Poliisi epäilee "Enoksi" kutsuttua miestä useista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Helsingissä – ainakin 12 uhria

Helsingissä poliisi epäilee 1950-luvulla syntynyttä miestä ainakin kahdestatoista alaikäiseen tyttöön kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Rikoksista epäilty mies on vangittu.

Poliisin mukaan epäillyt rikokset ovat alkaneet vuonna 2006 ja osaksi jatkuneet miehen kiinniottoon eli alkuvuoteen 2019 asti. Rikosten epäillään tapahtuneen miehen asunnossa Helsingin Laajasalossa.

Poliisi on julkaissut rikoksesta epäillyn kuvan. Poliisi perustelee ratkaisuaan sillä, että se on välttämätöntä rikosten selvittämiseksi. Yle julkaisee niin ikään poikkeuksellisesti epäillyn kuvan, vaikka kyse on vasta rikosepäilystä.

Tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisilaitokselta toteaa, että ainakaan yhden asianomistajan henkilöllisyyttä ei ole vielä pystytty selvittämään.

– Voi olla, että osa uhreista ei edes tiedä joutuneensa hyväksikäytetyksi, koska useat poliisin tiedossa olevista uhreista ovat olleet tekohetkellä epäillyn tarjoaman alkoholin tai muiden päihteiden vuoksi tiedottomassa tilassa, kertoo Asmundela poliisin tiedotteessa.

Poliisi pyytää miehen tunnistavia kertomaan poliisille tietonsa, jotka voivat edistää rikostutkintaa.

Poliisin mukaan epäiltyä miestä on nuorten keskuudessa on kutsuttu nimellä "Eno".

Kyseistä miestä epäillään muun muassa useasta törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Poliisi korostaa, että kyseessä on vakava rikoskokonaisuus. Sen selvittämisessä uhrien ja todistajien tiedoilla on suuri merkitys, Asmundela sanoo.

– Pyydämme, että kaikki, jotka epäilevät joutuneensa rikoksen uhriksi tai tietävät mahdollisesti jotain, joka voisi olla hyödyksi asian selvittämisessä, ottaisivat meihin yhteyttä.

Poliisi pyytää tekemään yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin mukaan uhreja voi olla enemmänkin

Tutkinnanjohtaja Asmundela kertoo Ylelle, että poliisi pääsi miehen jäljille alkuvuodesta, kun yksi asianomistajista ilmoitti epäillystä rikoksesta. Kyseinen tapaus oli tapahtunut jo vuosia aiemmin.

Asmundelan mukaan osassa epäillyistä rikoksista tekoaika on lyhyt, kuten yksi päivä, mutta osassa teot ovat jatkuneet useamman vuoden ajan. Tekoajat menevät myös osin limittäin.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että nuoret olivat viettäneet aikaa miehen asunnolla, sillä mies tarjosi alaikäisille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä. Nyt osa uhreista on jo aikuisia.

Asmundelan mukaan nyt etsinnässä on kolmastoista uhri, mutta ei ole mahdotonta, että uhreja olisi enemmänkin.

– Sekin vaihtoehto on otettava huomioon, kun toiminta on ollut poikkeuksellisen laajamittaista ja pitkäkestoista.