Timo Osmonen joutui armeijan jälkeen elämänsä tiukimpaan paikkaan – nyt hänelle soitetaan, kun jollakin menee huonosti kotikaupungissa

Nokia on kärsinyt vuoden järjettömistä vahingonteoista ja kiusaamisesta. Yksinhuoltajaisä sai idean, miten auttaa nuoria.

Nokialaisen nuorisotilan ovella työntekijöitä kohtasi surullinen näky viime keväänä. Kallis elektroniikka oli rikki, lasinsirpaleita oli kaikkialla, sotkun päälle oli tyhjennetty jauhesammutin.

Vähän tämän jälkeen Nokian uuden pääkirjaston työmaalla 300 neliön lattiavalu oli pilalla. Tuoreen valun päällä oli kävelty ja lattian pintaa rikottu lekalla.

Sitten jäähallilta katosi autoja. Kesän alussa päiväkotien ja koulujen ikkunoita rikottiin, omenapuu sahattiin poikki ja sähköjohto katkaistiin. Nokian Uutisten (siirryt toiseen palveluun) mukaan tekijät olivat valvontakamerakuvien perusteella vain 10–15-vuotiaita.

Viime viikolla perheenäiti tuli lasten kanssa suositulle uimarannalle, missä bajamaja sisältöineen oli vieritetty rannalle. Uimaranta piti sulkea keskellä hellejaksoa ja rannan hiekat vaihtaa.

Viime viikonloppuna Nokian keskusurheilukentän uuteen katsomoon oli potkittu reikä ja siellä oli sytytetty nuotio. Puinen katsomo olisi voinut roihahtaa kunnolla liekkeihin.

Timo Osmonen saa idean

Kun ihmiset ovat vaikeuksissa, nokialaiset ovat usean vuoden ajan ottaneet yhteyttä yksinhuoltajaisä Timo Osmoseen, 47.

Niin nytkin. Timo Osmonen alkoi keväällä miettiä, mikä avuksi ilkivaltaan ja kiusaamiseen, josta niin moni kärsi paikkakunnalla.

– Sain tosi paljon yhteydenottoja vanhemmilta, olisiko minun mahdollista auttaa. Mietin asiaa kaksi viikkoa, miten tämän saisi tehtyä.

Upouusi urheilukatsomo on rikottu Nokialla. Timo Osmonen on huolissaan nuorten pahoinvoinnista. Marjut Suomi / Yle

Lopulta Osmonen sai idean, jota kehiteltiin muiden nokialaisten kanssa. Jos nuorille esiteltäisiin, mitä kaikkea järkevää paikkakunnalla voi harrastaa, typerä käyttäytyminen voisi loppua.

– Jos saisi edes yhden tai kaksi pois siitä ringistä, joka tekee pahuuksia. Se olisi aina voitto. Jos jonkun kaksivuotiaan pyörä viedään ja heitetään ojaan tai jokeen, se kertoo ilkeydestä. Näitä tekevillä on paha olla.

Stop tykkänään -tapahtuma

Osmonen ja muut talkoolaiset päättivät tehdä asialle jotain. Tämän viikon lauantaina Nokian Pirkkalaistorilla on Stop tykkänään -tapahtuma. Osmonen grillaa itse torilla makkaraa. Paikalla harrastuksia esittelevät useat järjestöt ja seurat.

Timo Osmonen ja Päivi Koskinen ovat järjestäneet useita tapahtumia Nokian torille. Nyt he järjestävät Stop tykkänään -tapahtumaa useiden muiden aktiivien kanssa. Marjut Suomi / Yle

Yksi tapahtuman puhujista on nokialainen rikosylikomisario Jari Kinnunen, joka kertoo mitä vahingonteoista voi seurata.

– En viitsi puhua ilkivallasta, se on liian lievä termi. Kyllä nämä ihan rikoksia ovat, mitä täällä tapahtuu.

Ilkivallan sijaan pitäisi Kinnusen mukaan puhua vahingonteoista ja kiusaamisen sijaan pahoinpitelystä.

– Nämä eivät ole pelkästään alle 15-vuotiaiden tekosia. Viime viikonloppuna oli potkittu isolla joukolla ovia ja heitetty lyhtyjä ihmisten terasseille. Tämä menee kotirauhan rikkomisen piiriin.

Nämä epäillyt olivat autolla liikkeellä, mutta vahingonkorvauksia voi joutua maksamaan, vaikka tekijä on alle 15 vuotta.

– Myös vanhemmat voivat joutua vastuuseen, kun jättävät valvonnan noudattamatta.

Kinnusen mukaan aikuiset voivat suusanallisesti puuttua vahingontekoihin. Hän neuvoo myös ottamaan kuvan vahingontekijöistä ja toimittamaan kuvan ainoastaan poliisille, ei sosiaaliseen mediaan.

Rikosylikomisario kiittää Osmosen kaltaisia aktiiveja, jotka ovat valmiita toimimaan yhteisön hyväksi.

Kaikki alkoi Latelan bussista

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Timo Osmonen järjestää Nokialla yhteisen tapahtuman. Kaikki alkoi kolme vuotta sitten, kun Osmonen yritti viedä sukulaispoikia tapaamaan tositelevisiosarjasta tuttuja autoharrastajien Latelan poikia.

Timo Osmonen keksi järjestää Latelan Nokialle. Siitä alkoi tapahtumien järjestäminen. Timo Osmosen albumi

Hän mietti, että moni muukin varmasti haluaisi nähdä Latelan pojat. Hän sai heidät ja Latelan bussin paikalliseen lähikauppaan.

– Se oli hetken mielijohde, kuten kaikki juttuni oikeastaan. Ne ovat tulleet pieneen päähäni yhtäkkiä.

Yleensä Timo Osmonen esittää ideansa ensin Nokia City -Facebook-ryhmässä. Siellä ideat saavat siivet alleen ja löytyy talkoolaisia.

Latelan bussia kävi katsomassa ainakin 400 ihmistä.

Lomatekemistä lapsille

Viime kesänä Timo Osmonen vei 40 lasta Vesa Keskisen kyläkaupan Miljoonativoliin Tuuriin. Tämäkin idea lähti omasta elämästä.

Yksinhuoltajalla on 17-vuotias poika ja 11-vuotias tyttö. Vanhin lapsista on muuttanut pois kotoa.

– Hoidan itsekin pienellä budjetilla omaa elämääni ja tiedän, että lapsilla pitäisi olla kesälomalla tekemistä. Huvipuistojen hinnat tekevät perheille ison loven.

Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Osmonen luki, että Miljoonativoli on ilmainen alle 13-vuotiaille. Hän mietti, saisiko bussin lähtemään Tuuriin.

– Kun menin itsekin kouluun kesäloman jälkeen, ensimmäiset kysymykset koskivat kesälomareissuja. Mitäs sellainen lapsi, joka ei ole päässyt mihinkään, kertoo omasta kesästä? Vanhemmat voivat olla sairaita tai töissä tai ei ole rahaa, on paljon erilaisia syitä.

Timo Osmonen on käynyt kaksi kertaa nokialaisten lasten kanssa Miljoonativolissa. Timo Osmosen perhealbumista

Talkoiden ansiosta Nokialta lähti viime kesänä Miljoonativoliin 40 lasta ja 10 aikuista. Sama reissu tehtiin tänä kesänä. Lapset ja vanhemmat ovat olleet kiitollisia kaikille talkoolaisille.

– Kyllä itku on tullut monesti, kun olen kuullut perheiden tilanteesta. En ole sellainen, jolle tarvitsisi välttämättä kertoa syistä. Jos lapsi haluaa reissulle, luotan, että hän tarvitsee tämän jutun.

Omat rahat loppuivat

Timo Osmonen on ollut itse neljä vuotta sairauslomalla vaativan leikkauksen takia. Lääkärit eivät olleet löytää syytä siihen, miksi mies ei jaksanut kävellä 50:tä metriä hänelle sattuneen tapaturman jälkeen.

Hänen sydämeensä piti siirtää verisuonia jaloista. Leikkauksen jälkeen rahat loppuivat ja oli pakko soittaa seurakunnan diakonissalle. Se oli kova paikka.

– Mietin ensin, kysytäänkö minulta kirkossa käymisestä. He ovat kuitenkin samanlaisia ihmisiä kuin me muut. Sain apua.

Osmosen on helpompi auttaa itse kuin ottaa apua vastaan. Hänen on ollut pakko elämässään oppia myös ottamaan apua vastaan. Se on lisännyt auttamishalua.

– Haluan näyttää ihmisille, että auttamisen kynnys on loppupeleissä tosi pieni. Apua voi pyytää ja antaa.

10 000 vuotta torilla

Auttaminen ei rajoitu lapsiperheisiin. Timo Osmonen käy vanhusten puolesta kauppareissuilla, koska hän kokee, että hänellä on siihen aikaa ja halua.

Moni vanhus puhui Osmoselle, kuinka ei ole nähnyt ystäviään kymmeneen vuoteen. Osmonen keksi järjestää 10 000 vuotta torilla -tapahtuman vanhuksille, jotta heillä olisi mahdollisuus nähdä kavereita. Talkooporukka järjesti ohjelmaa, kahvia ja pullaa viime kesänä, Osmonen teki keittoa soppatykeillä.

– Toivoin, että paikalle tulisi 200 henkeä ja sinne tuli yli tuhat. Moni vanhus sanoi, että mahtavaa, näin kaverin, jonka olin nähnyt 25 vuotta sitten.

Seniorit tapasivat tuttujaan Nokian torilla viime kesänä. Elokuussa tapahtuma tehdään toisen kerran. Timo Osmosen perhealbumi

Moni mummu ja pappa on kysynyt, onko tänä vuonna samanlaista tapahtumaa. Sellainen on tulossa 23. elokuuta.

– Onhan se pikkupakko pitää, koska se oli menestys. Vanhuksista näki sen ilon, kuinka he nauttivat päivästä ja näkivät ystäviä.

Kaikkien nokialaisten joulu

Sekin on varmaa, että joulukuussa Timo Osmonen keittää jälleen soppatykeillä riisipuuroa nokialaisille. Miehen ideoimaa Kaikkien nokialaisten yhteistä joulua on nimittäin pyydetty uudestaan.

Sellainen tehtiin Nokialle talkoilla viime joulukuussa.

– Tärkein juttu minulle oli toivekuusi, johon ihmiset sai jättää toiveita. Kuusesta sai käydä hakemassa lapun ja toteuttaa tämän toiveen. Saimme monelle ihmiselle joulun, että he pystyivät antamaan lapsille lahjan ja ruokaa pöytään.

Tapahtumat vaativat lukuisia työtunteja ja soittelua yhteistyökumppaneille ja yrityksille. Siinä auttaa talkoorinki, johon kuuluvaa Päivi Koskista Osmonen kutsuu jo oikeaksi kädekseen.

– En tee näitä tapahtumia koskaan yksin. On hienoa, että talkoisiin tulee porukkaa, hän korostaa.

Pakkorako: Koti-isäksi armeijan jälkeen

Mikä saa Timo Osmosen auttamaan aina ja uudelleen muita? Hän arvelee, että syy on hänen elämänsä tiukimmassa paikassa.

Timo Osmonen meni 17-vuotiaana vapaaehtoiseksi armeijaan. Kun hän tuli armeijasta, hänen äitinsä kuoli.

Elämä muuttui. Osmosella on kolme pienempää sisarusta, pienin sisko oli noin viisivuotias.

– Isä oli rekkahommissa, ja minusta tuli yhtäkkiä pikkuveljen ja kahden pikkusiskon koti-isä ja -äiti. Oli pakkorako tehdä tällainen päätös elämässä.

Timo Osmonen lapsena äitinsä kanssa. Äidin kuolema muutti pojan elämän. Timo Osmosen albumi

Armeijasta tullut 18-vuotias pesi pyykit, huolehti sisarusten koulunkäynnistä ja kaikesta muusta, mistä hänellä ei ollut tätä ennen harmainta käsitystäkään. Ruuanlaitto oli sentään helppoa, sillä Osmosella oli kokin tutkinto.

– Äiti opetti eläessään minut laittamaan ruokaa. Hän sanoi aina, että kun sinusta tulee aikuinen, sinun pitää osata laittaa ruokaa.

Sen Osmonen totisesti oppikin. Nyt hän laittaa sapuskaa omille lapsilleen ja tapahtumissa puolelle Nokialle.

– Äidin kuolema vaikuttaa haluun auttaa ihmisiä ja tehdä asioita. Olisin itse monesti tarvinnut apua ja on aika vaikea saada sitä. Jos ei saa suutaan auki, kukaan ei tule kotiin auttamaan.

Mitä auttaja toivoisi itselleen?

Timo Osmonen opetti isänsä tekemään ruokaa ja pesemään pyykkiä. Vuosien jälkeen hän pääsi jatkamaan omia opintojaan baarimestariksi ja perustamaan oman perheen.

Timo Osmonen on ylpeä siitä, että omat nuoremmat sisarukset ovat päässeet maailmalle.

– Olemme tosi läheisiä. Jos sattuu tai tapahtuu, tietää että apua tulee aina.

Mitä Osmosen omassa toivekuusessa lukisi?

– Olen huono pyytämään itselleni. Haluaisin antaa omille lapsille jonkin hienon jutun. Veisin heidät varmaan kesämökille viikonlopuksi. Olisi omaa aikaa ilman murheita ja stressiä, uisimme ja kävisimme saunassa.

