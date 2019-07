Grillikausi näkyy eläinlääkäreiden vastaanotoilla – "Muutama lusikallinen rasvaista ruokaa mullistaa pienen koiran ruoansulatusjärjestelmän hetkessä"

Grillikaudella monissa koiratalouksissa nelijalkaiset ystävät pääsevät herkuttelemaan ylimääräisiksi jääneillä antimilla. Ylen haastattelemien eläinlääkärien mukaan tämä näkyy ruuansulatushäiriöistä kärsivien potilaiden määrän kasvuna kesäisin.

– Kun helteet iskevät päälle ja grillikausi on parhaimmillaan, niin kyllä niitä koiria päivystäviin sairaaloihin silloin myös tuodaan, kertoo erikoiseläinlääkäri Anssi Tast Evidensialta.

Grillissä valmistettavien ruokien ongelma on eläinlääkäreiden mukaan korkea rasvapitoisuus ja mausteet, jotka etenkin suurina määrinä yhdessä aiheuttavat koirille huonovointisuutta. Marinoiduista grilliruuista seuraa usein oksentelua, ja liiallinen rasva voi ilmoitella itsestään hieman viiveellä alkavana ripulina.

Koiranomistajien keskuudessa askarruttaa usein, onko grilliruuissa suola kuitenkin rasvaa suurempi paha. Tastilla on tähän selvä näkemys.

– Kyllä molemmat ovat ongelmia. Koirat eivät kestä kovinkaan suolaista ruokaa ja ovat helposti huonovointisia suolaisen ruoan jälkeen. Mutta jos ajatellaan, että mikä voi aiheuttaa vakavia asioita, niin kyllä rasvainen ruoka ja sen mahdollisesti laukaisema haimatulehdus on vakava tila ja vaatii sairaalahoitoa.

Haimatulehdus on kiistelty, mutta vakava sairaus

Rasvaisen ruoan yhteys koirien haimatulehduksiin on perinteisesti ollut melko epäselvä. Osalla koiranomistajista on tästä omakohtaista kokemusta, toiset eivät haimatulehduksen vaaraan usko.

Kysyimme kolmelta eläinlääkäriltä, voiko rasvainen ruoka aiheuttaa haimatulehduksen. Eläinlääkäreiden näkemykset vaihtelivat jonkin verran, mutta kaikissa vastauksissa korostui haimatulehduksen haastava diagnostiikka ja monisyisyys.

Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan eläinlääkäri Johanna Ranta kohtaa työssään säännöllisesti tapauksia, joissa akuutteja suolistosairauksia on edennyt rasvaisen tai muuten epäsopivan aterian syöminen. Rannan kokemuksen mukaan juuri haimatulehdusten kohdalla kuitenkin vain pieneen osaan liittyy rasvaisen ruoan syömistä. Suurimmalla osalla sairauden syntysyy jää nimeämättä.

– Syitä voi olla paljon ja osa niistä on sellaisia, joita ei päälle päin koirasta tai sen käytöksestä pystytä havaitsemaan, Ranta selittää.

Oulun kaupungin eläinlääkärivastaanoton eläinlääkäri Jaakko Väyrynen muistaa työhistoriansa matkan varrelta haimatulehduspotilaita, joissa rasvainen ruoka on ollut selvä syypää sairastumiseen. Jos koiran tiedetään saaneen paljon rasvaista ruokaa ja pian sen jälkeen alkaa haimatulehdus, on syy-yhteys vahva.

– Ruokintamuutosten ei tarvitse välttämättä olla kovin isojakaan, jos kysymyksessä on esimerkiksi 2-5 kiloinen koira. Muutama lusikallinen hyvin rasvaista ruokaa mullistaa pienen koiran ruoansulatusjärjestelmän tilanteen hetkessä, Väyrynen toteaa.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat koirat, joilla on aineenvaihdunnallisia perussairauksia. Eläinlääkäri Anssi Tast muistuttaa, että vaikka haimatulehdukseen vaikuttaa tietyillä koiraroduilla alttius, voi haimatulehdus tulla mille tahansa koiralle.

Hänen mukaansa ihmisillä unohtuu herkästi, ettei koiraa pidä lääkitä omatoimisesti tulehduskipulääkkeillä, vaikka kiusaus olisi koiran kärsiessä suuri.

– Haimatulehduksen hoitoon on aivan omat ja erityyppiset kipulääkkeet. Haimatulehduksessa koira on menettänyt usein nesteitä, kuivunut ja sen munuaistoiminta on heikentynyt. Jos silloin annetaan tulehduskipulääkkeitä, niin herkästi saadaan vielä munuaisongelmia kaupan päälle, hän sanoo.

Iso osa koirien ruoansulatushäiriöistä johtuu huolimattomuudesta

Evidensian Anssi Tast kehottaa koiranomistajia olemaan tarkempia grillauksen jäljiltä jäävien tähteiden kanssa. Niihin käsiksi päästessään ei koirilta tahdo löytyä jarruja, vaan syömistä jatketaan ähkyyn saakka.

Tähteistä ja roskista johtuvat suolitukokset ovat jokakesäinen ongelma.

Maissintähkien vaarallisuus on useimmilla tiedossa, mutta suolitukoksia aiheuttavat Tastin mukaan myös vähemmän odotetut vierasesineet. Klinikoilla poistetaan kirurgisesti muun muassa varrastikkuja ja jopa muovi- ja folioastioita, sillä joillekin koirille kelpaavat myös makkarantuoksuiset pakkaukset.

Valkoinen länsiylämaanterrieri Moira ei ole ennen sairastunut ruoasta. Omistaja Irja Mämminen on tuonut sen eläinlääkäri Matti Rinnekankaan ja klinikkaeläinhoitaja Katja Pesosen tutkittavaksi. Timo Nykyri / Yle

Luonnossa liikuttaessa kaikkia vaaratilanteita on liki mahdoton huomata. Tämän tietää myös oululainen Irja Mämmelä, joka on saapunut Oulun kaupungin eläinlääkärin vastaanotolle yhdeksänvuotiaan Moira-koiransa kanssa. Mämmelän koira on kärsinyt viikon ajan vatsavaivoista ja ripulista, ja eläinlääkärikäynti on parin päivän sisään jo toinen.

Muutaman päivän takaisten verikokeiden perusteella Moiralla ei pitänyt olla vakavaa hätää, mutta antibioottikuurista huolimatta sen terveys on mennyt huonompaan suuntaan. Koira on silmin nähden vaisu ja alkanut oksennella. Mämmelä epäilee, että koira on saanut luonnosta suuhunsa jotain sopimatonta.

– Tämä on kova syömään ulkona. Meidän kotimme lähellä on piknik-alue ja tämä kyllä mielellään sieltä jotakin löytää, eikä aina ehdi väliin estämään, Mämmelä kertoo.

Kotiruoan suhteen ei tarvita nollatoleranssia

Eläinlääkäreiden mukaan yksi suurimmista kompastuskivistä koiran ruokinnassa on herkkujen vääränlainen annostelu. Pienet satunnaiset maistiaiset kotiruuasta harvoin horjuttavat koiran terveyttä, mutta ongelmana on, ettei epäterveellisten herkkujen määrää osata aina suhteuttaa koiran kokoon.

Lemmikkikoirissa suositaan nykyään erityisesti pieniä koiria. Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa työskentelevästä Johanna Rannasta tuntuu, etteivät koiranomistajat aina hahmota, että kolmekiloinen koira on kahdeskymmenesosa omasta painosta.

– Kun leikkaa pihvistä puolet ja ajattelee, että se on itselle pieni pala, niin pienemmälle koiralle se on jo koko päivän ateria. Pienten koirien kohdalla puhutaan ihan pienistä murusista, Ranta muistuttaa.

Suositellun rasvan saannin määrä vaihtelee koiran käyttötarkoituksen mukaan. Kotikoira tarvitsee huomattavasti vähemmän rasvaa kuin paljon kuluttava metsästys- tai valjakkokoira.

Kuitenkaan grilliruoan syöttämistä ei eläinlääkäreistä kukaan suosittele jo niiden mausteisuuden vuoksi. Vaikka akuutteja ruoansulatuskanavan häiriöitä ei niiden syömisestä aiheutuisikaan, ne johtavat pidemmän päälle koiran lihomiseen.

– Grilliruoka ja koirat ovat hyvin hankalasti yhteensovitettava aihe. Kysymys on siitä, aiheutammeko koiralle haittaa vähän vai paljon, joten lähtökohtaisesti pitäisin grillatun ruoan ja lemmikkien ruokinnan täysin erillään, Jaakko Väyrynen Oulun kaupungin eläinlääkärivastaanotolta kiteyttää.

Väyrynen tunnistaa ihmisissä psykologisen tarpeen hemmotella rakasta lemmikkiä ja suhtautuu siihen ymmärtäväisesti. Esimerkiksi perheen tai suvun kesämökillä voi koiran ympärillä olla useita helliviä käsipareja. Herkkupaloissakin tulisi kuitenkin suosia vähärasvaisia ruokia – ruokapöydän juustot ja makkarat eivät sitä ole.

Jos grillistä jotakin mielii antamaan, niin kypsennetyt, maustamattomat ja vähärasvaiset broilerin fileet ovat terveellisimmästä päästä. Myös vaalea kala käy.

