Intia kieltää satoja vuosia vanhan islamilaisen "välittömän avioeron" – muslimijärjestö valmistelee oikeusjuttua

Intian hallitus ja naisten oikeuksia ajavat ryhmät kehuvat uutta lainsäädäntöä, joka kriminalisoi muslimien "välittömän avioeron".

Intian parlamentin ylähuone hyväksyi tiistaina lakiehdotuksen, joka kieltää satoja vuosia vanhan menettelyn, joka salli muslimimiesten erota vaimoistaan sanomalla kolmesti "talaq" eli avioero arabiaksi.

Jatkossa aviomiehet, jotka käyttävät "tripla-talaqia" erotakseen vaimostaan, voidaan tuomita sakkoihin tai korkeintaan kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

Intian hallitus kutsui parlamentin päätöstä historialliseksi ja musliminaisia edustavat järjestöt juhlivat uutta lakia eri puolilla Intiaa.

– Arkaainen ja keskiaikainen käytäntö on vihdoin suljettu historian roskakoriin, pääministeri Narendra Modi kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Aktivisti aloitti kampanjan vuosia sitten

Naisten oikeuksia puolustava aktivisti Zakia Soman aloitti välitöntä avioeroa vastustavan kampanjan lähes kymmenen vuotta sitten.

Somanin mukaan uusi lainsäädäntö toimii pelotteena naisten epäoikeudenmukaista kohtelua vastaan. Intiassa muslimimiehet ovat voineet ottaa pika-avioeron vaimoistaan muun muassa WhatsApp-viestien tai puhelimen välityksellä.

– Tämä laki on seurausta vuosikymmeniä jatkuneesta musliminaisiin kohdistuneesta epäoikeudenmukaisuudesta sekä poliittisen luokan ja papiston epäsympaattisesta asenteesta, Soman sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Intian korkein oikeus päätti vuonna 2017, että "tripla-talaq" on laiton käytäntö. Asian olivat vieneet oikeuteen musliminaiset, joiden avioliitto oli päättynyt välittömään avioeroon. Korkein oikeus sanoi päätöksessään, että hallituksen pitää kieltää välitön avioero lainsäädännöllä.

Intiassa muslimimiehet ovat voineet ottaa pika-avioeron vaimoistaan muun muassa WhatsApp-viestien välityksellä. Kuvassa musliminainen päivystää omassa kaupassaan Intian Bangaloressa. Jagadeesh Nv / EPA

Muslimijärjestöt taistelevat vastaan

Useat muslimijärjestöt ja oppositiossa oleva Intian kongressipuolue vastustavat uutta lakia. Kongressi syyttää Modin hindunationalistista BJP-puoluetta yhteen vähemmistöryhmään kohdistamista toimista.

Muslimijärjestö All India Muslim Personal Law Boardin sihteeri Zafaryab Jilani ilmoitti keskiviikkona, että he haastavat välittömän avioeron vastaisen lainsäädännön oikeudessa.

Jilani sanoi, että laki on on BJP:n laajempaa kampanjaa, jonka tarkoituksena on kaventaa uskonnollista vapautta.

– Emme ole yllättyneitä tästä lainsäädännöstä, koska se on osa heidän suurempaa agendaansa maan perustuslain muuttamiseksi ja vähemmistöjen oikeuksien riistämiseksi, Jilani sanoi AFP:lle.

Jilanin mukaan lähes 50 miljoonaa ihmistä eri puolilla Intiaa on allekirjoittanut lain vastaisen vetoomuksen.

Muslimikansanedustaja Asaduddin Owaisi arvioi, että uusi laki pitäisi nähdä yhtenä monista hyökkäyksistä muslimi-identiteettiä vastaan.

Lähteet: AFP