Yksi henkilö kuoli, kun poliisi ampui kotihälytystehtävän yhteydessä Helsingissä – poliisilla korkea kynnys käyttää asetta

Poliisi on joutunut ampumaan uhkaavasti käyttäytynyttä miestä kotihälytystehtävän yhteydessä Käpylässä, poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun). Mies kuoli asunnossa.

Poliisille tuli lauantaina kello 12.30 jälkeen ilmoitus, että yksityisasunnosta Kullervonkadulla kuuluu tappelun ääniä.

Poliisipartio meni paikalle ja sisään asuntoon. Poliisien saapuessa asunnosta poistui kaksi naista. Asunnossa ollut mies sen sijaan ei lähtenyt naisten mukaan, vaan alkoi käyttäytyä uhkaavasti poliiseja kohtaan.

Poliisi yritti aluksi rauhoittaa miehen etälamauttimella.

Mies kuitenkin uhkasi edelleen poliisia aseella, minkä seurauksena poliisipartion toinen jäsen joutui ampumaan miestä kohti kaksi laukausta.

Kahta asunnosta poistunutta naista ei ole toistaiseksi tavoitettu, joten poliisilla ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa, mitä asunnossa on tapahtunut ennen kuin poliisipartio tuli paikalle.

Asunnossa suoritetaan teknistä ja taktista tutkintaa. Paikalla on useita poliisipartioita.

Poliisi tekee vuodessa reilut tuhat voimankäyttöselvitystä, joissa ase on ollut mukana 70–80 tapauksessa. Ampumaan joutuu vain murto-osassa tapauksia.

Poliisi joutuu ampumaan Suomessa vain harvoin

Käpylän ampumisen lisäksi 2000-luvulla poliisin aseenkäyttöön on menehtynyt yhteensä kahdeksan ihmistä.

Poliisin tilastoista selviää, että poliisi tekee vuodessa reilut tuhat selvitystä tilanteista, joissa on käytetty voimankäyttövälinettä. Ase on ollut mukana 70–80 näistä tapauksista ja vain murto-osa on päätynyt ampumiseen.

Suurimmassa osassa tapauksista ampuma-aseen käytössä on kyse aseen käytöstä varoittamisesta tai aseella uhkaamisesta.

Poliisilain mukaan ampuma-asetta voidaan käyttää vain, kun kyseessä on välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttäminen, eikä lievempää keinoa ole.

Tarkennus: Poliisi korjasi ajankohtaa myöhemmässä tiedotteessaan. Ilmoitus tappelun äänistä tuli poliisille 12.30, ei 13.30, kuten poliisin ensimmäisessä tiedotteessa ja tässä jutussa aiemmin kerrottiin.

