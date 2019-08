Kuorodraama Ylivieskan kirkkopalosta syntyi halusta purkaa ihmisten traumoja – "Teoksessa annetaan anteeksi, eikä syyllistetä"

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlilla kuullaan tänä vuonna ajankohtainen ja kipeäkin tarina, kun kuorodraama Ylivieskan kirkkopalosta saa kantaesityksensä. Ylivieskan yli 200-vuotias puukirkko tuhoutui tulipalossa täysin pääsiäisenä 2016 tuhopolton seurauksena.

Ylivieskassa pääpaikkaansa pitävän Jokilaaksojen Oratoriokuoron tilausteos Muistot eivät pala lähti kuoronjohtaja Marita Kaakisen ideasta.

– Kuoron harjoituksissa kirkkopaloon palattiin joka ikisellä tauolla. Päätin, että tämä pitää saada läpikäytyä ja trauma purettua, kertoo kuoronjohtaja Kaakinen.

Noin 400 henkilöä vetävässä Lohtajan kirkossa kuullaankin torstai-iltana koko Ylivieskan kirkon elinkaari aina sen rakentamisesta paloon saakka ja siitä seuranneiden tunteiden käsittelyyn. Teoksessa annetaan myös anteeksi, eikä syyllistetä.

– Ei ole tarvetta repiä haavoja auki, eikä ristiinnaulita ketään. Teos kertoo myös siitä, kuinka tärkeä kirkko oli alueen asukkaille.

"Ei pelätä vanhaa, mutta ei uuttakaan"

Kirkkomusiikkijuhlat ei ole pelännyt viime vuosina tarttua vaikeisiin tai herkkiin aiheisiin. Kaksi vuotta sitten kirkko-ooppera Lars Levi Laestadiuksesta kuohutti jo ennen esitystään.

Kuohuttavia teoksia on valittu tietoisesti.

– Juhlat ovat pysyneet hyvin ajassa kiinni. Ei pelätä vanhaa, mutta ei uuttakaan, kiittelee tämänvuotisen kuorodraaman säveltänyt Kari Pappinen.

Kuorolaiset saivat olla Muistot eivät pala -draaman teossa mukana alusta asti. He keräsivät kuvia, tekstejä ja muistoja, joiden pohjalle teosta lähdettiin rakentamaan.

Tunteiden pintaan nouseminen on ollut koko työssä vaikein asia, kertoo Marita Kaakinen.

– Teosta voi pitää monelle henkilökohtaisena ja herkkänä. Kuorolaisissakin on monta, jotka ovat menneet naimisiin Ylivieskan palaneessa kirkossa ja joku on päässyt siellä ripille. Tunteet ja keskittyminen häiritsevät toisiaan. Toisaalta siitä on ammennettu myös voimaa, myöntää Kaakinen.

Marita Kaakisella on teoksessa poikkeuksellisesti tuplarooli. Hän laulaa sopraanona keskeisen eli sanansaattajan roolin. Samalla hän myös johtaa kuoroa.

Teoksen on säveltänyt Kari Pappinen ja ohjauksesta vastaa Jukka-Pekka Rotko.

Esityksen ennakkomyynti on ollut vilkasta. Torstain esitykseen saapuu useita busseja Kalajokilaaksosta esitystä katsomaan.

Ensi vuonna Muistot eivät pala -kuorodraama lähtee kiertueelle niille paikkakunnille, joissa kirkko on palanut viimeisten sadan vuoden aikana.

