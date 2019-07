Riskit ovat kasvussa – Yrityksillä on vaikeuksia tulkita talouden suuntaa

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen pitää kädessään graafia, jossa on osakekursien muutosta kuvaavien yleisindeksien käyriä.

Niiden keskeinen viesti on se, että vielä tammi-maaliskuussa Helsingin pörssissä kehitys oli vahvempaa kuin Euroopassa keskimäärin. Toisella neljänneksellä osat vaihtuivat.

– Nyt on taas jääty viime aikoina vähän jälkeen siitä mitä muualla on tapahtunut. Suomi on ollut vaisu markkina esimerkiksi Amerikkaan verrattuna, missä on menty todella kovaa ylöspäin, sanoo Suominen.

Riskit ja epävarmuus näyttävät siis kasvavan. Suurta taantumaa tai edes notkahdusta ei kuitenkaan vielä ennusteta.

– Osakemarkkinoilla on varovaisen positiivinen vire, mutta selvästi tunnelmat ovat odottavat. Kauppasota rasittaa yhä enemmän tuloksia, tuloskasvu on tyrehtynyt, toteaa OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan epävarmuus näkyy muun muassa siinä, että tilauskertymät ovat aiempaa vaatimattomampia. Antti Haanpää / Yle

Vaihtelut eri yritysten välillä ovat kuitenkin suuria. Se näkyy muun muassa yritysten toisen neljänneksen osavuosikatsauksista. Toki osavuosituloksissa on ollut myönteistäkin.

– Tuloskaudella Fortum ja Nokia ovat selkeät positiiviset yllättäjät, mutta syklisessä [suhdanneherkässä] teollisuudessa on ollut selkeästi heikentymisen merkkejä; rakentaminen, metalliteollisuus ja tällä kertaa myös konepajat, joilla on heikentymistä nähtävissä ja tilauskertymät aiempaa vaatimattomampia, luettelee Saari.

Samoilla linjoilla on myös S-Pankin Suominen.

– Kurssimielessä parhaiten ovat vetäneet tutut, turvalliset toimialat. Nimenomaan, kun osakkeita käytetään vähän niin kuin tilin korvikkeena eli haetaan tasaista tuottoa. Heikommin on mennyt talousherkillä aloilla, jotka heiluvat maailmantalouden mukana, siellä on nähty laskua, hän sanoo.

Toisaalta keskuspankit ovat pitäneet korot alhaalla ja rahapolitiikka on muutenkin ollut elvyttävää. Alhaisen korkotason myötä voisi olettaa, että rahaa virtaisi parempien tuottojen toivossa talletuksista osakkeisiin ja osakerahastoihin.

Muun muassa OP-ryhmässä talletukset ovat kuitenkin pitäneet pintansa.

– Varsin vähän on talletuksissa ollut tällaista kehitystä nähtävissä. Meilläkin 12 kuukauden talletuskannan kasvu on ollut 3 prosenttia. Toki yksittäisiä sijoittajia on siirtänyt osakerahastoihin tai suoriin osakesijoituksiin talletuksiaan, mutta mitään suurta muutosta ei ole tässä mielessä nähty, sanoo OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio.