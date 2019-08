Ylen kysely: Vanhemmalta kuluu lasten harrastuksiin reilut 5 tuntia viikossa – "Aina tarvitaan se, joka täyttää vesipullot ja paikkaa tällit"

Heli Backman on aktiivinen organisaattori kahden lapsensa jalkapalloseurassa, Helsingin Ponnistuksessa.

Heli Backman on aktiivinen organisaattori kahden lapsensa jalkapalloseurassa, Helsingin Ponnistuksessa. Mårten Lampén / Yle

Helsinkiläisen Haapaniemen kentän laidalla seisova Heli Backman naurahtaa, kun häneltä kysyy lastensa harrastuksen parissa kuluvaa aikaa. Jalkapalloseura Ponnistuksen t-paitaan pukeutunut Backman on viime päivinä sumplinut treeni- ja pelijärjestelyitä, soitellut ja viestitellyt eri suuntiin. Kesällä hän oli lastensa mukana useiden päivien turnausreissuilla.

– En enää laske tunteja. Siinä ei ihan viisitoista tuntiakaan viikossa välttämättä riitä, Heli Backman toteaa.

Backman toimii joukkueenjohtajana 13-vuotiaan jalkapalloa pelaavan tyttärensä treeniryhmässä. 10-vuotiaan poikansa joukkueessa hän on ottanut vastuulleen turnausjärjestelyt. Aikaa kuluu paljon, mutta Backmanille organisoiminen on mieluisaa.

Vanhempien lastensa harrastuksiin käyttämä aika vaihtelee paljon. Monille jo kuljettamisessa ja vaikkapa mokkapalojen leipomisessa on tarpeeksi hommaa.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan vanhemman aikaa kuluu lasten harrastuksiin keskimäärin runsaat 5 tuntia viikossa. Kysely suunnattiin sellaisille vanhemmille, joiden alle 18-vuotiailla lapsilla on jokin harrastus.

Reilut viisi tuntia viikossa vastaajilta kuluu tyypillisesti silloin, kun perheessä on kaksi harrastavaa lasta. Harrastuksiin käytettävä aika ei kasva tasaisesti perheen lasten lukumäärän mukaan. Kun yksi lapsi harrastaa, vanhemmat käyttävät siihen suhteessa selvästi enemmän aikaa kuin useamman lapsen harrastaessa.

Pienillä paikkakunnilla vanhempien aikaa menee lasten ja nuorten harrastuksiin enemmän kuin suurissa kaupungeissa.

Joka kymmenes toimii valmentajana, miehet naisia useammin

Hyvin monille, yli 80 prosentille vastaajista, lasten harrastuksiin osallistuminen tarkoittaa ainakin kuljettamista. Lähes yksi kymmenestä vastaajasta toimii myös valvojana, valmentajana tai opettajana. Miehillä tällaisia tehtäviä on naisia useammin.

"Soittelen, että koskas tulet takaisin treeneihin"

Lastensa jalkapalloharrastukseen tiiviisti osallistuva Heli Backman pitää vanhempien osallistumista tärkeänä. Monikaan seura ei pyörisi pelkästään työntekijöiden voimin.

– Aina tarvitaan se, joka täyttää vesipullot ja paikkaa tällit. Ja katsoo, että lapset ovat oikeassa paikassa ja heillä on oikeat välineet, Backman sanoo.

Backman on teini-ikäisten tyttöjen joukkueenjohtajana ottanut tehtäväkseen myös huolehtia siitä, että nuoret pysyisivät harrastuksessa mukana.

– Jos jotakuta tytöistä ei pariin viikkoon näy treeneissä, niin soittelen, että missäs olet ollut ja koska tulet takaisin treeneihin, Backman sanoo.

Heli Backman kertoi Helsingin Ponnistuksen tytöille alkavan syksyn treeneistä ja peleistä. Mårten Lampén / Yle

Lasten liikunnan asiantuntija Maria Ulvinen Suomen Olympiakomiteasta muistuttaa, että vanhemmille on lasten harrastuksissa tarjolla erilaisia rooleja. Jos ei halua tai ehdi olla superaktiivinen seuratoimija, voi olla harrastuksen mahdollistaja.

– Se voi olla ihan kustanna, kuljeta ja kannusta -tyyppinen rooli.

Hän korostaakin kannustamisen merkitystä.

– Ainahan se tukee lapsen sisäistä motivaatiota, jos vanhemmat ovat aktiivisia ja pystyvät jakamaan riemut, ilot ja onnistumiset ja toisaalta kannustamaan lasta mahdollisissa haasteellisemmissa hetkissä, Ulvinen sanoo.

Ylen kyselyssä mukana olevista harrastuksista kaikkein eniten vanhempien aikaa kuluu jääkiekkoon. Aikaa menee jääkiekossa runsaasti myös kuljettamiseen. Syynä lienee ainakin painava varustekassi. Vanhempien aikaa kuluu reippaasti myös muutamiin muihin liikuntalajeihin, kuten salibandyyn ja yleisurheiluun.

Kun lapsi soittaa jotakin instrumenttia, vastaajat sanovat käyttävänsä harrastukseen runsaat viisi tuntia viikossa. Kyselyssä mukana olevista harrastuksista kaikkein vähiten aikaa menee partioon.

"Peleissä elää hirveän voimakkaasti mukana itsekin"

Maria Ulvinen Olympiakomiteasta korostaa, että esimerkiksi urheiluseurojen toiminnassa käytetty aika on usein antoisaa myös vanhemmille.

– Parhaimmillaan se antaa myös vanhemmalle paljon. Se ei ole yksistään häneltä pois otettua aikaa, vaan tuo paljon sisältöä omaan elämään, Maria Ulvinen sanoo.

Niin kokee myös jalkapalloseura Ponnistuksen toiminnassa aktiivinen Heli Backman.

– Peleissä elää ihan hirveän voimakkaasti mukana itsekin, kaikki ilot ja surut. Ja kun tätä tekee lasten ja nuorten hyväksi, onhan se iso juttu, Heli Backman sanoo.

Helsingin Ponnistuksen tytöt palasivat kesätauolta treenaamaan. Mårten Lampén / Yle

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 89 prosentilla lapsista ja nuorista on jokin harrastus. Mukaan on laskettu myös sellainen harrastaminen, joka ei ole ohjattua. Urheiluseuroissa puolestaan on mukana noin puolet lapsista ja nuorista.

Lasten ja nuorten harrastamisesta keskustellaan myös Pointti-kaupunkifestivaalilla lauantaina kello 13. Keskustelua voi seurata Yle Areenassa. Ylen ja Helsingin kaupungin toteuttama tapahtuma järjestetään 1.–3. elokuuta.

Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi heinäkuun alussa 1032 suomalaista aikuista. Internetpaneelina tehty kysely suunnattiin harrastavien lasten ja nuorten vanhemmille. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

