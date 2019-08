12 vartijaa vs. 2 500 vankia

Brasilian vankilat ovat rajusti ylikansoitettuja. Tämä kuva on Rio de Janeirossa sijaitsevasta vankilasta.

Yhden vartijan vastuulla voi periaatteessa olla jopa satoja vankeja. Käytännössä "jengivalta" on ainoa ratkaisu, sanoo Brasilian vankiloiden olosuhteisiin perehtynyt tutkija. Maanantaina vankilamellakassa kuoli 58 vankia.

Maanantaina maailmaa järkytti uutinen brasilialaisessa Altamiran vankilassa tapahtuneesta verilöylystä. Mellakassa kuoli 58 vankia, kuudeltatoista oli katkaistu kaula.

Edellisestä brasilialaisessa vankilassa tapahtuneesta joukkomurhasta ei ollut ehtinyt kulua pitkään. Toukokuussa 55 vankia kuoli väkivaltaisuuksissa Manauksen kaupungin neljässä vankilassa.

Tuorein verilöyly tapahtui Altamiran vankilassa Brasilian pohjoisosassa. 58 vankia kuoli mellakassa ja neljä vankia sitä seuranneessa vankikuljetuksessa. Bruno Santos / AFP

Massamurhat ovat usein seurausta huumekauppaa käyvien jengien ja rikollisjärjestöjen valtataistelusta. Brutaali väkivalta on näissä tilanteissa melko tyypillistä, sanoo Brasilian vankiloiden olosuhteita pitkään tutkinut brittiläinen kriminologian tohtori Sacha Darke.

– Se on normi, kun vallataan uutta aluetta. Ruumiita esitellään maailmalle, jotta kaikki näkevät ketkä ovat vallassa. Vähän sama kuin kuninkaiden aikanaan Euroopassa vastustajilleen tekemät julkiset teloitukset, Darke kertoo Ylelle puhelimitse Argentiinasta.

"Vallan antaminen jengeille ainoa ratkaisu"

Jengit ovat pahimman väkivallan takana, mutta ne ovat Darken mukaan myös käytännössä ainoa ratkaisu Brasilian rajusti ylikansoitettujen vankiloiden väkivaltaongelmaan.

Brasiliassa on 715 000 vankia ja aivan liian vähän vartijoita.

Vankeja istutettiin pihalla mellakan jälkeen São Paulon osavaltiossa syyskuussa vuonna 2016. AOP

Vankilajärjestelmään pitäisi tehdä valtavia investointeja ja vartijoiden määrä Darken arvion mukaan viisinkertaistaa, jotta viranomaiset saisivat kontrollin jengien hallitsemista vankiloista.

Kun vankien määrä samaan aikaan kasvaa 50 000 vuodessa, jää ainoaksi ratkaisuksi käytännössä se, että vankilassa päästetään yksi jengi pitämään valtaa, Darke toteaa.

– Se on absurdia, mutta täällä se on todellisuutta. Brasilian eteläosien vankiloissa näin on jo tapahtunut.

Maan eteläosassa vankilat ovat pääosin São Paulosta lähtöisin olevan Brasilian suurimman rikollisorganisaation Primeiro Comando da Capitalin (PCC) ja sen liittolaisten hallinnassa ja siellä tilanne on rauhallisempi.

Kuvan juliste on Primeiro Comando da Capital -järjestön uhreiksi joutuneiden äitien järjestämästä mielenosoituksesta. Anderson Barbosa / AOP

Muun muassa huumekauppaa käyvään PCC-järjestöön kuuluu noin 30 000 jäsentä.

Nyt jengit käyvät valtataistelua pohjoisosan vankiloissa kilpaillessaan muun muassa huumeiden salakuljetusreiteistä.

– Mellakat liittyvät aina valtataisteluihin. Tilanne on erikoinen. Vankilat ovat vähemmän väkivaltaisia, kun ne ovat jonkun jengin hallinnassa.

12 vartijaa vs. 2 500 vankia

Lontoossa toimivan Westminsterin yliopiston kriminologian vanhempi lehtori (siirryt toiseen palveluun)Sacha Darke tuntee Brasilian vankilaolosuhteet erittäin hyvin. Hän on vieraillut tutkijana yli 45 vankilassa eri puolilla maata. Darke on juuri äskettäin ollut tutkimukseen liittyvällä matkalla Brasiliassa.

Brasiliassa on maailman kolmanneksi eniten vankeja, 715 000. Vankien määrä kasvaa noin 50 000 vuodessa. Kuva Natalin kaupungissa sijaitsevasta vankilasta. Ney Douglas / EPA

Jyrkän oikeistolainen Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on vannonut vähentävänsä väkivaltaa paitsi kaduilla, myös vankiloissa. Darke sanoo, että puheet ovat vain poliittista peliä. Hän ei usko minkään muuttuvan.

– Monissa vankiloissa, joissa olen käynyt, on ollut 2 500 vankia ja vankilan sisätiloissa, ei siis muureilla, vaan sisätiloissa vuorossa 12–14 vartijaa. Sisällä olevat vartijat eivät pysty kontrolloimaan tuollaista vankimäärää, joten he eivät mene käytäville.

– Todellisuus on se, että yhden jengin halutaan täällä hallitsevan vankilaa. Kenttätasolla työskentelevät sanovat, että on paljon helpompaa, kun yksi vahva jengi pitää valtaa ja vankiloiden johtajat voivat vaikuttaa siihen, ketkä jengejä johtavat.

Tätä totuutta vankilaviranomaiset tai poliitikot eivät kylläkään lausu julkisesti, Darke lisää.

Jengit ovat vankien itsehallintoa

Sacha Darke tutkii Brasiliassa kriminologina muun muassa vankien itsehallintoa, josta jengivallassakin on kysymys.

São Paulon osavaltiossa vankilat ovat tiukimmin yhden jengin hallinnassa. Vankeja on 250 000, mutta osavaltion vankiloissa tehdään Darken mukaan vain 10–20 murhaa vuodessa.

– Se ei ole paljon vankien määrän nähden.

Maailman huomio herää, kun tapahtuu joukkomurhia, kuten maanantaina Altamirassa. Vankilaväkivallassa kuolee Brasiliassa vuosittain satoja vankeja.

– Tosin yhteisöissä, joista vangit tulevat, surmataan suunnilleen yhtä paljon ihmisiä. Hullu tilanne on se, että vankilat olivat 30 vuotta sitten paljon väkivaltaisempia kuin nyt.

Omaiset kantoivat Altamiran vankilamellakassa kuolleen arkkua keskiviikkona. Joedson Alves / EPA

Johtajavangeilla on paljon sananvaltaa

Sacha Darke arvelee, etteivät Altamiran tapahtumat välttämättä johda koston kierteeseen, jos yksi jengi pääsee vankilassa valtaan.

Hän kertoo esimerkin onnistuneesta vankien itsehallinnosta Sao Luisin kaupungissa sijaitsevasta Pedrinhasin vankilasta, jossa murhattiin kuusi vuotta sitten lähes 60 vankia.

– Kävin siellä kaksi viikkoa sitten ja nyt vankila oli rauhallinen. Se oli jaettu useisiin osastoihin, joissa kussakin oli yksi jengi. Väkivalta oli vähentynyt massiivisesti.

Tilanne säilyy rauhallisena, kun kunkin osaston vangit ovat johtajavangin hyväksymiä. Johtajavangit myös neuvottelevat vankilan johdon kanssa.

Tässä The Guardianin jutussa (siirryt toiseen palveluun) on kuvia Pedrinhasin vankilasta.

Kolmanneksi eniten vankeja maailmassa

Brasiliassa on vankeja kolmanneksi eniten maailmassa.

Maailman vankiloista tietoja keräävän Britanniasta käsin toimivan World Prison Brief -sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Brasilian vankiloissa on 715 000 ihmistä. Brasiliaa enemmän vankeja on vain Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Selleissä on usein tilaa alle neliömetrin verran vankia kohti. Antonio Lacerda / EPA

Olosuhteet vankiloissa ovat erittäin rankat.

– Ne ovat niin huonot kuin ehkä voitte kuvitella, Darke sanoo.

Saman kokoisessa sellissä, jossa Euroopassa on yksi vanki, on Brasiliassa usein kahdeksan vankia. Vankeja on paljon enemmän kuin virallisissa tilastoissa ilmoitetaan.

– On aika tavallista, että vankia kohti sellissä on tilaa alle neliömetrin verran. Tämä pätee kaikissa vankiloissa.

Myös terveydenhuolto on vähäistä. Lääkäri saattaa olla paikalla muutaman tunnin viikossa vankilassa, jossa on 2 000–3 000 vankia.

Järjestelmä perustuu siihen, että perheet tarjoavat vangeille tukea, jota valtio ei anna. Yleensä vangit pääsevät tapaamaan perheenjäseniä neljän tunnin ajan viikossa.

Vankilat eivät tarjoa käytännössä mitään muuta kuin ateriat, kriminologian tutkija Sacha Darke toteaa.

