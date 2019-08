Tubettajat ja päätoimittajat kohtaavat Pointti-tapahtumassa: tule paikalle tai seuraa ohjelmaa suorana lähetyksenä

Yle on mukana Pointti-kaupunkifestivaalissa. Voit seurata ohjelmaa myös suorana tästä artikkelista sekä Ylen TV1:ssä.

Tule paikan päälle Pointti-tapahtumaan Helsingin Kansalaistorille tai seuraa sitä suorana tästä artikkelista. Ylen ja Helsingin toteuttama festivaali on kaikille avoin ja maksuton.

Ylellä on joka päivä kiinnostavia keskusteluja tapahtumassa. Tässä muutama poiminta perjantaille 2.8.

Kello 13 Tubettajat haastavat päätomittajat. Mukana tubeattajat Miisa Rotola-Pukkila eli Mmiisas, Juuso Karikuusi eli Herbalisti ja Sonja Hämäläinen, Soikkuu sekä päätoimittajat Kaius Niemi Helsingin Sanomista, Jouko Jokinen Yleltä ja Erja Yläjärvi Iltalehdestä. Juontamassa Matti Rönkä ja Emma Karasjoki.

Klo 14-14.30 Nuorten Ääni: Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren haastattelu. Nuorten Ääni -toimituksen Zahra Karimyn ja Vita Davydovan haastattelussa esille nousevat nuorten tärkeinä ja kiinnostavina pitämät aiheet.

14.30-15 Sananvapauden aukion avajaiset. Oodin eteläinen sisäänkäynti on nimetty Sananvapauden aukioksi. Paikka avataan juhlallisin menoin. Avajaisten jälkeen Helsingin "speakers corner" on auki kaikille koko ajan.

15-15.45 Pointti-keskustelu: Kotimaisen komedian tila. Anna Dahlman, Melli Maikkula ja Lauri Nurkse keskustevat. J.P. Pulkkinen juontaa.

17-17.45 Kioski All Influencers Panel: Somevaikuttajat käyvät läpi heihin kohdistuvia ennakkoluuloja ja stereotypioita. Lavalla Meriam Trabelsi (Pehmee), Mikko Toiviainen (Kalenterikarju), Eino Nurmisto (Tämän kylän homopoika) ja Sonja Hämäläinen (Soikkuu).

Lisäksi aamupäivällä Pikku kakkosta (Seikkailukone ja Reppuheppu)

Someteltassa pääsee esim. selostamaan urheilutapahtumia Ylen kommentaattorien kanssa, pääsee kokeilemaan sääennustuksen tekemistä ja Puoli seiskan juontamista.

Kaupunkifestivaali Pointti: perjantain 2.8. ohjelma