Loiri kertoo kaiken ja Handmaid's Talen tarina jatkuu – 8 kirjatärppiä syksyyn

HBO:n menestyssarja Handmaid's Tale pohjautuu Margaret Atwoodin romaaniin. Uusi romaani tulee jatkamaan tarinaa. Gileadin kuvitteellisessa valtiossa osa naisista on alistettu orjattariksi. George Kraychyk / Hulu

Alkavan syksyn kirjasadosta on tulossa kiinnostava. Kirjoja julkaisevat monet tunnetut kirjailijat.

Pajtim Statovci: Bolla

Yksi syksyn odotetuimmista kirjoista on kansainvälistä suitsutusta keränneen Pajtim Statovcin kolmas romaani. Bolla on kaunis kertomus kahden miehen välisestä rakkaudesta mahdottomissa oloissa. Kehyksen tarinalla antaa serbien ja Kosovon albaanien välinen sota. Statovci kuvaa romaanillaan millaisiin tragedioihin sota ajaa ihmisiä.

Kirjan nimi juontaa albaanien mytologiaan, jossa Bolla on käärmeenkaltainen taruolento. Statovci on juuriltaan Kosovon albaani. Hänen esikoisromaaninsa Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon viisi vuotta sitten ja siitä nähtiin viime syksynä näytelmäversio Kansallisteatterissa.

Pajtim Statovcin uusi romaani kuuluu syksyn kiinnostavimpiin kirjoihin. Antti Haanpää / Yle

Sofi Oksanen: Koirapuisto

Vieläkään lukijat eivät saa jatkoa Oksasen Viro-kvartettiin. Tuleva romaani Koirapuisto liikkuu Helsingin ja Ukrainan välillä. Yhteiskunnallisesti kantaaottavana kirjailijana tunnettu Oksanen ruotii ihmiskauppaa ja vauvatehtailua, mitä jo tosin sivuttiin edellisessä romaanissa Normassa.

Oksanen on maamme kansainvälisesti menestyneimpiä kirjailijoitamme ja hän kiertää ahkerasti markkinoimassa kirjojaan ja keskustelemassa erilaisissa paneeleissa. Etenkin Ranskassa hänen suosionsa on suurta. Oksanen voitti Finlandian ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Puhdistus.

Sofi Oksanen tarttuu uudessa romaanissaan hedelmöitysbisnekseen. IBL / AOP

Jussi Nikkilä: Näyttelijä

Näyttelijä Jussi Nikkilän omakohtainen romaani kertoo nimensä mukaisesti näyttelijäksi tulemisesta. Kirjan kertoja pohtii katseen kohteena olemista näyttämöllä ja valkokankaalla. Nikkilä tunnetaan vahvana Shakespeare-osaajana, joka sekä ohjaa ja näyttelee. Viimeisin työ on nimirooli Turun kaupunginteatterin Hamletissa.

Esikoisromaanin jälkeen Nikkilä laajentaa repertuaariaan myös oopperan puolelle, sillä keväällä hän ohjaa Kansallisoopperaan Mozartin Don Giovanni -oopperan.

Jussi Nikkilä sekä näyttelee että ohjaa ja nyt ilmestyy esikoisromaani. Jaani Lampinen / Yle

Elina Hirvonen: Punainen myrsky

Elina Hirvosen kirjoilta voi aina odottaa vahvaa yhteiskunnallisuutta. Tällä kertaa hän kertoo sodan jaloista pakenevan irakilaisperheen kohtalosta. Suomeen päätyvän perheen tarinan taustana ovat nykyisen kansanedustajan Hussein al-Taeen lapsuudenperheen kokemukset. Kirja saa lisää tahatonta ajankohtaisuutta al-Taeen jouduttua viime aikoina kyseenalaiseen julkisuuteen.

Punainen myrsky on dokumentaristinakin tunnetun Elina Hirvosen neljäs romaani. Hänen esikoisromaaninsa Että hän muistaisi saman oli Finlandia-palkintoehdokas vuonna 2005 ja se herätti poikkeuksellista kiinnostusta myös Yhdysvalloissa.

Elina Hirvonen on tarttunut jälleen ajankohtaiseen aiheeseen. Jarkko Virtanen / WSOY

Margaret Atwood: Testamentit (suom. Hilkka Pekkanen)

HBO-sarjan Handmaid´s Talen myötä kaikkien tietoisuuteen singahtanut Orjattaresi-romaani saa jatkoa. Jatkoromaanin tapahtumat alkavat 15 vuotta Orjattaresi-romaanin loppukohtauksen jälkeen. Atwood inspiroitui kirjoittamaan jatkoa, koska sai niin paljon kysymyksiä vuonna 1985 ilmestyneestä romaanistaan. Myös nykyinen maailmantila sai kirjailijan palaamaan kuvitteelliseen Gileadin valtioon.

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Margaret Atwood on kirjoittanut lukuisia romaaneja sekä runo- ja novellikokoelmia. Kanadalaiskirjailija tunnetaan myös tasa-arvon puolestapuhujana.

Margaret Atwood kirjoittaa jatkoa synkälle dystopialle Handmaid´s Tale. Jean Malek / Otava

Olli Jalonen: Merenpeitto

Viime vuoden Finlandia-palkittu Taivaanpallo saa jatkoa. Jalonen kehitteli tarinaansa Angus-pojasta kolmenkymmenen vuoden ajan ja nyt itsenäinen jatko-osa julkaistaan heti vuoden kuluttua edellisestä. Kun edellisessä romaanissa tähyiltiin taivaalle, on tässä tulevassa kirjassa suuntana meren syvyydet. Kirja jatkaa Anguksen kasvutarinaa.

Olli Jalonen on edesmenneen Bo Carpelanin ohella ainut kirjailija, joka on voittanut Finlandia-palkinnon kahdesti.

Olli Jalonen sai idean Angus-pojan tarinaan yli 30 vuotta sitten vieraillessaan Saint Helenan saarella. Thomas Hagström / Yle

Sara Stridsberg: Rakkauden Antarktis

Ruotsin merkittävimpiin nykykirjailijoihin kuuluva Sara Stridsberg kirjoittaa uudessa romaanissaan naisvihasta. Tälläkin kertaa Stridsbergin runollisen tekstin takana on todellinen tapahtuma – vuonna 1984 Tukholmassa tapahtunut prostituoidun paloittelumurha.

Stridsberg voitti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon vuonna 2007 teoksellaan Unelmien tiedekunta. Hän kuului myös Ruotsin Akatemiaan, mutta erosi häirintäskandaalin vuoksi viime vuonna.

Sara Stridsberg erosi Ruotsin Akatemiasta häirintäskandaalin takia eikä ole enää mukana päättämässä kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajasta. Karl Melander / EPA

Jari Tervo: LOIRI.

Syksyn suurimman mediahuomion saa väistämättä Jari Tervon kirjoittama elämäkerta Vesa-Matti Loirista. Maamme ehkä tunnetuimman elossa olevan taiteilijan värikäs elämä ja monipuolinen ura ovat paisuttaneet kirjan kuusisataasivuiseksi. Loiri on sanonut, että pitkän harkinnan jälkeen hän päätti kertoa Jarille kaiken. Tervo ja Loiri ovat viettäneet paljon aikaa yhdessä kirjaprojektin tiimoilla, joten juttua on varmasti kertynyt.

LOIRI.-kirja on ensimmäinen elämäkerta, jonka Tervo on kirjoittanut. Romaaneja Tervo on kirjoittanut parikymmentä.