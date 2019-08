Esiinnyin netissä 14-vuotiaana poikana ja sain aikuisilta peniskuvia – Seksuaalikasvatus alkaa vitosluokalla, vaikka opettajan mielestä sen pitäisi alkaa jo ekalla

Lapset etsivät verkosta tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta. Siellä he altistuvat seksuaaliselle häirinnälle ja jopa hyväksikäytöille.

Kännykkäni piippaa uuden viestin merkiksi. Viesti sisältää kuvan, ja tiedän jo avaamatta millaisesta kuvasta on kysymys.

Tiedostosta paljastuu penis. Jos kuvan vastaanottaja olisi lapsi, lähettäjä olisi saattanut syyllistyä rikokseen.

Olen esiintynyt muutaman viikon ajan netissä 14-vuotiaana poikana ja viestitellyt lukuisten aikuisten ja nuorten kanssa. Käytin tätä poikkeuksellista tiedonhankintamenetelmää, koska muulla tavalla asiasta olisi ollut vaikea saada täsmällistä tietoa.

Osa käyttämistäni verkkoaluistoista on ollut sellaisia, jotka on tarkoitettu ainoastaan täysi-ikäisille. Netissä iän valehtelu on helppoa.

Onko seksuaalikasvatus ajan tasalla?

Törmään aikuisten palveluissa myös alaikäisiin. He ovat tulleet nettiin etsimään seuraa tai tietoa. Eivätkä he ole ainoita.

Monet seksuaalirikosten uhreiksi joutuneista lapsista ovat kertoneet tuomioistuimille hakeutuneensa verkkoon, kun ovat halunneet tietoa seksistä tai seksuaalisuudesta. Erityisesti tarve etsiä tietoa netistä korostuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla.

Netissä lapsi kohtaa maailman, jossa toimitaan aikuisten pelisäännöillä.

Onko lasten seksuaalikasvatuksessa jotain vialla, kun tietoa pitää mennä etsimään verkosta?

Lähdin selvittämään asiaa.

Omista nettikokemuksistaan ja seksuaalikasvatuksestaan videolla kertovat helsinkiläinen Eino Nurmisto, espoolainen Janne Hyrynkangas ja tamperelainen Hugo Paananen.

Jutussa esiintyvät myös Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n hallituksen jäsen Mirva Ikola, seksuaalikasvattaja Saara Sahlstén ja Hivpointin suunnittelija Anni Susineva.

