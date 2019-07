Tuhotusta taidenäyttelystä jopa 100 000 euron vahingot – ilkivallantekijät edelleen kateissa

Näky Riihimäen vanhalla lasitehtaalla on lohduton. Hämäläistaiteilijoiden taidenäyttelyn tilat on sotkettu jauhesammuttimella, teoksia rikottu ja tallottu. Tavaroita on heitelty hujan hajan, lamppuja hajoitettu. Näyttelystä on varastettu muun muassa videotykkejä.

Näyttelyn tiloihin Riihimäen vanhalle lasitehtaalle oli murtauduttu viime viikon torstain ja perjantain välisen yön tai illan aikana. Ilkivallan kohteeksi joutuneen Ars Hämeen taidenäyttelyn vahingot nousevat jopa sataan tuhanteen euroon.

Kesänäyttelyn ovet jouduttiin laittamaan säppiin etuajassa.

– Ei ole mitään mahdollisuutta enää jatkaa näyttelyä. Tämä on täysin tuhottu, summaa Ars-Häme ry:n puheenjohtaja Mika Karhu.

Nykytaidenäyttelyssä oli esillä 28 taiteilijan teoksia. Näyttely oli rakennettu talkoohengessä, vapaaehtoisvoimin.

– Onhan se kaikille pettymys. Tähän on tosissaan panostettu ja tätä on tehty omalla kustannuksella. Näyttelystä tuli hyvä, ja sitten se puolivälissä loppuu tällä tavalla kesken, sanoo näyttelyn kuraattori Simo Ripatti.

Varkaat olivat jättäneet lattiaan jalanjälkiä. Meeri Niinistö / Yle

Reilu viikko sitten Tila havainnon taustana -näyttelyyn murtauduttiin ensimmäisen kerran, mutta tuolloin varkaiden mukaan lähtivät vain edulliset kaiuttimet.

– Näyttää siltä, että videotekniikkaa täältä on tultu hakemaan. Yhtäkään taideteosta ei ole varastettu, tuhottu vain. Ei tämä mikään taidevarkaus ole, sanoo Karhu.

Karhun mukaan murto on herättänyt kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten vastaavanlaisia näyttelyitä voidaan tulevaisuudessa järjestää.

– Tapaus on ainutlaatuinen niin Suomessa kuin ulkomailla. Lähes 30 vuotisen urani ajalta en muista, että vastaavaa olisi tapahtunut. Ihmiset alkavat pohtimaan, miten tulevaisuudessa tämänkaltaisia näyttelyitä uskaltaa tehdä.

Karhulta ei heru sympatioita tekijöitä kohtaan.

– Tällainen teko kertoo siitä, että tekijät ovat täysin vieraantuneita yleisistä moraalikoodeista. Kyseessä voi olla ymmärtämättömyys ja täydellinen välinpitämättömyys siitä, millaisessa ympäristössä riehutaan.

– Voi olla, että tekijöille tulee täytenä yllätyksenä vahinkojen suuruus, toteaa Karhu.

Ars Hämeen puheenjohtaja Mika Karhun mukaan vahingot Riihimäen vanhalla lasitehtaalla nousevat jopa sataan tuhanteen euroon. Meeri Niinistö / Yle

Poliisi toivoo apua yleisöltä

Hämeen poliisi tutkii tekoa varkautena ja törkeänä vahingontekona. Poliisilla ei tässä vaiheessa ole epäiltyjä tiedossa.

Poliisi toivookin yleisön havaintoja torstai-iltapäivän ja perjantaiaamupäivän väliseltä ajalta Riihimäen Vanhan lasitehtaan ympäristöstä.

– Tekotapa ei ole poikkeuksellinen, mutta se, että murtaudutaan taidenäyttelyyn ja rikotaan taide-esineitä, on harvinaista, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lalli Jylhä Hämeen poliisista.

Poikkeuksellisista havainnoista Riihimäen Vanhan lasitehtaan alueelta voi ilmoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 414 222.