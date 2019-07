Leikkipuiston lähellä ammuskeltiin Brooklynissä, ainakin yksi ihminen kuoli ja 11 haavoittui

Brooklynin kaupunginosassa New Yorkissa ainakin yksi ihminen kuoli ja ainakin 11 muuta haaavoittui lauantai-iltana ampumavälikohtauksessa. Arkistokuva Brooklynistä.

Brooklynin kaupunginosassa New Yorkissa ainakin yksi ihminen kuoli ja ainakin 11 muuta haaavoittui lauantai-iltana leikkipuiston läheisyydessä tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa Yhdysvalloissa.

Surmansa sai 38-vuotias mies. Poliisin mukaan miestä oli ammuttu päähän. New Yorkin palolaitoksen tiedottajan mukaan ainakin kuusi ihmistä on viety sairaalahoitoon. Osa heistä on saanut vakavia vammoja.

Poliisi ei ole toistaiseksi pidättänyt ketään tapaukseen liittyen. Mahdollisista epäillyistä ei ole kerrottu tietoja julkisuuteen.

Uutistoimisto AP:n mukaan ammuskelu tapahtui Brownsvillen naapurustossa, joka on kärsinyt jo pidempään aseväkivallasta. Paikalla oli tapahtumahetkellä käynnissä yhteisötapahtuma.

Lähteet: AP