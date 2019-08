Agilityradalla Mikkelissä loistavat koirien sijaan vuohet – oppivat temppuja, jos kouluttajalla on kärsivällisyyttä ja leipää

Mikkelin Anttolassa sijaitsevan Leinun tilan navetasta kuuluu kova määkinä. Vuohet ilmoittavat selkeästi, että olisi aika päästä ulos.

Kun vuohet syöksyvät hamuamaan suihinsa ruohoa, vuohien kouluttajat Henna Kerkelä ja Vilma Kotro kokoavat agilityradan. Radalle laitetaan kierrettäviä esteitä, lankku, jonka päällä pitäisi tasapainoilla ja pallo, jota potkia.

Rata on nopeasti valmis, mutta vuohia näyttää kiinnostavan enemmän laiduntaminen kuin temppujen tekeminen. Pienellä maanittelulla ja kuivien leipien rapistelulla kaksoisvuohet Lilli ja Vili saapuvat kuitenkin paikalle.

Kerkelä ohjaa pienempi kokoista Lilliä potkimaan palloa. Sorkka ei heti osu kohteeseensa, mutta kun Lilli saa pallon ampaisemaan eteenpäin, saa se kehuja – ja tietenkin leipää.

Lilli on hieman veljeään arempi ja niinpä Henna Kerkelä esiintyy vuohineidin kanssa. Kerkelä on paijannut Lilliä pikku kilistä saakka. Jarkko Riikonen / Yle

Kerkelän ja Kotron perustamassa Vilkkaat sorkat -yrityksessä kaksikko vie vuohia esiintymään erilaisiin tapahtumiin. Yritys on myös järjestänyt esimerkiksi vuohileirejä, joissa perheet ovat saaneet viettää aikaa vuohien kanssa.

Kaverukset perustivat yrityksen peruskoulussa ollessaan, koska molemmat pitivät eläimistä. Kerkelä oli jo silloin kouluttanut kotieläimiään huvin vuoksi.

– Olen oikeastaan aina tykännyt temppujen opettamisesta eläimille. Minun kissani osaa kaikenlaisia temppuja. Sitten näin, että joku oli opettanut lampaalle paljon erilaisia temppuja. Jotenkin siitä ajattelin, että miksei vuohillekin voisi jotain opettaa?

Ensimmäinen askel vuohien kouluttamiselle on Kerkelän mukaan se, että kouluttajalla on jotain hyvää, jolla palkita vuohi. Kuivunut leipä on parasta, mutta myös esimerkiksi omenat ja porkkanat käyvät. Kouluttajan haaste on keksiä, miten kertoa vuohelle, mitä sen halutaan tekevän.

Vuohet ovat toki erilaisia luonteeltaan. Joitakin kiinnostaa opetella antamaan sorkkaa, mutta toisia ei. Vuohet ovat tunnetusti itsepäisiä, joten jos vuohta ei opetus kiinnosta, jää kouluttaja toiseksi.

Kotro kertoo, että on hyvin mahdollista, etteivät edes Vilkkaiden sorkkien koulutetut vuohet tee temppua, vaikka esitys olisi kesken. Silloin kouluttajan täytyy hyväksyä, että nyt vuohta ei huvita.

Vili-vuohi suorittamassa laudalla kävelyä vierellään innokas puolivuotias Nestori. Jarkko Riikonen / Yle

Kerkelä on usein saanut kuulla ihmetystä, kun vuohet ovat saapuneet tapahtumaan.

– Aina ensimmäinen kommentti on, että mitä koiria nämä oikein ovat.

Molemmat yrittäjät vertaavatkin vuohien taitoa oppia juuri koiriin.

– Ovat todella viisaita – vähän liiankin, Kerkelä naurahtaa.

Vili todistaa väitteen kun kouluttajien silmä välttää löytämällä vadin alle piilotut herkut. Eipä ollut vaikea piilo!

Vuohet oppivat nopeasti, kun vain kouluttaja ottaa huomioon, että kaikki koirien temput eivät sovi vuohille. Esimerkiksi kierimistä Kotro ei suosittele vuohille.

– Vuohi ei ole sillä tavalla ketterä ruumiinrakenteeltaan mitä koirat. Onhan ne ketteriä niin, että ne pomppii vaikka missä, mutta kieriminen ei ole paras temppu.

Kierimisen sijaan Kerkelän haaveena on, että opettaisi vuohille noutamaan esineitä. Ensin täytyisi vain keksiä, miten vuohi tajuaisi ottaa jotain suuhunsa ja liikkua sen kanssa.

Vilkkaat sorkat -yrityksen kouluttajat Henna Kerkelä ja Vilma Kotro vuohikaksosten Lillin ja Vilin kanssa. Jarkko Riikonen / Yle

Vilin osalta temppujen tekeminen loppuu kun kuumuus vie voiton. Vuohi kääntyy kyljelleen nauttien auringosta.

Nuorilla yrittäjillä on jo katse seuraavan kesän vuohileireissä. Uusiakin ideoita on, mutta niistä ei vielä hiiskuta.