Olavi Laitala löysi talonsa vierestä tuhannen neliön torialueen 1700-luvulta – nyt se lisätään osaksi Vanhan Vaasan nähtävyyksiä

Historia elää, muuttaa ehkä muotoaan ja ainakin tarinoiden määrä kasvaa uusien kohteiden löytyessä. Vaasassa kiinnostusta herättää nyt Vanhan Vaasan historialliselta alueelta löydetty ja esiin kaivettu torialue.

Hiljattain löydetty tori on harvinaisen suurikokoinen, tuhat neliötä. Torin löytyminen oli - niin kuin usein käy - sattumuksien summa ja asiasta kiinnostuneen sekä aikaansaavan kansalaisen ansiota.

Torin löytäjäksi voi nimetä paikallisen asukkaan Olavi Laitalan. 1970-luvulla alueelle muutettuaan Laitala toimeliaana miehenä rakenteli ja kaiveli uutta asuinpaikkaansa. Alue on hyvin kosteata ja se rajoittuu toisessa päässä Vanhan Vaasan kanaaliin.

Olavi Laitala asuu torin vieressä. Merja Siirilä / Yle

– Huomasin tässä tontin reunalla kiviä näkyvissä ja kuokiskelin niitä siinä sitten kiinnostuneena näkyviin. Sehän olikin harvinaisen suuri, kertoo Olavi Laitala, jonka talo ja tontti ovat torialueen vieressä.

Nyt, kymmeniä vuosia myöhemmin kaupunki tuli mukaan kuvioihin, kun Laitalan tontille ja naapurustoon alkoi tulla ongelmia nousevan veden vuoksi ja vedet piti saada ohjattua läheiseen kanaaliin.

Vaasan kaupunki ojitti alueen ja samassa yhteydessä otettiin tänä kesänä torialueen koko kiveys esiin, kiitos Laitalan tekemän kansalaisaloitteen.

Vaasan kaupungin viheralueyksikkö on ottanut alueen hoitoonsa ja loppu onkin sitten historiaa, sananmukaisesti.

Vanhan Vaasan vanha tori on kaivettu esiin tänä kesänä. Merja Siirilä / Yle

On selvinnyt, että Vanhan Vaasan uuden torin alue kaavoitettiin 1700-luvun lopulla. Tori kaavoitettiin Postikadun varteen, upottavalle maalle. Sinne ajettiin satoja hiekkakuormia, jotta sitä ylipäätään voitiin käyttää.

Venäjän vallan aikana venäläiset sijoittivat päävartionsa torille noin vuonna 1830. Uuden torin lisäksi Vanhassa Vaasassa olivat Kirkkotori, joka on alueen vanhin ja myöhempi Kustaan tori, joka oli kiveämätön ja sijaitsi hovioikeuden edessä.

Omat juuret kiinnostavat nuoria perheitä

Historia, eri aikakausien ihmisten tarinat ja elämänkohtalot, menneen ajan ilmiöt ja elämäntapa ovat nousussa nuorempien ihmisten keskuudessa, toteavat Vaasanseudulla historiallisia kierroksia järjestävät oppaat.

Vaasa-Mustasaari oppaat ry:n mukaan etenkin nuoret lapsiperheet ovat löytäneet historiallisille paikoille ja kierroksille.

Tämän kesän aikana erityisen suosittuihin hautausmaihin on opastettuina tutustunut yli 600 kiinnostunutta. Muutamien vuosien notkahduksen jälkeen myös Vanhan Vaasan alue on nyt herännyt uuteen kiinnostukseen.

Vaasan palossa vuonna 1852 raunioiksi tuhoutunut Pyhän Marian kirkko on Vanhan Vaasan tunnetuin nähtävyys. Merja Siirilä / Yle

Vanhan Vaasan kävelykierros saa uutta katsottavaa ensi vuonna, kun nyt löydetty Vanhan Vaasan uusi tori lisätään oppaiden kierrokseen. Historian lisäksi oma tarinansa on torin löytyminen

Vanhan torin kivetys on hyvässä kunnossa. Merja Siirilä / Yle

– Tori on ollut pitkään unohduksissa ja aiomme kertoa myös siitä, kuinka valtava kulttuurihistoriallinen työ sen esiin löytämisessä on tehty. Kiitos siitä kuuluu Laitalan Olaville, joka koko jutun on alulle laittanut, kiittää Vaasa-Mustasaari oppaat ry:n puheenjohtaja Eva Reinikainen.

Vanhan Vaasan torille toivotaan opastauluja

Alueen aktiivien toiveena on, että torin paikka löytyisi jatkossa helpommin. Olavi Laitala on puheliaana miehenä ollut vapaaehtoisneuvojana toriin tutustujille ja onpa hänelle jonkun kerran soitettukin ja kysytty ohjeita, miten paikan päälle löytää.

Toiveena on saada torille ohjaava opastustaulu ja ehkä infotaulukin torin vaiheista. Syksyn mittaan on tarkoitus aloittaa projekti, jossa suunnitellaan torin tulevia käyttömahdollisuuksia.

– Voisin nähdä täällä esimerkiksi jonkinlaisia vanhan ajan tyylisiä toritapahtumia torikojuineen ja paikallisine tuotteineen. Tunnelmallinen joulutori valaistuksineen voisi olla hieno tässä alueella, Eva Reinikainen maalailee tulevaa.