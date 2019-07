Huawein tulos kasvoi Yhdysvaltain painostuksesta huolimatta – kauppasota varjostaa tulevien Huawei-mallien Google-päivityksiä

"Aika samanlaisia ongelmia on kaikilla puhelinvalmistajilla", pohtii asiakas Helsingin kaupassa.

Huawein lippulaivamyymälän asiakkaita Helsingissä mietityttävät älypuhelinten mahdolliset tietoturvaongelmat, eikä pelkästään kiinalaisen verkkolaite ja mobiilivalmistaja Huawein osalta.

Olli Rekonen kertoo, että hän ei alun perin valinnut Huaweita tuotemerkin takia, vaan siksi että se oli hyvässä tarjouksessa kun vanha älypuhelin meni rikki.

– Ei mulla ole mitään suurempaa merkkiuskollisuutta, Rekonen sanoo.

Huawei-laitteiden Google-päivitysten tulevaisuus ja puhelinvalmistajien tietoturva on mietityttänyt Rekosta, mutta mahdolliset tietoturvaongelmat koskevat hänen mielestään muitakin teknologiajättejä. Hän sanoo kokevansa epäluottamusta kaikkia alan yrityksiä kohtaan, koska ihmisten tiedot ovat keskeinen osa liiketoimintaa.

Olli Rekonen ja ystävänsä Janne Ranne ihastelevat uusia kännykkämalleja Huawei-myymälässä Helsingissä. Katriina Laine / Yle

- Totta kai jossain määrin tämä, mitä viime aikoina on puhuttu Kiinan valtion ja muiden yhteydestä tietojenkeruuseen. Mutta toisaalta aika samanlaisia ongelmia on kaikilla puhelinvalmistajilla, Appllella ja näin poispäin. Kyllä se mietityttää, mutta tavallaan on ehkä turhankin huoleton arjessa - ei ehkä tule mietittyä tarpeeksi kuitenkaan, Rekonen pohtii.

Omaan kännykkäänsä hän on ollut tyytyväinen. Sen hän hankki viime joulukuussa ennen kuin kohu Huawein ympärillä alkoi paisua. Seuraavan puhelimen hankinnassa Rekonen aikoo kiinnittää enemmän huomiota puhelinvalmistajiin ja mitä niistä kerrotaan julkisuudessa.

Huawei-kaupassa myös päivällä asioinut Max Fleege kertooomistaneensa Huawein uhelimen viimeiset kolme vuotta, ja koska kaikki on toiminut hyvin, ei ole ollut syytä vaihtaa laitetta.

Max Fleege asioi Huawei-myymälässä Helsingissä. Hän on ollut tyytyväinen omaan puhelimeensa. Katriina Laine / Yle

Hän on samaa mieltä kuin toinen paikalle sattunut asiakas, ettei tietoturva ja sen mahdolliset ongelmat ole pelkästään Huaweita koskeva asia. Fleege uskoo kaikkien alan yhtiöiden toimivan suunnilleen samalla tavalla.

– Kaikki on siinä samassa, Fleege sanoo lakoniseen sävyyn.

Talousjättien kauppasota on synkkä pilvi Huawein yllä

– Huawei on luottavainen omaan tekemiseensä, keskittynyt liiketoimintansa ytimeen ja panostanut vahvasti innovointiin, selittää Huawein tulosta Hennariikka Andersson, joka on Suomen ja Baltian yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja.

Yhdysvallat pani kiinalaisen Huawein keväällä mustalle listalle, ja kielsi amerikkalaisia yhtiöitä myymästä tuotteita Huaweille, koska se pitää yhtiötä turvallisuusuhkana. Mitään konkreettisia todisteita Yhdysvallat ei ole esittänyt.

Andersson sanoo, että kevään tilanteesta on oltu yhteydessä sekä kuluttajiin että yhteistyökumppaneihin, mikä on kannattanut kun tänään julkistettu tulos on hyvä.

– Haasteet eivät vielä kuitenkaan ole ohi, Andersson sanoo.

Hän viittaa Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasotaan, jossa Huawei on yksi osapuoli. Huaweissa tilannetta seurataan koko ajan, ja se voi muuttua nopeastikin. Kaksi talousjättiä palasivat kauppasodan neuvottelupöytään tänään, mutta neuvonpidolta ei odoteta nopeita tuloksia.

Andersson on optimistinen Huaweita koskevista kiistoista.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että siellä ollaan ratkaisemassa asioita ja liikutaan hyvään suuntaan.

Suomen Huawein myyntiä Andersson kuvaa sanalla "hyvä" viimeisen puolen vuoden ajalta.

– Ensimmäisen alkushokin jälkeen luottamus on palautunut, ja asiakkaat ovat tulleet takaisin. Kiinnostus on vahva meidän tuotteita kohtaan, Andersson kuvailee.

Suomessa myytävien älykännyköiden ja muiden laitteiden myyntilukuja Huawei ei kerro, mutta yhtiö on tyytyväinen Suomen-myyntiin viimeisen puolen vuoden kohun jälkeen.

Tulevaisuuden mallien Google-päivitykset ovat vielä auki

Google-päivitykset toimivat edelleen ja jatkossa kaikissa Huawein myynnissä olevissa kännykkä- ja muissa laitemalleissa.

– Kaikki applikaatiot ja ohjelmat toimivat aivan normaalisti, voi käyttää Gmailia, Youtubea, pankkia tai ihan mitä vaan, Andersson sanoo.

Tulevaisuuden uusia Huawei-laitteita ja niiden Google-päivityksiä Andersson ei voi vielä kommentoida, koska asioita on vielä paljon auki Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvotteluissa, mutta Huawei haluaa panostaa huipputeknologian kehittämiseen edelleen.

Huawei kertoi tänään saaneensa Huawein Mate 20 X 5G-puhelimelle Global Certification Forumin myöntämän 5G-sertifikaatin. Yritystä pidetään yhtenä alan johtavista sertifiointiyrityksistä.

Suomessa Huawei aloitti toimintansa 11 vuotta sitten, vuonna 2008 ja työllistää kaikkiaan 370 henkeä. Yhtiöllä on Suomessa Helsingin myyntitoimiston lisäksi kaksi tutkimus- ja tuotekehityskeskusta. Ne sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.

Lue myös:

Kiinalaisjätti ei horjunut: Huawei kasvatti liikevaihtoaan 23 prosentilla Huawei-kiista leviää Suomenkin kauppojen hyllyille – DNA: Tuskin aloitamme uusien mallien myyntiä

Panasonic lopetti liiketoimet Huawein kanssa – Yhtiö toisensa jälkeen katkonut siteitä

Huawei rauhoittelee huolestuneita: Gmailia voi käyttää kuten ennenkin, tietoturvapäivitykset eivät lopu –​ 5 kysymystä puhelinkiistasta