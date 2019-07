Psykologiaa opiskeleva Janina Henttonen viettää kesää yksin rappukäytävässä – vain puolet opiskelijoista tekee opintojen ohella oman alan töitä

Ennen kuin rappumoppi ja rikkalapio vaihtuvat psykologian kirjoihin ja läppäriin, Janina Henttosella on porrassiivoojan arkea edessä vielä kuukausi.

Ennen kuin rappumoppi ja rikkalapio vaihtuvat psykologian kirjoihin ja läppäriin, Janina Henttosella on porrassiivoojan arkea edessä vielä kuukausi. Jaana Polamo / Yle

Janina Henttonen ehtii tänä kesänä pitää viikon lomaa ennen opintojen alkua. Nuo seitsemän vapaata päivää hän aikoo käyttää mahdollisimman tehokkaasti tulevaan lukuvuoteen valmistautumiseen. “Loma” kuluu siis opiskeluun.

– Alun perin mietin kahden viikon lomaa. Viikon töistä saatava raha sai kuitenkin tekemään tällaisen päätöksen.

Henttonen työskentelee porrassiivoojana jyväskyläläisessä kiinteistöpalveluyrityksessä. Viikon palkka ei ole päätä huimaava, mutta opiskelijan kukkarossa sillä on merkitystä.

Suurin osa ei pystyisi opiskelemaan ilman ansiotuloja

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 teettämän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan opiskelijoista 68 prosenttia kokee, että heillä ei olisi varaa opiskella ilman ansiotyötä. Yli 40 prosenttia opiskelijoiden lukuvuoden aikaisista tuloista on omia ansiotuloja tai säästöjä, joihin sisältyvät myös lomakaudella tienatut eurot.

Osa tarvitsee säästöjä muidenkin kuin itsensä elättämiseen. Tutkimuksen mukaan joka neljäs opiskelija käy töissä, koska heidän on tuettava taloudellisesti läheisiään, kuten lapsiaan tai puolisoaan.

Oman alan töitä ei riitä kaikille. Jaana Polamo / Yle

Töitä opiskelujen ohella tehdään paitsi rahan takia, myös ansioluettelon kartuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksessa opiskelijoista yli 70 prosenttia kertoo tekevänsä ansiotyötä saadakseen työkokemusta.

Oman alan työkokemuksen kertymisestä opintojen aikana koetaan opiskelijoiden keskuudessa paineita (siirryt toiseen palveluun), mutta samaan aikaan opiskelijoiden työntekoon liittyvässä keskustelussa toistuu usein lause "kaikki työkokemus on hyödyksi".

Noin puolet opiskelijoista oman alan töissä

Verkkokeskusteluja selatessa löytää paljon ketjuja, joissa keskustelun aloittaja on ryhtynyt opintojen ohella tekemään töitä jollakin muulla kuin opiskelemallaan alalla, jämähtänyt samaan työpaikkaan vuosiksi ja katsellut ahdistuneena, kun opiskelukaverit etenevät oman alan töissä tehtävästä toiseen jo ennen valmistumista.

Joskus matalapalkkaisella alalla töitä on täytynyt tehdä taloudellisesti pärjätäkseen niin paljon, että opinnot ovat jääneet kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksen mukaan vain noin puolet opiskelijoista ilmoittaa, että heidän ansiotyönsä liittyy hyvin tai melko läheisesti oman koulutusohjelman sisältöön.

Jos työtehtävä on kovin kaukana omasta haaveammatista, voi motivaation löytäminen töiden tekemiseen olla joskus haastavaa.

Janina Henttonen on viihtynyt siivoustyössä. Jaana Polamo / Yle

Porrassiivoojan arki on kaukana myös Janina Henttosen tulevaisuuden työstä. Hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa psykologiaa ja haaveilee psykoterapeuttina työskentelystä.

– Täällä olen yksin rapussa ja teen fyysistä työtä, mutta tulevaisuudessa teen enemmänkin pääkopallani töitä ihmisten kanssa.

Henttonen on kuitenkin yksi heistä, joka näkee kaiken työkokemuksen tarpeellisena ja myös tulevaisuuden uralla hyödyllisenä. Siivoustyö on yllättänyt hänet positiivisesti.

– Olen päässyt osaksi tällaista työyhteisöä ja tapaamaan sellaisia ihmisiä, joita en välttämättä pääsisi tapaamaan opiskelujen parissa tai muuten elämässä. Tämä on myös hyvä irrottautuminen siitä korkeakoulukuplasta, jossa lukuvuoden aikana elää. Mielestäni on tervettä käydä sen kuplan ulkopuolella.

Henttosella on edessään kandivuosi. Jaana Polamo / Yle

Psykologia on Henttosen mukaan opintojen aikana työllistymisen kannalta haasteellinen ala, sillä vasta useamman vuoden opiskelun jälkeen oman alan töitä on mahdollista saada.

Henttosella on edessään vasta toinen opintovuosi, mutta kursseja on alla sen verran, että hän aloittaa kandidaatin tutkielman tekemisen jo tulevana syksynä. Opintopisteissä ja käydyissä kursseissa mitattuna hän on siis vuotta pidemmällä kuin tavallinen toisen vuoden opiskelija.

Henttonen myöntää, että vaikka ovet eivät vielä aukea psykologin kesätuuraajaksi, olisi omaa alaa lähempää liippaavia kesätyöpaikkoja olemassa.

– Vanhustenhuollossa oleminen olisi ollut se, mihin olisin ensisijaisesti tänä kesänä halunnut. Minua olisi kiinnostanut tehdä kuitenkin myöskin ihmisten kanssa enemmän.

Tähän mennessä Henttonen on ehtinyt olla kesätöissä kaupassa, kioskissa ja postin lajittelussa.

Oman alan työpaikan saamisesta Henttonen ei kuitenkaan stressaa, koska opiskelutovereilla tilanne on samankaltainen. Yksi on töissä lastenkodissa, mutta muiden kesätyöpaikkoja listatessa Henttosta alkaa naurattaa.

– Yksi kaveri on leirintäalueella töissä, yksi on optikkoliikkeessä, kolmas on vuoropäällikkönä kartonkitehtaassa.

