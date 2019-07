Eurooppa-kirje: Suomalaiset eivät kohta voi puhua suomea EU:ssa – kirjeenvaihtaja Anna Karismo pohtii suomalaisten tapaa esiintyä EU:ssa

Puolet Suomen hallituksesta pyöri alkuviikolla Place Jourdanilla, eräs poliittinen avustaja totesi keskiviikkona. Jourdanin aukio on Brysselin EU-kortteleiden lounasravintolakeskittymä.

Heinäkuun alussa aloittaneen EU:n uuden puheenjohtajamaan ministerit ovat käyneet vuoronperään esittäytymässä parlamentin valiokunnille. Tällä viikolla vuorossa olivat maatalousministeri Jari Leppä, ympäristöministeri Krista Mikkonen, elinkeinoministeri Katri Kulmuni, peruspalveluministeri Krista Kiuru, työministeri Timo Harakka, sosiaaliministeri Aino-Kaisa Pekonen…

Suomalaiset ovat päässeet parlamentin tapaamisissa helpolla. Joskus aiemmin europarlamentaarikot ovat kaivaneet puheenjohtajamaan ministereiden taustoja juurta jaksain, ja nämä ovat joutuneet selittämään menneisyyttään yksityiskohtaisesti.

Näissä kuulemisissa paikalla olleet mepit moittivat suomalaisia kuitenkin jäykiksi esiintyjiksi. Ministerimme lukevat sanottavansa usein suoraan paperista, ilman tunteenpaloa.

–Yksi ranskankielinen meppi huomautti, että esiintymisenne on hillittyä, teknistä ja viileää, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin kertoi oman kuulemisensa jälkeen.

Jos puheenjohtajamaa haluaa innostaa EU-parlamentin valiokuntia, tarvittaisiin enemmän intohimoa ja visioita.

Sama vaisuus oli havaittavissa parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa viime viikolla, kun pääministeri Antti Rinne ja EU-komissaari Jyrki Katainen esiintyivät (siirryt toiseen palveluun).

Ero edellisenä päivänä puhuneeseen komission uuteen puheenjohtajaan, saksalaiseen Ursula von der Leyeniin, oli kuin yöllä ja päivällä. Von der Leyen kiihdytti, hiljensi, vaati, liikuttui, liikutti ⎯ hän puhui juuri yleisölleen ja hänen puheessaan oli sävyjä.

Suomalaisilla on tapana puhua englantia EU-yhteyksissä. Yleisössä monesti pohtii, kannattaisiko joskus puhua suomea. Omalla kielellä viesti voi mennä paremmin perille. Niin useimmiten tekevät ranskalaiset, saksalaiset, espanjalaiset, italialaiset… muutkin.

Pian suomeksi puhuminen ei kuitenkaan ole enää mahdollista. Suomalaisista tulkeista tulee Brysselissä pulaa lähitulevaisuudessa. Konferenssitulkkien koulutus lopetettiin Suomessa takavuosina, eikä suomea taitavia nuoria tulkkeja kohta enää ole EU-komission suomen yksikön päällikön Veijo Kruthin mukaan.

Suomalaisia tulkkeja on nelisenkymmentä. Heistä joka neljäs jää eläkkeelle tulevien viiden vuoden aikana.

– Huippukokouksissa ja ministerineuvostoissa tulkkeja on varmasti jatkossakin, mutta sitten on paljon muita kokouksia, joissa suomalaista tulkkausta ei sitten vain ole, Kruth sanoo.

Tämän viikon merkittävin EU-uutinen oli Britannian konservatiivipuolueen Boris Johnsonin nouseminen uudeksi pääministeriksi. Huomionarvoista on se, että innokkaana brexitöörinä tunnettu BoJo aikoo neuvotella Britannian erosopimuksen EU:sta uudelleen (siirryt toiseen palveluun).

EU:n edustajat ovat toistuvasti todenneet, että erosopimusta ei avata. Sen sijaan unionimaat ovat valmiit neuvottelemaan erosopimukseen liitettävästä poliittisesta julistuksesta, jolla linjataan tulevaa suhdetta (siirryt toiseen palveluun).

Johnsonilla on pokkaa, ja itseluottamus juuri voikin olla hänen suosionsa salaisuus (siirryt toiseen palveluun).

Täältä voit lukea Eurooppa-toimittaja Susanna Turusen analyysin Johnsonin edessä olevista vaikeuksista: Analyysi: Boris Johnsonilla on vaikeita haasteita edessään – valitseeko hän sovittelevan vai sotaisan linjan EU:ta kohtaan? (siirryt toiseen palveluun)

#SOMESSA Loman aloitti hirmuhelle

Instagram

Keski-Euroopan kahvipöydissä on puhuttu tällä viikolla lähinnä 40 lämpöastetta hipovista helteistä (siirryt toiseen palveluun).

Vanhuksille ja muille heikoille on tarjottu puhelinapua ja viilentymispaikkoja. Some on täyttynyt viilentymisvinkeistä. Belgiassa ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa korkeiden otsonipitoisuuksien vuoksi ja Ranskassa säästämään vettä (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaiset mepit Heidi Hautala ja Ville Niinistö joutuivat keskiviikkona ottamaan poikkeuksellisesti taksin lentokentälle, kun lentokentälle meneviä junia peruttiin helteen vuoksi. Paahtava kuumuus vaikuttaa Keski-Euroopassa kuin lumi ja pakkanen Suomessa: rautateille tulee teknisiä vikoja.

Vetureissa ei ilmastointi toimi, ja kuljettajat voivat kieltäytyä työnteosta pätsissä.

Vihreiden meppiparilla ei ollut aikaa hakea parlamentin kellarista autokyytiä, johon EU-parlamentaarikot ovat oikeutettuja. Taksilla he ehtivät juuri ja juuri Helsingin-koneeseen, ja kirjeenvaihtaja kiittää, että sai matkustaa heidän siivellään lentokentälle!

#FAKTA: Britannian eroaminen kasvattaa useiden maiden meppimäärää

Yle

Ennen brexitiä Euroopan parlamentin edustajien yhteismäärä oli 751. Jos brexit toteutuu, edustajien määrä putoaa 705:een. Britannia on yksi Euroopan väkirikkaimmista alueista. Siellä asuu runsaat 66 miljoonaa ihmistä, eniten Saksan ja Ranskan jälkeen.

Meppipaikkojen määrä noudattelee jotakuinkin väestömäärää eri maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt kuuden ja Britannian erotessa viiden suurimman EU-maan meppien yhteismäärä on yli 50 prosenttia kaikista Euroopan unionin mepeistä.

Nykyisin 5,5 miljoonan asukkaan Suomella on 13 meppipaikkaa. Mikäli Brexit toteutuu, nousee paikkojen määrä yhdellä.

Boris Johnson kokosi brexitööri-hallituksen, EU uhkaa Yhdysvaltoja vastatulleilla ja Haavisto pyrkii oikaisemaan Unkarin väitteet Suomesta

Britannian uusi pääministeri Boris Johnson kokosi äkkiä hallituksen, jonka on tarkoitus viedä Britannia ulos EU:sta.

Joukossa on (siirryt toiseen palveluun)brexitin ja erokampanjan vahvoja nimiä. Johnson uskoo EU:n vielä taipuvan kompromissiin.

Yksi EU-jäsenyyden kannattaja tosin pääsi hallitukseen: pääministerin pikkuveli Jo Johnson on uusi elinkeinoministeri

Boris Johnsonin mukaan Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa sopimuksella tai ilman Neil Hall / EPA

EU on valmis määräämään Yhdysvalloille vastatulleja, jos se asettaa tuontitulleja eurooppalaisille autoille. Vastatullit koskisivat (siirryt toiseen palveluun) 35 miljardin euron suuruista tavaraerää.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perustelee tulleja kansallisella turvallisuudella. EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström pitää ajatusta järjettömänä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi Ylen A-studion haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), etteivät Unkarin syytökset Suomea kohtaan ole normaalia EU-maiden kanssakäymistä. Hän aikoo ottaa asian esille Unkarin ulkoministerin kanssa.

Suomi on EU-puheenjohtajana nostanut esille Unkarin ja Puolan ongelmat oikeuslaitosten riippumattomuudessa.Unkarissa on kritisoitu Suomen oikeusjärjestelmää ja lehdistönvapautta.

ENSI VIIKOLLA: Brysselin EU-korttelit hiljenevät lomalle

Haastattelin tällä viikolla EU-komissaarin tehtävät jättävää Jyrki Kataista. Hänen haastattelunsa löydät piakkoin Yle Uutisten eri kanavista. Miten Katainen arvioi seuraajansa Jutta Urpilaisen mahdollisuuksia saada hyvä salkku uudessa komissiossa?

Loma alkaa ja myös Eurooppa-kirjeen toimittajat siirtyvät nyt kesälaitumille. Kirje palaa sähköposteihinne syyskuun alussa.

