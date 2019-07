Luottamus apulaisjohtaja Salmiseen on Rikosseuraamuslaitoksen mukaan mennyt.

Jokelan vankilan apulaisjohtaja Jarmo Salminen irtisanotaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos (Rise).

Taustalla on se, että Salminen muun muassa välitti tietoa yhden vangin lomajärjestelyistä entiselle Helsingin huumepoliisin päällikölle Jari Aarniolle. Salmista epäiltiin aiemmin virkasalaisuuden ja -velvollisuuden rikkomisesta, mutta häntä vastaan ei nostettu syytettä. Syyttäjä kuitenkin katsoi, ettei ollut asianmukaista viranhoitoa, että Salminen vankeinhoidon virkamiehenä ryhtyi salassa junailemaan kyseisen vangin ja Aarnion yhteisiä asioita.

Nyt Rise on päätynyt siihen, että vaikka Salminen ei saanut syytettä, tämä irtisanotaan. Irtisanomisen perusteena on Risen mukaan Salmisen teot, jotka kohdistuvat Rikosseuraamuslaitoksen laissa säädettyihin ydintehtäviin. Risen mukaan irtisanomisen syyt ovat erittäin painavat.

– Rikosseuraamuslaitos katsoo, että työnantajalla on virkamieslain perusteella erittäin painava syy irtisanoa Jokelan vankilan apulaisjohtaja Jarmo Salminen virastaan, koska Salminen on toiminut virkamiehen käyttäytymisnormien ja esimiesasemansa vastaisesti, työnantaja on menettänyt luottamuksensa häneen ja hänen tekonsa ovat olleet omiaan vaarantamaan yleisen luottamuksen viranomaisen toimintaan.

Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Salminen oli vuonna 2016 vaikuttanut vangin, joka oli entinen Aarnion tietolähde, lomajärjestelyihin, jotta Aarnio ja vanki saattoivat tavata. Vanki oli mies, joka tuomittiin jo vuonna 2012 tynnyrijutussa yli 12 vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen, ja Aarnio oli syytettynä huumausainerikoksista, jotka vielä ovat kytkeytyneet kyseisen vangin rikoksiin.

Salminen pidätetään virastaan irtisanomisajaksi.

