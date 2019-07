”Rattia voi vääntää vaikka jaloilla, jos alus pysyy hallinnassa” – merivartiosto ymmärtää veneilijöitä, mutta turvavarusteet pitää olla

NaantaliPekka Soon on pakannut perheensä veneeseen Raision satamasta. Lähellä Naantalia matka katkesi Länsi-Suomen merivartioston rutiinitarkastukseen. Soon on tyytyväinen yllätykseen.

– Näitä tarkastuksia saisi olla useamminkin. Vesillä on vilkasta varsinkin alkukesän koleuden jälkeen, kertoo Soon ja on tyytyväinen, kun matka jatkuu ripeästi.

Soonin perheellä oli kaikki kunnossa. Länsi-Suomen merivartiosto on tarkastanut alkuvuoden aikana 5 000 venettä. Sen toiminta-alue ulottuu Oulun läheltä Hankoon saakka. Ruorijuoppoja on ollut prosentti tarkastetuista eli noin 50. Pelastusliivien tai sammuttimen puutteesta on muistuteltu monia.

Turun meripelastuskeskuksen päällikkö Jani Vastamäen mukaan todelliseen vaaraan joudutaan yleisimmin muista syistä kuin holtittomasta käyttäytymisestä merellä.

Turun meripelastuskeskuksen varapäällikkö Jani Vastamäki pitää uutta veneilylakia hyvänä uudistuksena. Merkittävin muutos on, että jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö. Hän vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta, myös siitä, että matkustajat laittavat tarvittaessa pelastusliivit päälle. Minna Rosvall / Yle

– Meripelastustehtävän syy on usein konevika, polttoaineen loppuminen tai karilleajo. Vene voi joutua tästä syystä tuuliajolle, kertoo Vastamäki.

Helle ajoi vesille

Heinäkuun viimeinen viikonloppu oli helteinen ja sai väen vesille. Tämä näkyi myös Länsi-Suomen merivartioston tehtävien määrissä. Niitä oli 100, kun yleensä vastaava määrä tehtäviä kertyy koko kesäisen viikon aikana. Vakavilta onnettomuuksilta vältyttiin, mutta esimerkiksi Raumalla sattui uhkaava venepalo, jossa oli mukana neljä henkilöä (siirryt toiseen palveluun).

Kuolonuhreilta ei ole vältytty tämän veneilykesän aikana. Esimerkiksi kaksi henkilöä hukkui huhtikuussa Porin Preivikin lahdella, kun vene kääntyi nurin. Ahvenanmaan Föglössä sattui maakuntalautan karilleajo. Juhannuksen alla merivartiostoa työllisti mittava öljyvuoto merellä.

Moottorivene Turun lähivesillä. Minna Rosvall / Yle

Merivartioston toimintaa merellä voi seurata Länsi-Suomen merivartioston twitter (siirryt toiseen palveluun)-sivun kautta. Merivartijat lähettävät myös kuvia pelastustehtävistä.

Kuluneen vuorokauden aikana meripelastustehtäviä on ollut 9 kpl ja muiden viranomaisten johtamiin tehtäviin osallistuttiin 8 kertaa. Kuvassa Nauvon partio sammutustehtävässä. #meriraja24h #vspelastus pic.twitter.com/Deb9NjJhlT — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) 25. heinäkuuta 2019

Twitter-sivulla annetaan myös ohjeita.

Yksi kansainvälisistä hätämerkeistä. #rajaheko'n piti tänään evakuoida henkilö saaresta sairaalaan. Tehtävään liittymättömän mökin asukas vilkutti tahattomasti hätämerkkiä käyttäen ja sai vieraakseen taivaalta pintapelastajan sekä ensihoitajan🚁. #vilkutetaanyhdelläkädellä 👋 pic.twitter.com/dxzRMqjTQC — Vartiolentolaivue (@rajaheko) 28. heinäkuuta 2019

Veneilyn turvallisuudesta on puhuttu paljon Turun meripelastuskeskuksen varapäällikkö Jani Vastamäen mukaan. Tietoa on tarjolla. Merivartiosto ymmärtää veneilijöitä.

– Rattia voi vääntää vaikka jaloilla, jos alus pysyy hallinnassa. Avoveneeseen suositellaan kaikille pelastusliivejä päälle, sillä törmäys vaikka uppotukkiin voi heittää matkustajat veden varaan. Kuumalla säällä hytissä pelastusliivit on hankala pitää koko ajan päällä, myöntää Vastamäki.

Länsi-Suomen merivartioston valvontavene saapumassa rantaan. Kannella luutnantti Mika Stormblad. Minna Rosvall / Yle

Lasten pelastusliivipakkoa saadaan vielä odottaa

Uusi veneilylaki (siirryt toiseen palveluun) on toivottu uudistus merivartiostossa. Varapäällikkö Jani Vastamäki muistuttaa, että lakia on odotettu 25 vuotta. Erityisesti veneisiin tuleva päällikköuudistus on mieleen. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta.

Lasten pelastusliivipakosta on keskusteltu lain yhteydessä, mutta se ei ole tulossa lakiin.

– Uuden lain mukaan huviveneen päällikkö tarvittaessa käskee pelastusliivit päälle, jos aallokko tai tuuli on kova, kertoo Vastamäki.

Vanhemmat merivartijat Kim Pettersson ja Benny Saarinen Länsi-Suomen merivartioston valvontaveneen ohjaamossa. Minna Rosvall / Yle

Vanhemman merivartijan, Benny Saarisen, mukaan kiitettävän monilla venettä ajavilla on pelastusliivit päällä. Luutnantti Mika Stormblad lisää, että lasten liivejä näkyy paljon. Lasten turvallisuutta on moni miettinyt, kun on lukenut surullisia uutisia lasten hukkumisista.

– Harvemmin näkee lapsia ilman liivejä ja nykyään ne ovat sopivan kokoisiakin. Aikaisemmin pienellä lapsella saattoi olla liian isot pelastusliivit, kertoo Stormblad.

Vanhempi merivartija Kim Pettersson ja luutnantti Mika Stormblad tarkastavat Jari Karlssonin venettä. Amerikkalainen vieras, Paul Adams, seuraa veneessä. Minna Rosvall / Yle

Helteellä pelastusliivit jäävät hyttiin

Helsingistä seurueensa kanssa Naantalin lähivesille saapunut Jari Karlsson myöntää, että kuumalla säällä pelastusliivit jätetään pukematta.

– Varsinkin näin lämpimällä, tyynellä kelillä tulee ehkä löysäiltyä siinä mielessä, mutta lähellä liivit kuitenkin ovat, kertoo Karlsson ja viittaa paukkuliivien pinoon moottoriveneen penkillä.

Kesäisellä merellä pääsee ihailemaan myös vanhoja purjeveneitä. Minna Rosvall / Yle

Karlssonin aluksessa on mukana vain iloisia aikuisia ja maisemia näytetään muun muassa amerikkalaiselle kesävieraalle, joka seuraa merivartijoiden tarkastuskäyntiä kiinnostuneena. Matka heinäkuun helteessä voi tämänkin seurueen osalta jatkua saman tien, sillä varusteet olivat kunnossa ja puhallustesti sujui kuljettajalta mallikkaasti.