Myrkyllistä savukaasua hengittäneet kissanpennut saatiin viime hetkellä pois palavasta talosta – ensihoitajien kikka pelasti pikkukissat lähes varmalta kuolemalta

Imatran naapurikunnassa Ruokolahdella sattui toissapäivänä maanantaina uhkaava tulipalo, kun tuli pääsi valloilleen omakotitalon alakerrassa. Naapureiden ja palokunnan ripeän toiminnan ansiosta palo saatiin sammutettua.

Talossa sisällä olleet kuusi lasta ehtivät ajoissa talosta ulos, eivätkä he tarvinneet ensihoidon apua.

Sen sijaan talon sisälle jäi kissoja. Palon alkuvaiheessa savua tuli rakennuksesta vielä todella paljon, eikä kissoja päästy talosta heti hakemaan.

Kissat pääsivät ensihoitajien luokse ambulanssiin. EKSOTE ensihoito/Jari Kononen

Pian pelastuslaitoksen savusukeltajat lähtivät kuitenkin kissoja etsimään ja saivatkin sieltä pelastettua emon ja viisi poikasta. Yksi aikuinen kissa oli jo ehtinyt menehtyä.

Savun ja hään uuvuttamat kissat olivat hyvin tokkuraisia, hiljaisia ja liikkuivat tuskin lainkaan. Palomiehet toivat kissat ensihoidon luokse.

Lisähappea kissoille

Koska ihmisiä ei tarvinnut auttaa, pystyivät ensihoitajat keskittymään kissojen pelastamiseen. Tässä tapauksessa hoito on suurin piirtein sama kuin ihmiselle.

– Annetaan hengityksen kautta sataprosenttista happea ja yritetään sitä kautta saada häkää pois verenkierrosta, kertoo paikan päällä ollut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoitaja Jari Kononen.

Kononen on ollut ensihoitajana viisi vuotta, eikä ainakaan muista, että hänellä olisi aiemmin vastaavanlaista auttamistehtävää ollut.

– Päätimme kokeilla, toimiiko tällainen happihoito kissaperheeseen. Ja kyllähän se toimi ihan hyvin.

Lisähappea piti antaa vajaan puolen tunnin ajan. EKSOTE Ensihoito/Jari Kononen

Kissojen kunto alkoi happihoidon ansiosta kohentua. Ensihoitajat seurasivat, miten kissanpennut alkoivat liikkua ja äännellä. Happihoitoa kissat saivat vajaat puoli tuntia.

– Siinä alkoivat nuutuneet kissat jo pitää ääntä ja liikkua. Sitten kun luovutimme kissat omistajilleen, olivat kissat jo selkeästi pirteämpiä.

Jari Kononen kertoo, että kissojen omistajat olivat todella huolissaan kissoista.

– Mutta kun saivat kissat syliinsä, olivat kyllä todella kiitollisia.

Eläimetkin hoidetaan

Palokunta ja ensihoitajat eivät jätä eläimiäkään pulaan, vaan auttavat niitä, jos vain suinkin pystyvät. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen kertoo, että ensihoidon näkökulmasta ensin pelastetaan ihmiset ja sitten eläimet.

– Aina autetaan. Luonnollisesti ihmiset hoidetaan ensin, mutta totta kai kotieläimet pitää huomioida. Se on ihan selvä asia.

Kissoille annettiin lisähappea happinaamareiden kautta. Samanlaisia käytetään myös ihmisten hoitamiseen. EKSOTE Ensihoito/Jari Kononen

Palviaisen mukaan on vähän vaikea sanoa, että kenen vastuulla eläinten hoitaminen on. Mutta riippumatta siitä, onko paikan päällä pelastusviranomainen tai sosiaali- ja terveyspuolen ihminen, niin jokaisella on velvollisuus auttaa.

– Varmasti otetaan vastuu myös kotieläimistä siinä alkuvaiheen hätätilanteessa. Se on sitten eri asia, miten ja missä jatkohoidot järjestyvät.

Palviainen kertoo, että eläinten hoitamisia sattuu ensihoitajille aina silloin tällöin.

– Erityisesti huoneistopalot ovat sellaisia, joissa myös eläimet joutuvat akuutisti välittömään vaaratilanteeseen, kertoo Jan-Erik Palviainen.