Kiristäjät vaativat lunnaita Kokemäen kaupungilta – haittaohjelma pisti kaupungin verkon polvilleen

Haittaohjelma on lukinnut osan kaupungin datasta. Kuvituskuva Henrietta Hassinen / Yle

Kiristyshaittaohjelma on päässyt käsiksi Kokemäen kaupungin sisäiseen verkkoon. Kaupungin työntekijät havaitsivat hyökkäyksen maanantaina. Vielä ei ole tiedossa, kuinka kriittinen tilanne on.

– Käytännössä, kun järjestelmään on menty sisään, on siellä kriittiseenkin tietoon pääsy ollut. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että tietoa olisi viety järjestelmästä ulos, mutta sitä ei pystytä poissulkemaan, kertoo Kokemäen kaupungin hallintojohtaja Mikko Löfbacka.

Löfbacka pitää epävarmuutta huolestuttavana. Kaupunki on tehnyt mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Myös rikosilmoitus poliisille on tehty. Lisäksi asian tutkinnassa on mukana muun muassa Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus.

Tietoja luvataan lunnaita vastaan

Haittaohjelma on lukinnut osan kaupungin datasta, eivätkä työntekijät pääse siihen käsiksi. Mikko Löfbacka kertoo kiristysohjelman vihjaavan, että lunnaita vastaan tiedot vapautettaisiin käyttöön.

– Johonkin rahaa lähettämällä luvataan, että lukituksia avataan. Mutta linjaus on, että ei kaupunki voi lähteä tällaiseen mukaan.

Kokemäen kaupungilla on varmuuskopiot tiedostoista. Se pystyy palauttamaan osan järjestelmistä käyttöön jo nyt.

Löfbacka ei osaa arvioida, milloin kaikki kaupungin verkkopalvelut ovat jälleen käytössä.