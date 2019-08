Mepit torjuvat Orbánin hyökkäyksen Suomea vastaan: "Hän tietää hyvin mistä kyse", "kestämätöntä", "Suomi voi jäädä historiaan"

Suomalaisten europarlamentaarikkojen mukaan Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ryöpytys on propagandaa, jota Unkari on käyttänyt muitakin vastaan.

Mepit kommentoivat Orbánin puheita torstaina Ylen EU-keskustelussa Pointti-tapahtumassa Helsingin Kansalaistorilla.

Elsi Kataisen (kesk.) mukaan Suomen täytyy tehdä selväksi, että maa on kaikin tavoin parempi oikeusvaltiona kuin Unkari.

Katainen muistutti, että unkarilaispuheissa on nostettu ongelmaksi Suomen perustuslakivaliokunta, mutta muissa Pohjoismaissa, Britanniassa ja Hollannissa tilanne on samantapainen.

Orbán arvosteli Suomea rajusti viime viikolla pitämässään puheessa. Hän piti naurettavana, että Suomi on EU-puheenjohtajuuskaudellaan nostanut esiin ongelmat Unkarin oikeusvaltiokehityksessä, koska oikeusvaltioperiaatteet eivät hänen mielestään Suomessakaan toteudu.

Erityisenä pilkan aiheena Orbán piti sitä, ettei Suomessa ole valtiosääntötuomioistuinta.

Ville Niinistö (vihr.) sanoo, että Orban pelaa ja kikkailee sanoilla Suomea syyttäessään, eikä siitä kannata olla moksiskaan. Niinistön mukaan on vain hyvä asia, että kansanedustajista koostuva valiokunta arvioi perustuslainmukaisuutta lakeja säätäessään.

– Pidän todella arvokkaana, että kansanedustajat sitoutuvat Suomessa perustuslain kunniottamiseen.

Henna Virkkunen (kok.) sanoo, että Orbán tietää hyvin mistä on kyse. Unkari vastustaa meneillään olevan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitetta sitoa EU-tukirahat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Virkkunen toteaa, että keväällä lainsäädäntöä ei edistetty lainkaan, kun EU-puheenjohtajamaana oli Romania, jota on myös arvosteltu oikeusvaltion murentamisesta.

– On kestämätöntä, että on jäsemaita, jotka eivät piittaa periaatteista, mutta nostavat merkittäviä määriä EU-tukia, Virkkunen arvostelee.

Eero Heinäluoma (sd.) uskoo, että EU-tukirahojen ehdoksi tulee nyt oikeusvaltioperiaatteiden noudattaminen.

– Jos tähän ei nyt puututa, EU menettää ison osan uskottavuuttaan. Miten opetamme ulkopuolisia, jos omassa keskuudessamme mennään pehmeään dktatuuriin, Heinäluoma kysyi.

Heinäluoman mukaan Suomi voi jäädä puheenjohtajuuskaudellaan historiaan. Nils Torvalds (r.) oli epäilevämpi ja uskoi, ettei asia selviä vielä Suomen puheenjohtajakauden aikana, vaan vasta ensi vuonna Saksan kaudella.

Torvaldsin käsitys on, että Suomi on noussut Unkarissa esiin myös koska kyseessä on sukulaiskansa.

– Mielipiteet painavat enemmän unkarilaisten keskuudessa kuin jonkun muun maan, siksi oli pakko siirtyä vastahyökkäykseen, Torvalds arvioi.

Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat eivät päässeet EU-keskusteluun paikalle.

