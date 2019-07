Pienkone putosi Pirkkalan lentoasemalla – Onnettomuudessa kuoli lento-oppilas

Pienkone on tippunut maahan Tampere-Pirkkalan lentoasemalla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yleisilmailukoordinaattori Jani Hottola kertoi myöhään keskiviikkona Ylelle, että koneessa oli yksi lento-oppilas, joka kuoli onnettomuudessa.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli ultrakevyt lentokone, joka tippui tuntemattomasta syystä maahan lentokenttäalueelle. Kone tippui kiitoradan viereiselle viheralueelle.

STT:n lentokentältä saamien toisen käden silminnäkijätietojen mukaan lentokone tippui rajusti nokalleen. Ilta-Sanomien mukaan onnettomuus olisi sattunut lentoon lähdössä.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta ilmaliikenneonnettomuudesta hieman ennen kello yhdeksää. Pelastustyöt lentoasemalla päättyivät illalla yhdentoista aikaan. Paikalla oli 19 pelastuslaitoksen yksikköä. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa.

Budapestiin lähtijät odottavat kuljetusta Turkuun Tampereen lentoasemalla myöhään keskiviikkoiltana. Petra Ketonen / Yle

Lentokentän päällikön Mari Nurmisen mukaan koko lentokenttä on kiinni näillä näkymin keskiyöhön asti.

– Meillä on vielä tilanne kesken, tarkempaa tietoa ei tässä kohtaa meidän toimesta anneta. Kenttä on edelleen kiinni. Paras arvio on tällä hetkellä tuonne puoleenyöhön asti, kertoo Nurminen STT:lle.

Ryanairin lennon Budapestista oli määrä laskeutua Pirkkalan lentoasemalle kello 21.40. Flightradar-verkkosivun mukaan lento on kuitenkin ohjattu Turkuun. Koneen oli määrä palata Tampereelta Budapestiin vielä illalla.

Nurmisen mukaan myös Finnair on peruuttanut yölentonsa Helsingistä Tampereelle. Finnairin lennon oli määrä saapua 00:20 seuraavan vuorokauden puolella. Myös Air Balticin lento Riikasta Tampereelle voi peruuntua. Lennon oli määrä saapua kello 00:40.

– Me mennään sen mukaan, miten viranomainen antaa meille luvan, se avataan sitten siinä kohtaa, Nurminen kertoo.

Sunnuntaina pienkoneturma Kajaanissa

Traficomin tilastojen mukaan ultrakevyille pienkoneille on tällä vuosikymmenellä sattunut yhteensä 38 onnettomuutta, joissa on saanut surmansa 11 ihmistä. Viimeksi kuolemaan johtanut onnettomuus ultrakevyelle pienkoneelle sattui vuonna 2014.

Viime sunnuntaina harrasterakenteinen pienlentokone putosi maahan Kajaanin Vuolijoella. Vuonna 1951 syntynyt lentäjä löytyi koneesta kuolleena.