Miten saada lapset kiinnostumaan kirjoista? Riina ja Sami Kaarlan kirjasarja houkuttelee eläinrakkaudella ja nörtteilyllä

Kumea haukunta kuuluu pihaan asti. Oven avauduttua vastassa on kuitenkin ystävällinen, mutta pentumaisen yli-innokas tshekkoslovakiansusikoira Kira. Perässä pyörii rapsutuksia rakastava portugalinvesikoira Patu. Seuraavaksi esiin hiipivät kissat.

Ei siis ihme, että Riina ja Sami Kaarlan lastenkirjasarjan nimi on Pet Agents eli Lemmikkiagentit. Kirjoissa ratkotaan lemmikkien ongelmia.

– Tuotantoeläinten ongelmiin ja oloihin on puututtu paljon, mikä on erittäin hyvä. Lemmikit jäävät helposti varjoon, vaikka juuri niitä hankitaan usein harkitsemattomasti. Halusin tuoda esiin lemmikkien asiaa, sillä lähes kaikille lapsille tulee jossain vaiheessa eläinkuume, kertoo Riina, jonka idea kirjasarja oli.

Perheen lemmikit antavat inspiraatiota ja ideoita Pet Agents -sarjaan. Mårten Lampén / Yle

Tarinassa olisi mukana myös robottikamera, joka tarkkailisi eläinten oloja. Samin mielestä koko konsepti oli huono.

– Joo, se oli mun mielestä älyttömän huono idea, nauraa Sami.

Kustantamossa ideasta kuitenkin innostuttiin heti. Siinä nähtiin paljon mahdollisuuksia. Ajatus lemmikkien, robottien ja suurkaupunkimiljöön yhdistämisestä oli uusi. Lisäksi päähenkilönä on pinkkitukkainen tyttö, joka koodaa ja osaa rakentaa robotteja.

– Riina on itse kauhean toimelias ja lisäksi meillä on neljä poikaa, joten meidän luomista hahmoista ei voi tulla mitään prinsessoja, toteaa Sami.

Suunnittelu vaatii paljon kahvia ja pitkiä lenkkejä

Ensimmäinen Pet Agents -kirja julkaistiin keväällä ja seuraava on tulossa syksyllä. Sarja on nopeasti herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla, sillä oikeuksia on myyty jo kuuteen maahan.

– Toivotaan, että myös suuret kielialueet kuten Britannia ja Saksa kiinnostuisivat. Vaikka, ei tämä lastenkirjojen tekeminen mitään hyvää bisnestä ole työmäärään suhteutettuna, toteaa Riina.

Kilpailu kansainvälisillä lastenkirjamarkkinoilla on kovaa. Pet Agents on herättänyt nopeasti kiinnostusta ulkomaillakin. Mårten Lampén / Yle

Kaarlan pariskunta tekee ja ideoi kirjoja yhdessä. Prosessi alkaa pitkällä pohdinta-ajalla. Sen aikana juodaan paljon kahvia ja tehdään pitkiä kävelylenkkejä koirien kanssa. Yhteistyö sujuu mutkitta, sillä Riina ja Sami puhuvat paljon. Toki heillä on myös samanlainen maku ja näkemys asioista.

– Voisi olla paljon mutkikkaampaa tehdä töitä, jos toinen olisi hirmu rönsyilevä ja toinen hyvin pelkistetty, toteaa Sami.

Työt ovat jakautuneet siten, että Riina kirjoittaa ja piirtää. Aluksi he kokeilivat sellaistakin, että molemmat kirjoittavat. Tekstit olivat kuitenkin niin erityylisiä, ettei niitä voinut yhdistää.

Kirjoitettuaan tarinan Riina ryhtyy piirtämään. Ensin syntyy suurpiirteisiä hahmotelmia tilanteista ja henkilöistä. Kun tarina on piirretty, alkaa syventyminen.

– Näen tarinan aina hyvin elokuvamaisesti päässäni. Siinä onkin työtä, että saa sen piirrettyä juuri niin kuin on ajatellut.

Riina Kaarla piirtää kirjan hahmot ja tapahtumat.

Hahmot eivät synny tuosta vain. Saadakseen luonteenpiirteet esiin ja ilmeet oikeanlaisiksi Riinan on keksittävä hahmoille kokonainen henkilöhistoria.

– Välillä se on vähän rasittavaa, kun jollekin pienelle sivuhenkilölle täytyy miettiä vanhempien ammattia tai synnyinseutua, nauraa Sami.

Kun hahmot ovat valmiita, alkaa värittäminen. Se on Samin valtakuntaa, sillä Riina ei omien sanojensa mukaan osaa juuri lainkaan käyttää tietokoneita. Sami saa näin ollen melko vapaasti päättää millaisen värimaailman luo.

Myös perheen kuopus, yläastetta käyvä poika, on valjastettu väritystehtäviin. Hän saa pientä tienestiä auttamalla vanhempiaan. Etenkin nyt apu on tarpeen, sillä toisen Pet Agents -kirjan pitäisi olla valmiina tuota pikaa.

Lapsia ei kannata pakottaa lukemaan

Pet Agents -sarja on herättänyt kiinnostusta, sillä se on suunniteltu hyvin. Kohderyhmä on mietitty ja se on laaja. Vaikka päähenkilönä on tyttö, se ei estä poikia kiinnostumasta kirjasta, koska mukana on robottien rakentelua ja paljon elektroniikkaa.

Lastenkirjailijoina ja neljän pojan vanhempina Kaarlat ovat kuitenkin huomanneet, että lapsia on yhä vaikeampi houkutella kirjojen pariin.

– Ei ole ollut helppoa saada poikia lukemaan. Eivät meidän kaikki pojat lue. Sen olemme kuitenkin huomanneet, että ei siinä ainakaan pakottaminen auta, toteaa Sami.

Moppi-koiran esikuvana on Kaarlojen edesmennyt koira. Mårten Lampén / Yle

Riina ja Sami ovat tehneet myös opettajansijaisuuksia. Siinä he ovat huomanneet, miten erilaisia koulut ovat, ja miten suuri merkitys koulun suhtautumisella lukemiseen on.

– Se riippuu aivan siitä, kuinka koulussa kannustetaan lukemaan ja millaisia tehtäviä annetaan.

Missä ovat lukevat roolimallit?

Riina kaipaa ennen kaikkea lukevia esikuvia. Niitä voisi olla enemmän paitsi julkisuudessa myös kirjojen ja elokuvien hahmoissa. Hän kertoo esimerkkinä, kuinka heidän poikansa innostui eräästä kirjasta aivan valtavasti, kun maailmankuulu tubettaja PewDiePie oli suositellut sitä.

– Tuntuu, että lukeneisuus ei ole kovin arvostettua. Nykyään painotetaan enemmän tekemistä ja fyysisyyttä.

Yhtenä hyväksi havaittuna keinona Riina pitää yhdessä lukemista. Joko luetaan lapsen tai nuoren kanssa samaa kirjaa ja puhutaan siitä, tai kumpikin lukee omaa kirjaansa vaikkapa kahvilassa. Pääasia, että ollaan yhdessä.

Perheen kissat viihtyvät hyvin koirien kanssa. Mårten Lampén / Yle

Lastenkirjailijoina Kaarlat ovat huolissaan lasten lukuinnon hiipumisesta. Vaikka juuri uudet teknologiat ovat vieneet kiinnostusta pois kirjoista, voi niistä löytyä helpostikin keino saada lukeminen uudestaan nousuun. Etenkin Sami seuraa kiinnostuneena teknologian kehitystä.

–Kun näkee, miten paljon lapset ja nuoret käyttävät kännykkää, niin kyllähän ne kirjat täytyisi saada sinne. Tarinoihin olisi helppo myös lisätä visuaalisia elementtejä. Sen sijaan, että välitunnilla katsoo Youtube-videoita, voisikin lukea kirjaa kännykästä, visioi Sami.

Muumeja piirretään hitaammalla tahdilla

Oman kirjasarjan tekeminen on vapauttavaa Kaarloille. He ovat tehneet vuosikausia pikkulapsille suunnattua Muumi-sarjaa. Niiden pohjana ovat Tove Janssonin kertomukset ja piirtäminen on hyvin tarkkaan säänneltyä. Muumien on oltava aina samannäköisiä ja myös heidän elinpiirinsä on oltava tuttua.

– Oman kirjan tekeminen on ihanaa pitkästä aikaa, mutta vapauden myötä on tehtävä jatkuvasti valintoja. Se tekee luomisprosessista vaikeamman, huokaa Riina.

Pariskunta jatkaa edelleen Muumi-sarjan tekemistä, mutta hieman hitaampaan tahtiin. Nyt kaikki paukut laitetaan Pet Agents -sarjaan.

– Parasta on lapsilta tullut palaute. Heidän kommenteistaan ja kysymyksistään saa usein myös ideoita jatkotarinoihin, toteavat Kaarlat.