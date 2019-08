Kuukautisista ei ole naisen terveydelle hyötyä – moni nainen valitsee hormonaalisen ehkäisyn välttyäkseen vuodoilta

Monille naisille kuukautiset ovat kivulias ja ärsyttävä juttu, joka häiritsee elämää kerran kuukaudessa.

Sen vuoksi yhä useampi brittinainen valitsee hormonaalisen ehkäisymenetelmän, jonka avulla kuukautiset voivat jäädä jopa kokonaan pois. Asiasta kertoi vastikään brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Niukentuvat tai kokonaan poisjäävät kuukautiset painavat myös suomalaisnaisten vaakakupissa, kun he valitsevat ehkäisyä.

– Suomessa sen ajattelu vasta onkin yleistä! Kuukautisten poisjäämistä tai niukentumista pidetään hyvänä ja tärkeänä asiana. Siihen liittyy myös rahallista säästämistä, kun ei tarvitse ostaa kuukautissuojia, perustelee osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Säännölliset kuukautiset voivat lisätä rautapuuteanemiaa

Mutta tarvitseeko nainen säännölliset kuukautiset ollakseen terve? Asiantuntijoiden vastaus on, että ei tarvitse.

Tyttöjen kuukautiset alkavat nykyään aiempaa huomattavasti aiemmin. Mira Pelo / Yle

Ihmisen kehityshistoriassa kuukausittainen vuoto on itse asiassa poikkeus. Aiemmin naiset elivät ison osan elämäänsä raskaana tai imettivät, jolloin vuoto yleensä jää luontaisesti pois. Aiemmin kuukautiset myös alkoivat myöhemmin. Niiden alkamisikä on laskenut noin 17:stä noin 13 vuoteen (siirryt toiseen palveluun).

Myöhemmin säännöllisiä kuukautisia on pidetty tärkeänä varmistuksena siitä, ettei nainen odota lasta.

Säännöllisestä vuotamisesta ei kuitenkaan ole terveydellistä hyötyä. Heikinheimon mukaan kuukautiset joka kuukausi voivat lisätä nuorten naisten raudanpuuteanemiaa merkittävästi. Joillekin kuukautiset ovat myös todella kivuliaat ja runsaat.

– Kuukautisilla ei ole naisen seksuaaliterveydelle merkitystä. Jos nainen ei halua tulla raskaaksi, niin kuukautisvuotona ulos tulevaa kohdun paksua limakalvoa ei tarvita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Katriina Bildjuschkin painottaa.

Tauot eivät ole tarpeellisia

Hormonaaliset ehkäisymenetelmät hämmentävät naisen luontaista kuukautiskiertoa, minkä myötä kuukautiset tavallisesti niukentuvat tai jäävät pois. Vuosikymmenien ajan on uskottu, että elimistön pitää saada tauko hormoneista.

On myös spekuloitu, että pillerit keksinyt gynekologi olisi halunnut mielistellä katolista kirkkoa ja sen vuoksi pillereille määrättiin "luonnollinen" viikon tauko. Totta on sekin, että aiemmin pillereissä oli enemmän hormoneja, minkä vuoksi taukoa pidettiin tärkeänä. Aiheesta kirjoittavat muun muassa sanomalehdet The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja The Telegraph (siirryt toiseen palveluun) sekä verkkosivusto Vice (siirryt toiseen palveluun).

Tämän vuoden tammikuussa Britannian seksuaali- ja lisääntymisterveyden laitos uudisti ohjeistuksiaan (siirryt toiseen palveluun)ja totesi, ettei hormoneista enää tarvitse pitää taukoja.

Suomessa ehkäisypilleri on FINSEX-kyselyn mukaan yleisin ehkäisykeino alle 34-vuotiaiden parissa, mutta iän myötä kierukan käyttö yleistyy. Andrey Cherkasov / AOP

Kaikki ehkäisymenetelmät eivät tietenkään sovi kaikille. Osa naisista saa hormonaalisista ehkäisymenetelmistä mielialamuutoksia, painonnousua ja haluttomuutta (siirryt toiseen palveluun).

Jos yhdistelmäehkäisypillerit kuitenkin sopivat, niin voiko niitä syödä ilman terveyshuolia monta liuskaa putkeen?

– Voi hyvin. Tämä on mieletön mahdollisuus naiselle itse päättää, haluaako kuukautiset vai ei, myös THL:n Bildjuschkin toteaa ykskantaan.

Bildjuschkin kertoo kuulevansa asiakkailtaan usein tarinoita siitä, miten vuositolkulla pillereitä syönyt sisko ei tullut enää raskaaksi.

Bildjuschkin arvioi, että pillereitä syytetään liian herkästi. Ikä vaikuttaa hedelmällisyyteen, eikä voida tietää, olisiko ihminen tullut ilman pilleriputkeakaan raskaaksi.

Ehkäisyvalinnat näkyvät myös supermarketin hyllyllä

Britanniassa naisten ehkäisyvalinnat näkyvät myös supermarketin hyllyillä. Tamponien myynti on vähentynyt, kun naiset valitsevat enemmän sellaisia ehkäisymenetelmiä, joiden myötä kuukautiset jäävät pois. Ilmiöstä kertoo esimerkiksi brittilehti The Telegraph (siirryt toiseen palveluun).

Osaltaan tamponien myynnin vähentyminen voi toki selittyä myös ikääntyvällä väestöllä ja muiden kuukautissuojien suosion kasvulla. Siteiden ja pikkuhousunsuojien myyntiluvut ovat kuitenkin pysyneet Britanniassa ennallaan.

Brittilehden mukaan yhä useampi englantilainen nainen käyttää pitkäkestoista ehkäisymenetelmää kuten ehkäisykapselia tai kierukkaa.

Kondomi on hormonaalisen ehkäisyn ohella nuorten suosima ehkäisykeino. AOP

Suomalaiset 21–35-vuotiaat käyttävät eniten hormonaalisia ehkäisyvälineitä, kuten pillereitä tai ehkäisyrengasta, kertoo RFSU (siirryt toiseen palveluun). Myös kondomin käyttäminen on todella yleistä.

Yli 35-vuotiaat suomalaisnaiset käyttävät yleisimmin hormonikierukkaa.

THL:n Katriina Bildjuschkin toivoo, että myös nuoret löytäisivät pillereiden ja kondomin ohelle pitkäkestoisen ehkäisymenetelmän kuten kierukan tai kapselin.

– Pitkään puhuttiin, että kierukka on synnyttäneiden naisten ehkäisyväline. Nyt markkinoilla on myös pienempiä ja vähemmän hormoneja sisältäviä malleja. Toivoisin kovasti, että pitkäaikaisen ehkäisyn käyttö lisääntyisi. Pillerin voi unohtaa, kierukkaa ei, Bildjuschkin sanoo.

Asiantuntija toivoo myös, että ehkäisyn aloittajat ja asiantuntijat pohtisivat aiempaa huolellisemmin, mitä tarpeita, odotuksia ja toiveita aloittajalla on varsinaisen ehkäisyn lisäksi.

Lue lisää:

E-pilleri on yhä suosituin ehkäisymenetelmä

Epäreilu verotus sai naiset tamponikapinaan Saksassa ja Tansaniassa – kuukautissuojia kohdellaan "luksustuotteina"

Miesten ehkäisypilleriä pitää odottaa vielä vuosia – miksi lääketeollisuutta ei kiinnosta miesten ehkäisy?