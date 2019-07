Raportti: Bangladeshin viranomaiset kiduttavat toisinajattelijoita

Bangladeshin viranomaiset ovat systemaattisesti kiduttaneet maassa pidätettyjä toisinajattelijoita, kertoo ihmisoikeusjärjestöjen julkaisema tuore raportti uutistoimisto Reutersin mukaan.

Raportin tekivät kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö World Organization Against Torture (OMCT) sekä bangladeshilainen ihmisoikeusryhmä Odhikar.

Selvityksen mukaan pidätettyjä toisinajattelijoita on kidutettu erittäin raa'asti. Heitä on muun muassa ammuttu jalkaan, heidän luitaan on rikottu ja heidän jalkoihinsa ja käsiinsä on porattu reikiä. Lisäksi pidätetyt ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa ja heidän henkeään on uhattu.

OMCT:n pääsihteerin Gerald Staberockin mukaan kidutuksen avulla uhrit on saatu tekemään tunnustuksia ja maksamaan lahjuksia.

Raporttia varten järjestöt kävivät läpi 300 kidustustapausta vuosilta 2009–2017. Lisäksi tietoja raporttia varten kerättiin uhreilta, oikeuslaitokselta, kansalaisjärjestöiltä ja kansainvälisiltä järjestöiltä.

Hallinto kieltää kaiken

Kiduttaminen, katoamiset ja laittomat teloitukset ovat lisääntyneet Bangladeshissa viime vuosina. Järjestöjen mukaan hallinto on epäonnistunut tapausten selvittämisessä.

Maan hallinto pitää ihmisoikeusjärjestöjen tuoretta raporttia katteettomana.

Bangladeshin sisäministeri Asaduzzaman Khan painottaa uutistoimisto Reutersille, ettei hallituksen tiedossa ole yhtäkään katoamistapausta tai laitonta teloitusta. Khanin mukaan hallinto ei myöskään ole viimeiseen kymmeneen vuoteen yrittänyt hiljentää toisinajattelijoita.

Järjestöjen mukaan Bangladeshin poliittinen umpisolmu on syynä maassa tapahtuviin kauheuksiin.

Bangladeshin valtapuolue Awami-liitto voitti viime syksyn parlamenttivaalit selkeästi, ja voiton myötä Sheikh Hasina valittiin pääministeriksi kolmatta kertaa peräkkäin. Opposition mukaan voitto tuli vaalivilpillä.

