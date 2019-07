Poliisi: Seksuaalirikosten ilmoitusmäärä kasvoi 16 prosenttia

Epäillyistä noin 28 prosenttia on ulkomaan kansalaisia.

Seksuaalirikosten ilmoitusmäärät kasvoivat alkuvuoden aikana yli 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan seksuaalirikosten määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt, vaan ilmoituksia tehdään aiempaa enemmän.

Ilmoitusten määrää lisää myös pitkien rikossarjojen ilmitulo, jolloin lyhyelle ajalle kirjautuu useita ilmoituksia.

Ilmoitetuista seksuaalirikoksista noin 67 prosentissa tapauksista epäilty on tiedossa. Epäillyistä noin 28 prosenttia on ulkomaan kansalaisia. Viime vuoteen verrattuna ulkomaalaisten osuus on kasvanut noin kuusi prosenttia.

– On syytä huomioida, että näissä luvuissa ovat vain ilmoitettujen rikosten määrät eivätkä luvut näin ollen kerro, onko rikoksen tekijöiden määrä kasvanut. Toisin sanoen sama rikoksentekijä voi olla epäiltynä useammassa jutussa, poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)sanotaan.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvallisuusongelmat kasautuvat yhä pienemmälle väestöryhmälle ja tietyille alueille.