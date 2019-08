Kyselytutkimus: Joka kolmas vanhempi joutuu kertomaan lapselleen, että tämän harrastus maksaa liikaa

Hallituksen tavoitteena on luoda "Suomen Islannin malli", joka antaisi kaikille nuorille lapsille mahdollisuuden harrastaa mieluisaa harrastusta.

Hallituksen tavoitteena on luoda "Suomen Islannin malli", joka antaisi kaikille nuorille lapsille mahdollisuuden harrastaa mieluisaa harrastusta.

Lasten ja nuorten mahdollisuudet harrastaa ovat riippuvaisia vanhempien tulotasosta.

Näin voidaan päätellä Taloustutkimuksen teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasivat lapsiperheiden vanhemmat.

Kyselystä selviää myös, että tulotason noustessa on epätodennäköisempää, että vanhempi kannattaa harrastustakuuta.

Harrastustakuu on nimitys niin kutsutulle Islannin mallille, jossa kunta kustantaa kouluikäisille lapsille ja nuorille vähintään yhden mieluisan matalan kynnyksen harrastuksen koulupäivän jälkeen.

Harratustakuu on kirjattu myös tuoreen hallituksen hallitusohjelmaan, joka lupaa "Suomen Islannin mallin" luomiselle 40 miljoonaa euroa investointirahaa.

"Eroja tulee olemaan"

Ensi viikon perjantaina tiede- ja kulttuuriministerinä aloittavan kansanedustaja Hanna Kososen (kesk). mukaan harrastustakuun tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten tasa-arvoa.

– Tässä on taustalla se, että halutaan tarjota mahdollisuus harrastamiseen myös niille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta, Kosonen kertoo.

Voiko lapsi sitten harrastaa mitä tahansa?

– Se jää varmasti kuntien, koulujen, kerhotoimijoiden ja järjestöjen tehtäväksi katsoa, mitkä ovat ne lajit, joita voi harrastaa. Me haluamme kuitenkin nähdä monipuolisesti tämän ja haluamme, että sekä kulttuuri että liikunta olisivat siellä esillä, Kosonen sanoo.

Kunnat ovat kuitenkin erilaisia. Harrastustiloja on rajoitetusti ja kaikilla paikkakunnilla ei välttämättä ole edes mahdollisuutta harrastaa lapsen mieluisaksi kokemaa harrastusta.

Kosonen ei lähde kaunistelemaan asiaa.

– Se on ihan varma, että eroja tulee paikkakuntien välille. Mutta tavoitteena on pitää tätä eroa mahdollisimman vähäisenä, jotta lapsilla eri puolilla Suomea olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa.

Suomalaisen harrastustakuumallin tarkemmat raamit selviävät Kososen mukaan syksyn myötä, kun asiasta päästää keskustelemaan ja neuvottelemaan.

Tulot nousevat, harrastushuolet vähenevät

Ylen kyselystä selviää myös, että vanhempien tulojen noustessa on epätodennäköisempää, että lapsi on joutunut luopumaan jostakin harrastuksesta.

Pienempituloisten vanhempien lapset taas joutuvat todennäköisemmin tilanteeseen, jossa harrastus täytyy lopettaa, koska harrastaminen maksaa perheelle liikaa.

Lähes joka kolmas kyselyyn vastannut onkin joutunut toteamaan lapselleen, että lapsen harrastus maksaa liikaa ja se täytyy lopettaa.

Lisäksi joka kolmannelle kyselyyn vastanneelle vanhemmalle lasten nykyisten harrastusten kustantaminen tekee tiukkaa, vaikka harrastusta ei olekaan tarvinnut lopettaa – ainakaan vielä.

Myös perheissä, joissa lasten määrä on suurempi, on todennäköisempää, että joku lapsi on joutunut jättämään harrastuksensa rahan puutteen takia.

Lasten ja nuorten harrastuksista puhutaan lauantaina Pointti-festivaalilla Helsingin Kansalaistorilla, missä myös Yle on näkyvästi mukana.

Yle teetätti kyselytutkimuksen Taloustutkimus Oy:lla. Kysely tehtiin heinäkuun alussa ja siihen osallistui 1032 henkilöä.

