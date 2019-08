Brittihallitukselta yli kahden miljardin lisätuki sopimuksettomaan brexitiin varautumiseen – Työväenpuolue: "Vastenmielistä rahojen tuhlaamista"

Ison-Britannian hallitus ilmoitti torstaina myöntävänsä 2,1 miljardia puntaa eli noin 2,3 miljardia euroa lisärahoitusta sopimuksettoman brexitin valmisteluihin, kertovat brittimediat BBC (siirryt toiseen palveluun)ja The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Rahoilla muun muassa varastoitaisiin lääkkeitä, palkattaisiin 500 rajaviranomaista ja järjestettäisiin kampanja, joka selventäisi kansalaisille sopimuksettoman brexitin vaikutuksia.

Toimenpiteillä helpotettaisiin rajoille tulevia ruuhkia ja lääkkeiden loppumista sekä muita vaikeuksia, joita sopimukseton brexit saattaisi aiheuttaa.

– Kun Britannian EU-eroon on enää 92 päivää, on olennaista, että tiivistämme suunnitteluamme, jotta olisimme valmiina, sanoi valtiovarainministeri Sajid Javid.

Koko summasta 1,2 miljardia euroa on tarkoitettu käytettäväksi heti, ja loput eli noin miljardi puntaa myöhemmin, jos tarve vaatii.

Tähän asti Britanniassa on varattu 4,6 miljardia euroa brexitiin varautumiseen. Kuitenkaan koko summaa ei ole tarkoitettu vain sopimuksettomaan tilanteeseen valmistautumiseen vaan yleisesti brexitin vaikutuksiin.

Uusi rahoitus nostaa brexitin suorat kustannukset valtiolle yhteensä 6,9 miljardiin.

Johnson: Ero lokakuussa sopimuksella tai ilman

Työväenpuolue vastustaa lisärahoitusta ja kutsuu sitä "vastenmieliseksi veronmaksajien rahojen tuhlaamiseksi", jonka taustalla on Johnsonin halu sopimuksettomaan brexitiin, joka olisi vielä vältettävissä.

Suunnitelmia on kritisoitu myös siitä, ettei 500 rajaviranomaista ehditä kouluttaa riittävästi vain kolmessa kuukaudessa. Guardianin tietojen mukaan todellisuudessa tarvetta olisi 5 500 lisätyöntekijälle. Valvonnan ja salakuljetuksen kanssa työskenteleviä pitäisi kouluttaa vuosia.

Pääministeri Boris Johnson on sanonut, että tavoitteena on sopimus EU:n kanssa, mutta maa on myös valmis lähtemään unionista ilman sopimusta. Ero tulisi näillä näkymin voimaan viimeistään 31. lokakuuta.

Johnson ei kuitenkaan aio hyväksyä edeltäjänsä Theresa Mayn EU:n kanssa neuvottelemaa sopimusta. Johnson vaatii, että niin kutsuttu backstop eli Irlannin rajaa koskeva tullijärjestely otetaan sopimuksesta pois.

