Lapin tiettävästi ainoa yleinen sauna lämpiää joka päivä Kemijoen rannassa Rovaniemellä

Lapin tiettävästi ainoa yleinen sauna on Rovaniemellä luonnonkaunilla paikalla Kemijoen rannassa. Suutarinkorvaan on matkaa vain parisataa metriä. Vesa Vaarama / Yle

Etelä-Suomessa yleisiä saunoja on kymmeniä, ehkä jopa satoja. Pelkästään Tampereella niitä on yli kaksikymmentä samoin kuin Helsingissä. Siksi on erikoista, että Lapista ei tunnu löytyvän kuin yksi.

Muutaman sata metriä Suutarinkorvasta Kemijokea ylöspäin on rannassa terassiravintola. Iso terassi on itse asiassa saunan terassi. Sauna on kaiken kansan käytössä, täysin ilmaiseksi. Vaikka terassilla on ravintola, jossa myydään muun muassa grilliruokia, mitään ostopakkoa ei saunojille ole.

Saunalle pääsee kesätunnelmiin sopivasti myös veneellä. Rannassa on laituri, johon voi kiinnittää paattinsa.

Kesärafla Sauna on Lapland Hotels -ketjuun kuuluvan Ounasvaara Chaletsin sauna. Se on avoinna nyt neljättä kesää.

– Tässä oli jo edellisen omistajan aikana pienimuotoista toimintaa. Me lähdimme sitä sitten kehittämään, että saataisiin tänne Lappiin tällainen vähän erilainen juttu, Ounasvaara Chaletsin ravintolapäällikkö Merja Pakola sanoo.

Sauna on lyönyt itsensä hyvin läpi, vaikka sitä ei ole juuri mainostettu.

– Kyllä tämä on kahtena viime vuonna ollut tosi kovasti suosiossa nimenomaan paikallisilla. On ihanaa, kun paikalliset ovat löytäneet tämän. Hellepäivinä täällä käy useamman sata ihmistä. Kaikki eivät sauno, osa tulee vain syömään, muta kyllä tuo sauna houkuttaa paljon asiakkaita, Pakola sanoo.

Sauna lämpiää perinteisesti puilla

Saunassa on iso kiuas, joka nielee lähes puolimetrisiä halkoja. Kiuas on löylyvalmiina puolessa tunnissa, sillä kivissä on lämpöä vielä edelliseltä päivältä. Löylyihin pääsee puolen päivän aikaan. Ovet suljetaan iltakymmeneltä.

Vesa Vaarama / Yle

Saunassa on runsaasti tilaa, löylyyn mahtuu kerralla kolmekymmentä ihmistä. Naisille ja miehille on omat pukuhuoneet, mutta löylytila on yhteinen.

Vilkkaimpina päivinä illalla on jopa ruuhkaa.

– Illalla täällä on eniten ihmisiä. Monet tulee töitten jälkeen tänne saunaan, Ounasvaara Chaletsin ravintolapäällikkö Merja Pakola sanoo.