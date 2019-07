Afganistanissa 20 kuoli varapresidenttiehdokkaan toimistoon tehdyssä iskussa

Afganistanisssa varapresidenttiehdokkaan poliittiseen toimistoon tehdyssä iskussa on kuollut ainakin 20 ja 50 loukkaantunut, kertoo maan hallinto maanantaina julkaisemassaan virallisessa tiedotteessa.

Pääkaupungissa Kabulissa sijaitsevan Vihreä trendi -puolueen lähellä räjähti voimakas pommi sunnuntaina iltapäivällä.

Räjähdyksen jälkeen iskun tehneet henkilöt menivät sisälle toimistoon. Sisäministeriön mukaan hyökkäys kesti kuusi tuntia. Kaikki neljä hyökkääjää saivat taistelussa surmansa. Arviolta 150 siviiliä pelastettiin taisteluiden keskeltä.

Vihreä trendi on Amrullah Salehin johtama poliittinen puolue. Saleh on maan istuvan presidentin Ashraf Ghanin varapresidenttiehdokkaana syyskuulle suunnitelluissa presidentinvaaleissa. Hän on toiminut myös maan tiedustelujärjestön johdossa.

Salehin kerrotaan loukkaantuneen lievästi iskussa.

Mikään ryhmittymä ei tuoreeltaan ottanut iskua nimiinsä.

Tulevien presidentinvaalien kampanjakausi alkoi Afganistanissa virallisesti sunnuntaina. Vaaleja on suunniteltu syyskuulle.

Juttua päivitetty tiedoilla kuolleiden ja haavoittuneiden määrästä kello 07:20.

Lähteet: AFP