Valtiovarainministeri uskoo Rehnin mahdollisuuksiin edetä IMF:n pääjohtajaehdokkaaksi: "Prosessi viedään verrattain nopeasti eteenpäin"

Valtiovarainministeri Mika Lintilä on keskustellut Olli Rehnistä jo yli 20 eurooppalaisen kollegansa kanssa. Matti Myller / Yle

Ehdokasasettelu IMF:n pääjohtajaksi alkaa virallisesti maanantaina, mutta taustatyötä on tehty jo pitkään.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) kesälomaan kuuluu työntekoa: nyt on tilaisuus saada kansainvälisen talouden ja rahapolitiikan huippunimitys Suomeen.

Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn on yksi vaihtoehdoista, kun eurooppalaiset hallitukset valitsevat maanosan ehdokasta Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n pääjohtajaksi. Ehdokkaalla on hyvät mahdollisuudet tulla nimitetyksi, sillä valuuttarahaston pääjohtaja on aina aiemminkin ollut eurooppalainen.

Hallitus toivoo Rehnistä Euroopan ehdokasta, ja niinpä suomalaisministerit käyvät nyt keskusteluja eurooppalaisten kollegojensa kanssa Rehnin tuen kasvattamiseksi.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kampanjoi Rehnin puolesta muille eurooppalaisille pääministereille, Lintilän tehtävänä on asian edistäminen EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Ecofinissä.

– Meillä on varaukset olemassa Ecofinin ylimääräiseen puhelinkokoukseen, ja tässä lähiaikoina on varmaan paljonkin yhteydenottoja, Lintilä kertoo.

Lintilä oli Ecofinin puheenjohtajana vastuussa eurooppalaisen ehdokkaan valintaprojektista, mutta jääväsi itsensä, kun pääjohtajapaikkaa ryhdyttiin tavoittelemaan Rehnille. Nyt hanketta vetää Ranskan valtiovarainminiseri Bruno Le Maire.

Tiukka talouskomissaari muistetaan

Ehdokasasettelu IMF:n uudeksi pääjohtajaksi alkaa ensi maanantaina ja päättyy 6. syyskuuta. Olli Rehnin lisäksi Euroopan ehdokkaaksi on povattu myös Hollannin entistä valtiovarainministeriä Jeroen Dijsselbloemia, Portugalin valtiovarainministeri Mario Centenoa sekä Espanjan talousministeri Nadia Calviñoa.

– Varmaan Hollanti on tällä hetkellä vahvin haastaja Rehnille, mutta vielä on hyvin vaikea sanoa. Prosessi tullaan viemään verrattain nopeasti tästä eteenpäin, Lintilä arvioi.

IMF:n nykyinen pääjohtaja Christine Lagarde jättää tehtävänsä syyskuussa (siirryt toiseen palveluun) ja siirtyy Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi. Lagarden seuraajan nimittää IMF:n johtokunta.

EU:n talous- ja valtiovarainministerien muodostama Ecofin antaa suosituksensa eurooppalaiseksi kärkiehdokkaaksi, mutta lopulta ehdokasvalinnan tekevät Euroopan hallitukset.

Eri maat muodostavat keskenään vaalipiirejä ja liittoumia. Lintilän mukaan Rehniä arvostetaan paljon.

– Toki on maita, joissa hänet muistetaan talouskomissaarina, joka vaati mailta tiukempaa taloutta. Mutta toisaalta on niitäkin maita, jotka sanovat, että Rehn vaati tiukkaa taloutta, mutta oli reilu.

Lintilän mukaan Rehn on vahvoilla tällä hetkellä esillä olevien nimien joukossa, sillä hänellä on kokemusta keskuspankin lisäksi EU:n talouskomissaarin tehtävästä.

– Rehniä on tällä hetkellä erittäin hyvä viedä eteenpäin kandidaattina, Lintilä sanoo.