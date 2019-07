Sveitsiläinen katutaiteilija Antoine Guignard (LPVDA) on asettunut makaamaan kadulle. Hän nauttii päivästä kolmiviikkoisen työrupeaman jälkeen. Guignard teki viereiselle seinälle yli 20 metriä korkean katutaideteoksen, jossa on kasvokuva paikallisesta taidemaalari Ernest Blatterista. Blatter on 100-vuotias, mutta edelleen hyväkuntoinen. Teoksen erikoisuus on siinä, että maalien sijasta se on tehty puulle, jota on työstetty hiomakoneella ja hiekkapaperilla. Laurent Gillieron / EPA