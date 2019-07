Ratavaurio sekoittaa junaliikennettä: Ranta-, kehä- ja pääradan liikenteessä myöhästymisiä ja peruutuksia jopa iltapäivään asti

Junaliikenteessä on aamupäivän aikana paljon myöhästymisiä ja peruutuksia, kertoo Rataliikennekeskus.

Junaliikenteessä on aamupäivän aikana paljon myöhästymisiä ja peruutuksia, kertoo Rataliikennekeskus. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Ratavaurion korjaaminen voi kestää jopa iltapäivään saakka. Lähiliikenteessä A- ja P-junat on toistaiseksi peruttu.

Junaliikenteessä rantaradalla, kehäradalla ja pääradalla on paljon myöhästymisiä ja peruutuksia iltapäivään asti, tiedottaa Rataliikennekeskus.

Rataliikennekeskuksen mukaan häiriöt koskevat koko pääkaupunkiseudun lähiliikennettä.

HSL kertoo (siirryt toiseen palveluun), että A- ja P-junat on peruttu, ja kehäradalla I-junilla on harvennettu liikenne. Tämän vuoksi Rautatientorilta Helsinki-Vantaan lentoasemalle liikennöivälle linjalla 615X on lisäliikennettä.

Teknisen vian vuoksi A-ja P-junat eivät liikennöi. I--junilla harvennettu liikenne. Arvioitu kesto: toistaiseksi https://t.co/ioKVmmbZmg — HSL:n Poikkeusinfo (@poikkeusinfo) 31. heinäkuuta 2019

VR:n verkkosivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun) viivästyksistä, joita on odotettavissa ainakin Helsingin ja Turun väliselle kaukojunaliikenteelle. Lisäksi VR kertoo, että K-junat pysähtyvät N-junien tavoin suunnassa Kerava - Helsinki.

Rataliikennekeskuksesta todetaan, että myös pääradan puolelle tulee myöhästymisiä.

– Vaurio ei ole vaikuttanut kaukoliikenteeseen vielä aamulla kovinkaan paljon, mutta saattaa olla, että aamupäivän aikana Helsingistä lähtevät junat jäävät myöhään, kertoo liikennepäällikkö Reima Roisko Rataliikennekeskuksesta.

Syy peruutuksille ja myöhästymisille on Pasila-Huopalahti-välillä oleva sähköratavaurio. Pasilan ja Leppävaaran välillä on käytössä vain kaksi raidetta neljästä.

Radan korjaus on aloitettu. Rataliikennekeskuksesta arvioidaan, että vaurion korjaaminen kestää ainakin puoleen päivään asti – jopa iltapäivään saakka.

Rataliikennekeskuksen liikennepäällikkö toteaa, ettei ole vielä saanut kunnossapidolta tarkkaa selvitystä vaurion syystä.

– Jännitteet on jouduttu ottamaan pois kahdelta raiteelta, mikä estää normaalin junaliikennöinnin.

Hieman aiemmin Rataliikennekeskus kertoi, että junat myöhästelevät tänään Luumäen ja Lappeenrannan välillä liikenteenohjausjärjestelmän vian takia.

Myös Itä-Suomen suunnalla myöhästymisiä

Hieman aiemmin aamulla Rataliikennekeskus kertoi, että junat myöhästelevät tänään myös Luumäen ja Lappeenrannan välillä liikenteenohjausjärjestelmän vian takia.

Häiriön vuoksi junat myöhästyvät aikataulusta rataosuudella Kouvola-Lappeenranta-Joensuu. Aamuseitsemältä myöhästymiset olivat arvion mukaan noin 15-20 minuuttia.

Myös tämän vian korjaaminen on aloitettu.