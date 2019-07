Saimaalle ollaan rakentamassa kymmenien miljoonien eurojen uudentyyppistä luksusristeilijää: "Alueen matkailu kasvaa räjähdysmäisesti"

Savonlinnalainen laivanvarustaja on koonnut ryhmän liikemiehiä, jonka tavoitteena on, että uusi upporikkaille tarkoitettu alus seilaisi Saimaalla viiden vuoden sisällä.

Saimaan alueen matkailutarjonta kasvaa merkittävästi 2020-luvulla, mikäli savonlinnalaisen laivanvarustajan Janne Leinosen suunnitelmat toteutuvat. Suunnitelma uuden 80-metrisen luksusaluksen hankinnasta on jo pitkällä.

– Heti tämän risteilykauden päätyttyä käymme uuden hankkeen kimppuun täysipäiväisesti. Meillä on koossa niin vahva ryhmä liikemiehiä, rahoittajia ja asiantuntijoita, että uskon laivan seilaavan Saimaalla 4-5 vuoden kuluttua, Leinonen sanoo.

Tarkoitus on rakennuttaa Saimaan olosuhteisiin räätälöity luksusalus, jolla varakas asiakaskunta risteilisi Saimalla muutaman päivän. Alukseen on tulossa 30-40 sviittitasoista hyttiä.

– Iso alus ei kaikkiin paikkoihin pääse, joten käytämme pienempiä aluksia apuna. Asiakkaat ovat varakkaita ulkomaalaisia muun muassa Aasiasta, Janne Leinonen arvioi.

Aluksen kotisatamaksi on kaavailtu Savonlinnaa. Pääkohteita ovat Kuopio ja Lappeenranta muun muassa lentokenttäyhteyksien takia. Etelä-Savosta ainakin Mikkeli ja Puumala otetaan myös huomioon jollain tavalla.

Kylpyläinvestoinnit kertovat vetovoimasta

Leinosen perhe on pyörittänyt sisävesiristeilyjä Savonlinnan vesillä kymmeniä vuosia. Janne Leinonen on toisen polven yrittäjä, joka tarttui yrityksen ruoriin kolme vuotta sitten. Usko Saimaan alueen matkailun vetovoimaan on vahva.

– Sellainen käsitys meillä on, että Saimaan alueen matkailijamäärät kasvavat räjähdysmäisesti lähivuosina ja menevät jopa Lapin ohi. Lappeenrannan ja Järvi-Sydämen kylpyläinvestoinnit kertovat, että marjat kerätään nyt. Meidän on tarkoitus risteilijätoiminnassa hyödyntää pitkälti olemassa olevia palveluita.

Nykyiset Saimaan valkokyljet ovat pisimmillään 28 metriä pitkiä. Ne vetävät enimmillään vajaat 100 matkustajaa.

Uusi alus on tarkoitus rakentaa kotimaassa ja varustaa mahdollisimman nykyaikaisella ja ympäristöystävällisellä tekniikalla.

– Joitakin elementtejä tuodaan ehkä kustannussyistä ulkomailta, mutta rakentaminen tapahtuu Suomessa. Sähkön tuottamiseen ajatus on käyttää maakaasua, mutta liikkuminen voisi tapahtua höyryn voimalla, Leinonen kaavailee.

Yritys aikoo laajentaa risteilytoimintaa myös muihin Saimaan alueen kaupunkeihin.

– Katselemme koko ajan sopivia aluksia, joita voisimme hankkia.

Matkailijoita ympäri maailman?

Muun muassa Suomeen kohdistuvaa matkailua edistävän Business Finlandin Pohjois-Amerikan toimintojen vetäjä Heli Mende on kuullut luksusristeilijähankkeesta ja näkee siinä mahdollisuuksia.

– Suomessa on puutetta nimenomaan luksustason palveluista ja yöpymispaikoista.

Menden mukaan esimerkiksi amerikkalaiset matkailijat voivat etsiä valtameriristeilyjen rinnalle pienempää kohdetta, johon Saimaan alue sopii hyvin. Potentiaalisia asiakkaita voi tulla ympäri maailmaa. Pohjatyöt on kuitenkin tehtävä huolella.

– Pitää tuotteistaa hyvin. Tarjolla pitää olla hiottu kokonaisuus, jonka markkinointi on hoidettava kunnolla, Mende arvioi.