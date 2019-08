Asumisbisnes on nyt murroksessa, ja tässä siitä kolme esimerkkiä – "Täällä on kaikki mitä tarvitsemme"

Italialainen Gianluigi Savarese on asunut tiiminsä kanssa Suomessa viitisen kuukautta. Työkomennus päättyy lokakuussa.

Se on pitkä aika viettää hotellissa, mutta omien asuntojen vuokraaminen ja kalustaminen koko porukalle olisi ollut työlästä.

Savarese on järjestänyt työntekijöilleen asunnot majoituspalveluja myyvän Forenomin kalustetuissa huoneistoissa.

Käytännössä ne ovat täysin varusteltuja asuntoja omine keittiönurkkauksineen ja kylpyhuoneineen.

– Täällä on kaikki, mitä tarvitsemme. Meidän ei tarvitse ostaa mitään, Savarese sanoo.

Huoneistot sijaitsevat saman katon alla kerrostalorakennuksessa Vantaan Tikkurilassa. Se on Forenomin uusin kohde, joka avattiin tänä kesänä.

Accede Groupin henkilöstöpäällikön Gianluigi Savaresen tiimi tekee projektityötä Nesteen jalostamolla Kilpilahdessa. Matti Myller / Yle

Liikkuva työvoima tarvitsee tilapäisasuntoja Pohjoismaiden pääkaupungeissa

Vielä tänä vuonna suomalainen yhtiö avaa muitakin kohteita Tukholmassa, Malmössä, Kööpenhaminassa ja Oslossa sekä ensi vuonna Vaasassa.

Vaihtoehtoja hotelli- ja vuokra-asumiseen pääkaupunkiseudulla Forenomin kalustetut vuokrahuoneistot on suunnattu pääasiassa yritysasiakkaille.

SSA Group rakentaa Mannerheimintielle Valo Hotel/Work -konseptia, joka myy työtiloiksi muunneltavia hotellihuoneita.

Nrep avaa tänä syksynä kaksi huoneistokohdetta Katajanokalle ja Kurviin.

Vuokrayksiöt sopivat muun muassa työkomennuksella oleville, turisteille ja muille tilapäismajoitusta tarvitseville.

Yksiöitä voi vuokrata yhdeksi yöksi tai useiksi kuukausiksi.

Niihin ei voi saada asumistukea.

Forenomin operatiivisen johtajan Jussi Saarisen mukaan yhtiön asiakaskunta koostuu pääasiassa kansainvälisestä liikkuvasta työvoimasta ja heitä työllistävistä yrityksistä. Tarvittaessa yhtiö auttaa asiakkaitaan myös verotukseen ja työlupiin liittyvissä asioissa.

– Helsinki on samanlainen kuin muut pohjoismaiset pääkaupungit. Kansainvälisen työvoiman tarve on suuri, ja toisaalta myös kotimaan työvoiman liikkuvuus kohdistuu entistä enemmän Helsinkiin. Helsinki on selkeästi Suomen veturi, Saarinen sanoo.

Jussi Saarinen on Forenomin operatiivinen johtaja. Taustalla näkyy kalustetun huoneiston täysin varusteltu keittiö. Matti Myller / Yle

Jenkeissä tapahtuu ensin jotain, sitten Euroopan suurissa kaupungeissa, kuten Lontoossa, Berliinissä, Frankfurtissa ja Brysselissä. Parin kolmen vuoden kuluttua samaa kehitystä nähdään Pohjoismaissa. Forenomin operatiivinen johtaja Jussi Saarinen

Suomi seuraa muun maailman esimerkkiä asumisbisneksessä, jossa perinteiset asumisen muodot ja toimialarajat hälvenevät. Hotelleja käytetään myös pitkäaikaiseen asumiseen, ja vuokra-asuminen palveluineen on iso trendi, Saarinen kertoo.

– Jenkeissä tapahtuu ensin jotain, sitten Euroopan suurissa kaupungeissa, kuten Lontoossa, Berliinissä, Frankfurtissa ja Brysselissä. Parin kolmen vuoden kuluttua samaa kehitystä nähdään Pohjoismaissa.

Yöllä hotelli, päivällä työtila

Hyvä esimerkki asumisen muutoksesta on suomalaisen kiinteistöyhtiön SSA Groupin uusi Valo Hotel/Work, joka valmistuu Helsinkiin Mannerheimintien pohjoispäähän vuonna 2020. Öisin rakennus toimii hotellina ja päivisin työskentelytilana. Kiinteistön käyttöaste saadaan paremmaksi, kun saman katon alla on monenlaisia toimintoja.

– Huoneissa on muunneltavia huonekaluja, joiden avulla hotellihuone muuttuu työtilaksi. Esimerkiksi sängyn voi nostaa seinää vasten ja sen pohjasta tulee työpöytä, sanoo SSA Groupin hallituksen puheenjohtaja Janne Riihimäki.

Hotellissa on myös kokous- ja neuvotteluhuoneita sekä yhteisiä työskentelytiloja. Rauhallisia sopukoita löytyy hiljaiseen, yksityisyyttä vaativaan työskentelyyn.

Hotellista voi ostaa oman huoneen ja yöpyä siinä alennettuun hintaan. Muulloin hotelli vuokraa huonetta toisille asiakkaille, jos omistaja niin haluaa. Sijoittajat jakavat mahdollisen kokonaistuoton, jota huoneista syntyy.

Huoneiden myyntihinnat lähtevät 180 000 eurosta.

Havainnekuva työtilaksi muutetusta hotellihuoneesta. SSA Group

Vuokrayksiö ja yhteisö saman katon alla

Myös kiinteistösijoitusyhtiö Nrep on tehnyt suuren satsauksen Helsinkiin. Yhtiö rakentaa kahta kalustettuja yksiöitä vuokraavaa hotellia. Konseptin nimi on Noli Studios.

Keskon vanhaan pääkonttoriin Katajanokalle valmistuva Noli Katajanokka avataan lokakuussa ja Sörnäisten Kurvin Kansa-taloon tuleva Noli Sörnäinen marraskuussa. Hanke on ensimmäinen laatuaan pohjoismaiselle yhtiölle.

– Helsinkiin on tullut paljon uusia yrityksiä, joiden mukana tänne muuttaa ihmisiä ulkomailta ja Suomesta. Toki Helsinki on myös kiinnostava matkailukaupunkina, sanoo konseptin kaupallinen johtaja Natalia Schrey.

Havainnekuva Katajanokan vuokrayksiöstä. Noli Studios

Vuokrayksiöissä on keittiönurkkaukset ja kylpyhuoneet sekä astianpesu- ja pyykkikoneet. Asukas voi valita kevyesti varustellun yksiön, johon mahtuu enemmän omia henkilökohtaisia tavaroita ja sisustuselementtejä, tai täysin varustellun asunnon, jossa kaikki on valmiina.

Hotelleissa on tyypilliset palvelut, kuten siivous, ravintolat, kuntosalit ja saunaosastot. Lisäksi niissä on yhteiskeittiöitä ja leffahuoneita, joissa asukkaat voivat kokata ja viettää iltaa yhdessä.

Asumiskonsepti on saanut inspiraatiota Yhdysvalloista ja Britanniasta, joissa "co-living" eli yhteisöllinen eläminen on suosittu trendi.

– Vieraat voivat keksiä ohjelmaa itse, mutta meillä on myös päivittäin paikalla "housteja". He kuratoivat erilaisia aktiviteetteja, joihin saa halutessaan osallistua, kuten liikuntaa, kierrätysasioita, yhteisiä iltamia tai retkiä rannalle.

Liiketoimintamalliin kuuluu yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Niiltä asukkaat saavat esimerkiksi kauppakassipalvelua, vuokrapolkupyöriä ja yhteiskäyttöautoja.

Havainnekuva yhteiskeittiöstä. Noli Studios

Noli Studiosin yksiöiden hinnat laskevat, jos asukas viipyy monta kuukautta. Sörnäisissä yksiöiden kuukausivuokrat alkavat 759 eurosta pitkäaikaisessa majoituksessa. Yhteistilojen käyttö ja siivous joka toinen viikko kuuluvat hintaan.

Kutakuinkin vastaavaan hintaan voi saada tavallisen vuokrayksiön Sörnäisistä perinteisillä vuokramarkkinoilla.

Forenomin kalustetut yksiöt maksavat jonkin verran enemmän. Operatiivisen johtajan Jussi Saarisen mukaan pääkaupunkiseudulla vuoden viettävä asiakas voi saada yksiön palveluineen noin 1600–1700 euron kuukausihintaan.

Italialainen Gianluigi Savarese on työkomennuksella Suomessa. Matti Myller / Yle

Yhtiön asiakas, italialainen Gianluigi Savarese, pitää kuitenkin kalustetussa huoneistossa asumista halvempana kuin hotellimajoitusta.

– Täällä on täysin varusteltu keittiö ja kylpyhuone. Pyykit saa pestyä omassa pesukoneessa ja siivous hoituu talon puolesta, Savarese sanoo.

