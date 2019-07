Tapasimme 6 down-urheilijaa, jotka taistelevat EM-mitaleista tosissaan, mutta eivät hampaat irvessä: "Pitää kannustaa kavereita, se on mun bravuuri"

Suomessa järjestetään tänä viikonloppuna down-urheilijoiden avoimet EM-kilpailut. Tampereella kilpaillaan yleisurheilussa ja pöytätenniksessä. Perjantaina alkaneet ja sunnuntaihin jatkuvat kisat ovat ensimmäiset down-urheilijoiden arvokilpailut Suomessa.

Omien kisojen järjestäminen urheilijoille, joilla on downin oireyhtymä, on melko uusi asia. Yleisurheilussa ensimmäiset down-urheilijoiden MM-kilpailut järjestettiin Meksikossa vuonna 2010 ja down-urheilun katto-organisaatio SU-DS perustettiin vuonna 2012.

Suomessa pidettävien arvokisojen toivotaan lisäävän tietoa down-urheilusta.

Tampereen EM-kisoissa on noin 70 osallistujaa ja he tulevat kymmenestä eri maasta. Suomalaisia down-urheilijoita on mukana yhdeksän. Tapasimme kisojen aattona heistä kuusi.

Eliel Nikkola, Tampere

Eliel Nikkola on harrastanut yleisurheilua koko ikänsä. Marko Melto / Yle

Tamperelaista Vehmaisten Urheilijoita edustava Eliel Nikkola on downien yleisurheilun kolmiottelun MM-pronssimitalisti. Valmistautuminen Tampereen EM-kisoihin alkoi jo syksyllä. Harjoituksia on viitenä päivänä viikossa. Nikkolan lajit ovat 100 metrin juoksu, kuula, pituus, kolmiottelu ja 4X100 metrin viesti. Nikkola tavoittelee omia ennätyksiään ja mitaleita, mutta aikoo myös nauttia kaverien seurasta.

– Olen aina saanut liikunnasta paljon iloa. Kisoissa olen tavannut monia ystäviä muista maista. Se on tosi kivaa.

Roosa Kukkumäki, Kankaanpää

Roosa Kukkumäelle tärkeintä on osallistuminen. Marko Melto / Yle

Kankaanpääläiselle Roosa Kukkumäelle Tampereen EM-kisat ovat ensimmäiset kansainväliset arvokilpailut. Hän osallistuu 100 metrin juoksuun, pituushyppyyn ja kuulantyöntöön. Kukkumäki on harjoitellut tavoitteellisesti yleisurheilua vasta alle vuoden. Viikossa harjoittelukertoja kertyy 1–3.

– Tykkään kuulantyönnöstä. Odotan innolla saada hyviä tuloksia. Osallistuminen on tärkeintä.

Jani Töyrylä, Iitti

Jani Töyrylä on Suomen joukkueessa ainoa, joka kilpailee mosaic-luokassa. Mosaic on downin syndrooman harvinaisempi muoto. Marko Melto / Yle

Iittiläinen Jani Töyrylä on jo konkari kansainvälisissä kilpailuissa, EM-kisat ovat hänelle kahdeksannet isot mittelöt. Mitaleita on vuosien aikana kertynyt paljon, viime vuonna Töyrylä nappasi kultaa Mosaic-luokan kolmiottelusta, joka koostui kuulantyönnöstä, pituushypystä ja 100 metrin juoksusta. Töyrylän päälaji on keihäs, muut lajit ovat kuula, kiekko ja kolmiottelu.

– Kisoissa on hienointa kavereiden tapaaminen ja iloinen jälleennäkeminen.

Veeti Mustalahti, Seinäjoki

Veeti Mustalahden mieluisin laji on keihäs, jossa hän on tehnyt ennätyksen 32,97. Mustalahti sanoo, että Innostus keihääseen lähti alunperin siitä, että hän tykkäsi heitellä kiviä. Marko Melto / Yle

Seinäjokelaisen Veeti Mustalahden päälaji on keihäs. Kansainväliset kisakentät ovat hänellekin tuttuja, viime syksynä Mustalahti heitti MM-kultaa keihäästä. Kolme kertaa viikossa harjoitteleva Mustalahti osallistuu myös pituuhyppyyn, kuulantyöntöön, kolmiotteluun ja miesten pikaviestiin. Hän odottaa kisoja innolla.

– Nautin kavereista ja pitää kannustaa kavereita, se on mun bravuuri.

Samuel Jalo, Huittinen

Samuel Jalo sanoo, että hänen tärkein tavoitteensa Tampereen EM-kisoissa on rikkoa omia ennätyksiään. Marko Melto / Yle

Huittislainen Samuel Jalo on harrastanut yleisurheilua vasta noin vuoden ja Tampereen EM-kisat ovat hänelle ensimmäiset kansainväliset arvokisat. Salon lajit ovat 100 ja 200 metrin juoksu, pituus, kolmiottelu ja 4X100 metrin viesti.

– Innolla kisoja odotan. Ei yhtään jännitä. Vahvin lajini on pituushyppy. Ennätystä yritän saada ja tietysti mitalia myös.

Juho Oksman, Kotka

Juho Oksman harjoittelee kahtena tai kolmena päivänä viikossa sen mukaan, mitä valmentaja sanoo. Marko Melto / Yle

Kotkalainen Juho Oksman on hänkin jo kokenut kisakävijä.Hän sanoo, että kansainväliset kisat jännittävät hiukan enemmän kuin kansalliset kisat. Oksman osallistuu 100 ja 200 metrin juoksuun, pituushyppyyn, kuulantyöntöön ja 4x100 metrin viestiin. Oksmanin vahvin laji on kuula, mutta ehkä eniten hän odottaa yhtä juoksumatkoista.

– Nostan ykköslistalle meidän viestijoukkueen, koska juoksen ankkuriosuudessa ja vien sen maaliin saakka.

Suomen joukkueeseen kuuluu kaikkiaan 9 urheilijaa. Yleisurheilussa mukana ovat myös turkulainen Oliver Patama ja veteliläinen Elmeri Siirilä. Pöytätenniksessä Suomea edustaa espoolainen Bea Westerstråhle.

Kisojen avajaispäivänä huipputuloksia

Heti kisojen avajaispäivänä perjantaina tampereen Eliel Nikkola toi Suomelle kultaa kolmiottelussa maailmanennätyspisteillä 2407. Veeti Mustalahti toi keihäskullan tuloksella 32,64 ja Jani Töyrylä voitti useita kultamitaleja Mosaic-sarjassa. Suomen miesten viestijoukkue sijoittui toiseksi. Kilpailun tulosluettelon löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Yleisurheilukilpailut käydään Tampereella Ratinan stadionilla ja pöytätennistä pelataan Varalan urheiluopistolla. Lauantaina kisatapahtumat Ratinassa alkavat kello 18. Kilpailuihin vapaa pääsy ja järjestäjät toivovatkin, että paikalle saapuu yleisöä kannustamaan kilpailijoita.

Kilpailun pääsihteeri Jukka Lahti uskoo, että kisoissa nähdään iloisia suorituksia ja urheilijoita.

– Paljon riemun rämäyksiä. Varmasti on suupielet korvissa monissa lajisuorituksissa.

Tarkemmat tiedot tapahtuman aikataulusta löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun) (tapahtuman kotisivut).

Down-urheilijoiden EM-kisojen avajaistilaisuus pidettiin Pyynikin kesäteatterilla perjantaina. Joukkueet marssivat avajaisiin juhlakulkueessa. Marko Melto / Yle

Juttua täydennetty kello 9.20 ensimmäisen kisapäivän tulostiedoilla.