Mistä Orbánin hyökkäys Suomea vastaan johtuu? Yle selvitti asiaa Unkarin poliittisen eliitin kesäpäivillä

BAILE TUSNAD Osa festivaalivieraista vasta könyää nukkumaan edellisillan jäljiltä, kun vastaan alkaa lipua miehiä fanipaidoissa. Aamun ensimmäinen keikka Tusványos-festivaaleilla on alkamassa.

Juhlapaikka on Romanian Transilvaniassa, mutta päätähti tulee ulkomailta.

Paidat paljastavat, kuka hän on.

Euroopan pelastaja. Orbán tekee Euroopasta taas mahtavan. Orbánin kuva omegamerkin sisällä. Vuosiluku 2030 osoittaa vuoteen, johon asti Unkarin pääministeri Viktor Orbán haluaa pysyä vallassa. Ainakin.

Pääministeri Viktor Orbánin kuvat koristivat hänen kannattajiensa paitoja. Orbán haluaa pysyä vallassa vuoteen 2030 asti. Bálint Bárdi

Unkarin oikeusministeri Judit Varga etsii paikkaansa eturivistä hetki ennen Orbánin odotettua puhetta. Perhe on mukana. Tusványos on paitsi poliittinen kokoontuminen myös nuoria ja perheitä kokoava festivaali.

Varga on nyt Suomelle kiinnostava henkilö. Hän kertonut Unkarin vastustavan sitä, että EU:n tukirahojen saaminen sidottaisiin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Ja juuri sitä Suomi haluaa. Suomen puheenjohtajuuskauden yksi päätavoitteista on edistää sitä, että EU:n perusarvojen rikkominen maksaisi tukirahoja.

Erilaiset EU-linjaukset ovat nyt nostaneet Suomen otsikoihin Unkarissa. Hallitusta lähellä oleva Origo-verkkolehti (siirryt toiseen palveluun)ihmetteli sitä, miksi Unkarin oikeusvaltio on nostettu tikun nokkaan. Lehden mukaan itse asiassa Suomen oikeusjärjestelmää pitäisi ihmetellä.

Samaa jatkoi myöhemmin Unkarin hallituksen valtiosihteeri Zoltán Kovács blogissaan (siirryt toiseen palveluun). Kovács kyseenalaisti myös Suomen median moniäänisyyden.

Oikeusministeri Judit Varga kiistää, että Suomen arvostelu Unkarin mediassa olisi hallituksen masinoimaa. Bálint Bárdi

Oikeusministeri Varga sanoo tuntevansa myötätuntoa Suomea kohtaan.

– Tiedän hyvin, miltä tuntuu, kun lehdet arvostelevat jatkuvasti. Siksi muutin pois Brysselistä, pitkän EU-uran tehnyt tuore ministeri kertoo.

Origo on hallitusta lähellä oleva lehti ja Kovács hallituksen valtiosihteeri. Onko Suomen vastainen mediakampanja hallituksen masinoima?

– Ei ollenkaan, Varga sanoo festivaalilavan edustalla.

Päätähden puhe on alkamassa.

Kesällä 1989 rautaesirippu natisi sijoiltaan. Itäisen Keski-Euroopan maat olivat irtautumassa sosialismista ja Neuvostoliiton ikeestä.

Samana kesänä joukko nuoria unkarilaispoliitikkoja kokoontui Romanian Baile Tusnadiin kesäyliopistoon puhumaan politiikkaa ja rakentamaan uutta valtiota sosialismin raunioille.

Mukana oli kommunismia kaatamassa ollut nuori liberaalipoliitikko Viktor Orbán.

Nyt Orbán on ravistanut liberaalit ideat harteiltaan ja ilmoittanut Unkarin ottaneen suunnan kohti illiberaalia demokratiaa Turkin, Venäjän ja Kiinan mallin mukaisesti. Tämän hän julisti, missä muuallakaan, Baile Tusnadin kesäfestivaaleilla vuonna 2014.

Illiberaalin demokratian käsite on hämyinen, mutta Orbánin ideologiassa siihen liittyy vahvasti ajatus kristillisestä Euroopasta. Hän sanoo maahanmuuton ja liberaalin politiikan vaarantavan kristittyjen vapauden.

Pääministeri Viktor Orbán arvosteli lauantain puheessaan kovasanaisesti Suomea. Bálint Bárdi

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin kokoontuminen on vakiintunut tarkkaan seuratuksi poliittiseksi festivaaliksi. Viktor Orbán on Unkarin pääministeri, mutta saapuu yhä vuosittain puhumaan Unkarin naapurimaan Romanian unkarilaisalueelle.

Orbánin kaudella ulkounkarilaisille on myönnetty Unkarin kansalaisuuksia. Viime vuonna miljoonan ulkounkarilaisen raja meni rikki. Sillä määrällä äänestäjiä on merkitystä.

Tänä vuonna uutispommi – ainakin Suomen näkökulmasta – tulee noin 20 minuutin kohdalla pitkää puhetta. Orbán alkaa puhua siitä, miten Unkarin pitää hallita hermonsa seuraavan puolen vuoden aikana.

Syynä on Suomen EU-puheenjohtajuus. Ja keskustelu Unkarin oikeusvaltion tilasta. Unkarin mukaan on naurettavaa, että Suomi arvostelee Unkaria oikeusvaltion rapauttamisesta.

– Naiset ja herrat, Suomi on maa, jossa ei ole perustuslakituomioistuinta. Parlamentin valiokunta valvoo perustuslaillisuutta.

– Toinen kuvaava esimerkki: Suomen Akatemia toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

– Kuvitelkaa Suomen oikeusvaltion tilaa, kun presidentti nimittää tuomarit.

Orbánin mukaan Unkarin edustajien pitää hillitä itsensä, etteivät he naura, kun Suomi nostaa esiin Unkarin oikeusvaltion ongelmat. Viesti on lähes identtinen Origon kirjoitusten ja valtiosihteerin blogin kanssa.

Orbán ei vääristele Suomen oikeusjärjestelmää puheessaan. Hän vain jättää kontekstin pois. Mutta Unkarissa nimenomaan sillä on väliä, mitä instituutioita on olemassa. Syy on historiassa.

Ihmiset odottivat Orbánin puheen alkamista Tusványos-festivaalilla. Bálint Bárdi

Yhdysvaltalaisen demokratiajärjestö Freedom Housen tutkimusjohtaja Zselyke Csaky katsoo Orbánin puhetta festivaalialueen hiekkakentällä. Hän on täältä Transilvaniasta kotoisin oleva unkarilainen, joka johtaa nyt Freedom Housen Euroopan ja Euraasian tutkimusta Budapestista käsin.

Csakyn mukaan Unkarille oli hyvin tärkeää sosialismin kaatumisen jälkeen rakentaa kaikki instituutiot, jotka saivat sen näyttämään länsimaiselta demokratialta. Perustuslakituomioistuimen puuttuminen Suomessa voi sen vuoksi kuulostaa unkarilaisista oudolta.

– Sosialismin kaaduttua huomio oli laissa ja instituutioissa. Mutta ongelma on se, että instituutioista tuli tyhjiä, eivätkä toimineet alkuperäisen idean mukaisesti, Csaky sanoo.

Paperilla Unkarin demokratia näyttää oikein mallikelpoiselta. Lait ja instituutiot ovat olemassa. Mutta mikä heikentää demokratiaa, on se, että ne on valjastettu palvelemaan Orbánin valtapuolue Fidesziä.

Instituutioihin on istutettu lojalisteja, jotka ovat riippuvaisia hallinnosta. Järjestelmä on keskusjohtoinen. Csaky mukaan Unkarin demokratian tilaa on vaikea kuvailla. Se on hybridi.

– Ei täysin demokraattinen, mutta pitää kulisseja yllä, tutkimusjohtaja Csaky sanoo.

Freedom Housen demokratiamittauksessa Suomi saa täydet sata pistettä (siirryt toiseen palveluun) ja Unkari 70 pistettä. (siirryt toiseen palveluun) Mittauksen mukaan Unkari on enää osittain vapaa.

Eturivi oli varattu Orbánin puheen ajaksi poliittiselle eliitille. Bálint Bárdi

Csakyn mukaan erityisesti Unkarin lehdistönvapaus on suuri huolenaihe. Kyse ei ole siitä, etteivätkö toimittajat saisi toimia vapaasti ilman pelkoa väkivallasta tai uhkailusta.

Ongelma on hallitusmyönteisen propagandan määrä. Valtaosa mediasta on hallituksen ohjauksessa.

Riippumaton uutisointi hukkuu tämän alle.

Onko siis mahdollista, että hallitus on voinut käskeä Origoa aloittamaan Suomea mollaavan juttusarjan?

– Hallitus voi tarvittaessa saada oman agendansa mediaan hyvin nopeasti ja tehokkaasti, Csaky vastaa kysymykseen kiertäen.

Unkarin hallitus nostaa mielellään viholliskuvia poliittiseen puheeseen. Maahanmuutto uhkaa Eurooppaa. Bryssel uhkaa Unkarin itsenäisyyttä.

Lauantain puheessaan Orbán sanoi Unkarin onnistuneen pitämään ”ideologiset sissit” poissa EU:n johtopaikoilta.

Unkari oli kärkiehdokkaina olleiden Manfred Weberin ja Frans Timmermansin valintaa vastaan, kun heitä pohdittiin EU-komission puheenjohtajaksi. Unkari sen sijaan tuki komission puheenjohtajaksi lopulta noussutta Ursula von der Leyenia.

Arvokonservatiivi Orbán iloitsikin lauantaina puheessaan, että komissiota johtaa nyt "seitsemän lapsen äiti".

Viktor Orbánin kannattajat pitävät Unkarin pääministeriä Euroopan puolustajana. Bálint Bárdi

Väistyvä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ollut punainen vaate Unkarille ja Bryssel-vastaisten katukylttikampanjoiden kasvo. Unkarin hallitus ei juuri arvostele EU:ta sinänsä, koska unkarilaiset ovat verrattain EU-myönteisiä.

Viholliskuvia ovat olleet Brysselin byrokraatit, Juncker tai Timmermans. Nyt tähän rooliin on istutettu EU:n puheenjohtajamaa Suomi.

Osalle kansasta viesti näyttää menneen perille. Suomalaistoimittaja saa kuulla ohikulkijalta huutelua siitä, miten Orbán vielä näyttää Suomelle.

Mutta osalle kritiikki näyttäytyy vain hyvänä Suomen kannalta. Hampurilaisia tilanneet vasta yliopistosta valmistuneet parikymppiset naiset sanovat Orbánin puhuneen Suomesta, koska hän halusi verrata Unkaria johonkin kehittyneeseen maahan.

Aurinko paahtoi poliitisella Tusványos-festivaalilla Transilvanian unkarilaisalueella Romaniassa. Bálint Bárdi

Unkarin näkemyksen mukaan sillä ei ole mitään ongelmia oikeusvaltion tai lehdistönvapauden kanssa. Kritiikki on Unkarin virallisen kannan mukaan poliittista mustamaalausta. Liberaalien hyökkäystä kristillistä ja illiberaalia Unkaria vastaan.

Csakyn mukaan on totta, että ongelmia on myös muissa EU-maissa. Nyt puhutaan Unkarista ja Puolasta, mutta entä Romania ja Bulgaria.

Freedom Housen raportin (siirryt toiseen palveluun)mukaan EU-jäsenyyttä tavoitteleva Serbia on seuraamassa Unkarin jalanjälkiä lehdistön vapauden rajoittamisessa.

Tavoite sitoa tukirahat EU:n perusarvojen noudattamiseen onkin selvä viesti myös niille maille, jotka vasta pyrkivät unionin jäseniksi.

Orbánia lähellä oleva poliittinen analyytikko Ágoston Mráz pystyttää päivänvarjoa puupenkkien ylle. Orbánin puhe on aamupäivällä, mutta aurinko paahtaa jo yleisön otsille hikipisaroita.

Nézopont-instituutissa toimiva Mráz sanoo Unkarin hallituksen hyökänneen Suomea vastaan, koska Unkari koki Suomen hyökänneen ensin.

– Unkari toivoi uutta alkua uuden EU-parlamentin myötä. Tuntuu hyökkäykseltä, kun Suomi nosti esiin oikeusvaltiokehityksen ja alkoi puhua 7. artiklan eteenpäin viemisestä.

Orbánia lähellä olevan poliittisen analyytikon Ágoston Mrázin mukaan Unkarin johto arvostelee Suomea, koska Suomi aloitti arvostelun ensin. Bálint Bárdi

Oikeusministeri Judit Varga sanoo Ylelle, ettei mitään yhteistä eurooppalaista näkemystä edes siitä, mitä oikeusvaltio tarkoittaa. Siksi tukirahoja ei voi sitoa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Hän toivoo, ettei tämänhetkinen tilanne aiheuta ongelmia Suomen ja Unkarin suhteelle.

– Loppupeleissä olemme kaikki ihmisiä. Maillamme on nyt eri näkemykset. Suomen ja Unkarin suhde on muuten erinomainen, Varga sanoo ja kertoo olevansa tiiviissä yhteydessä Unkarin Helsingin-suurlähettilääseen ja suomalaiskollegoihin.

Varga on itsekin jo ehtinyt Suomeen vierailulle, vaikka EU-puheenjohtajuus on vasta kuukauden vanha.

On olemassa toinenkin syy, miksi Unkaria ahdistaa ajatus oikeusvaltion ja rahanjaon sitomisesta yhteen. Unkari on yksi suurimmista EU:n tukirahojen saajista, ja tuet ovat tärkeä perusta Orbánin hallinnon menestykselle.

Noin kymmenen tunnin ajomatka Budapestista rajan yli Transilvanian Baile Tusnadiin on silotettu EU-rahalla. Iso osa tuesta valuu teihin ja infrastruktuurin, josta toki myös länsimaiset yritykset hyötyvät.

Freedom Housen tutkimusjohtaja Csaky muistuttaa, että EU-tukien vieminen ei kuitenkaan vetäisi heti mattoa Orbánin jalkojen alta. Unkarin hallinto valmistautuu jo siihen, että tuet ovat vähenemässä joka tapauksessa.

Orbán varoitti festivaalipuheessaan, että edessä on vaikeat taloudelliset ajat. Mutta riski ei ole Orbánin mukaan EU-tukien menettäminen vaan se, että Saksassa vihreät nousisivat hallitukseen. Unkarin talous on erittäin riippuvainen maassa toimivasta saksalaisesta autoteollisuudesta.

Tusványos-festivaalille osallistui tuhansia ihmisiä. Bálint Bárdi

Sitä paitsi oikeusvaltioperiaatteen tavoin myös alueellisen elintasokuilun tasoittaminen tukirahalla on yksi EU:n periaatteista. Tukirahoista ovat hyötyneet tavalliset unkarilaiset.

Csaky myös muistuttaa, mitä EU-rahan tilalle voisi tulla venäläistä tai kiinalaista rahaa. Orbánilla on läheiset suhteet Moskovaan.

Venäläisellä rahalla ei ole samanlaisia ehtoja kuin EU-tuilla.

– Sitä rahaa hallinto voisi käyttää pelkästään vallassa pysymiseen.