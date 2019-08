"Naiset eivät ymmärrä, mikä on paitsio" – naisjalkapalloilijat loistivat ja italialaismiehet suuttuivat

Italian jalkapallossa elettiin kesällä poikkeuksellisen hienoa aikaa.

Maan naisten jalkapallomaajoukkue palasi MM-kilpailuihin kahden vuosikymmenen jälkeen ja pelasi Ranskassa menestyksekkäät arvokisat. Joukkueen kisamenestystä hehkuttivat kilpaa urheilun asiantuntijat ympäri maailman.

Kotimaassaan jalkapalloilijat ovat kuitenkin saaneet kevään ja kesän aikana niskaansa ryöpyn vihaa. Monet miespuoliset toimittajat, asiantuntijat ja seuravalmentajat kommentoivat joukkueen menestystä muun muassa seuraavasti:

Naiset eivät voi ymmärtää, mikä on paitsio.

Eihän tuota naisten jalkapalloa voi katsoa. Se on yököttävää!

Naisten jalkapallojoukkue on lesboluola. (siirryt toiseen palveluun)

Naisia jalkapallokentällä? (siirryt toiseen palveluun)Mieluummin näkisin heidät siivoamassa tai keittiössä.

Kommentit paljastivat, että joukkueen saama huomio osui Italiassa arkaan kohtaan.

Naiset paistattelivat valokeilassa jossain muussa kuin perinteistä naiskuvaa mukailevassa roolissa ja ulkomuodossa. Korkokenkien sijasta jalassa olivat nappikset. Käytöksestä uhkui huolenpidon sijasta taistelutahto. Naiset astuivat perinteisen sukupuolinormin ulkopuolelle – ja saivat tuta seuraukset.

Naisjalkapalloilijoita on nälvitty Italiassa ennenkin. Tämän kesän tapaus vahvisti jälleen kerran sen, että perinteitä vaalivassa Italiassa sukupuoleen liittyvät roolit kahlitsevat ihmisiä yhä rajusti.

Naisille on varattu huolenpitäjän rooli: heihin on perinteisesti liitetty vahvasti ajatus äidillisyydestä. Ei ole myöskään sattumaa, että valtaosa sihteereistä, TV-visailujen juontajista ja hoitajista on tänäkin päivänä naisia.

Myös mies on kahlittu leipää pöytään tuovan, maskuliinisen “uroksen” rooliin. Valtaosa johtajista, poliitikoista ja politiikan kommentaattoreista on miehiä. Yhtä lailla normista poikkeavaa miestä katsotaan nikotellen.

Sukupuolinormit ovat ongelmallisia, koska ne määrittävät sukupuolen perusteella sitä, millainen ihmisen pitäisi olla ja miten käyttäytyä. Kaikki eivät näihin malleihin mahdu.

Toki sukupuoliroolit ovat myös Italiassa ajan myötä löystyneet. Suurissa kaupungeissa ollaan vapaamielisempiä, ja erityisesti uusi sukupolvi näyttää esimerkkiä uudenlaisesta sukupuolen toteuttamisesta.

Muutos on kuitenkin hidasta.

Valoa tasa-arvon tunnelin päähän antoi tänä kesänä se, miten MM-joukkueen jäsenet ja muut naiset reagoivat seksistisiin kommentteihin. Sitä mukaa kun voittoja MM-peleistä sateli, pelaajat antoivat kriitikoille samalla mitalla takaisin.

– Me olemme yhä vahvempia, käymme kaikkia vastaan. Ehkäpä nyt uskotte, että me olemme kentällä parempia kuin keittiössä. Olemme 8. maailman parhaan joukossa emmekä luovuta! keskikenttäpelaaja Barbara Bonansea kommentoi Instagramissa

Samaan aikaan naistoimittajat kirjoittivat juttuja siitä (siirryt toiseen palveluun), kuinka uskomatonta on, että naisjalkapalloilijoiden täytyy yhä vuonna 2019 kohdata vähättelyä. MM-kilpailujen edetessä voittoja kuitenkin satoi ja pelien katsojamäärät nousivat ennätyslukemiin. Maa oli MM-naisten pauloissa.

Siitäs saitte, seksistit.