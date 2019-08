Pääministeri Rinne: Aktiivimallin leikkuri poistuu ensi vuoden alussa – "En usko, että sillä on syntynyt yhtään uutta työpaikkaa"

Pääministeri Antti Rinteellä (sd.) on iloinen uutinen pitkäaikaistyöttömille.

Kiistellyn työttömien aktiivimallin leikkuri poistetaan ensi vuoden alusta. Rinteen mukaan ainakin työttömien päivärahaan tehty viiden prosentin leikkaus poistetaan, mahdollisesti koko aktiivimalli.

Sosiaalidemokraattien hallituskumppanit keskusta ja vasemmistoliitto ovat kiistelleet julkisesti (siirryt toiseen palveluun)aktiivimallin poistamisen ajankohdasta ja siitä tarvitaanko tilalle työllisyysvaikutuksiltaan vastaava malli. Rinteen mielestä asiassa ei ole mitään epäselvyyttä, leikkuri poistuu 1.1. 2020.

– En usko, että sillä on syntynyt yhtään uutta työpaikkaa. Se on ollut toimeentulon leikkuri, joka on siirtänyt ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin. Tämä tullaan korjaamaan.

Rinteen mukaan aktiivimallin osat, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti työllistymiseen voidaan säilyttää. Pääministeri mainitsee esimerkkinä työttömien määräaikaishaastattelut. Virkamiehet ja työryhmä selvittävät parhaillaan, millaisia työllisyysvaikutuksia aktiivimallilla on ollut.

Rinteen mukaan leikkurin purku on pitkittynyt lakiteknisistä syistä. Pelkkä päivärahan leikkauksen poisto aktiivimallista ei onnistu. Muutokset halutaan myös hoitaa yhdellä lakiesityksellä.

– Voi olla, että lopputuloksessa velvoittavuutta laimennetaan jollain tavalla. Se johtaa siihen, että päästää eroon leikkurista.

Palkkatuki-Tinder etsii toisilleen sopivat

Rinteen hallituksen tavoite on saada aikaan kaudellaan vähintään 60 000 uutta työllistä ja nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Koko hallitusohjelma rakentuu pitkälti työllisyyden paranemisen varaan, vaikka ekonomistit ovat varoittaneet talouskasvun hidastumisesta ja heikkenevistä työllisyysnäkymistä.

Jo seuraavaan budjettiriiheen odotetaan työllisyyteen nopeasti vaikuttavia toimia.

Rinne nostaa tällaiseksi palkkatuen haun helpottamisen. (siirryt toiseen palveluun)

Hallitus aikoo luoda nettisivuston, josta työtön työnhakija voi hakea päätöksen työmarkkinatuen suuruiseen palkkatukeen tietyksi ajaksi. Työnantaja voi saada samalta sivulta tiedon, onko yritys oikeutettu työllistämään palkkatuetun työntekijän.

Tulossa on siis palkkatuki-Tinder.

– Näiden ihmisten sopiessa yhteen prosessi helpottuu ja voidaan synnyttää kymmeniä tuhansia uusia lisätyöpaikkoja.

Hallitus odottaa työllisyysastetta nostavia keinoja myös työmarkkinajärjestöiltä, jotka vaikuttavat varsin innottomilta. (siirryt toiseen palveluun) Uskotteko, että työmarkkinajohtajilta tulee ideoita jo budjettiriiheen?

– Tässä on hallituksen puolelta tehty tarjous, johon voidaan vastata tai ei vastata. Haluavatko he vaikuttaa työllisyysasteen noston toteutukseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan rahoitukseen, ja elinkeinopolitiikan tukiin?

– Tunnen nämä ihmiset vastuullisina ihmisinä ja uskon, että siellä halutaan vaikuttaa jäsenistön puolesta näihin asioihin. Uskon, että joitakin hyviä esityksiä sieltä tulee.

Rinne korostaa erikseen, että hallitus ei ole asettanut työmarkkinajärjestöille määrällistä tavoitetta uusista työllisistä, ainoastaan toivonut heidän auttavan tavoitteen saavuttamisessa.

– Haluan sanoa selkeästi sen, että vastuu tässä asiassa on vain hallituksella. Me olemme sitoutuneet siihen, että neljän vuoden aikana saadaan syntymään 60 000 uutta työllistä.

EU:n nettomaksajat uhkaavat alentaa maksujaan

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on arvostellut Suomea kovin sanoin perustuslakituomioistuimen puutteesta, tuomarien nimityksistä ja Suomen akatemian asemasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vaatinut, että pääministerin on vastattava Orbánin syytöksiin (siirryt toiseen palveluun) ja puolustettava Suomea.

Orbánin kiukun syy on se, että Suomi on EU:n puheenjohtajanamaana kytkenyt oikeusvaltioperiaatteet ja EU-tuet. Orbánin uhoaminen ei huoleta Rinnettä. Syksyllä neuvotellaan EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Unkarin ja muiden EU:n oikeusvaltioperiaatteita polkevien maiden tukirahojen leikkaaminen tuskin onnistuu, koska se vaatii yksimielisyyttä.

Rinteen mukaan on keino, jolla maat saadaan ruotuun.

Pääministeri kertoo, että nettomaksajamaat uhkaavat nyt pienentää jäsenmaksujaan, jos Unkari, Puola ja Romania eivät muuten palaa noudattamaan EU:n perusarvoja.

Rinteen mukaan nettomaksajamaiden ryhmä on asiassa yksimielinen.

– Jokainen jäsenmaa päättää itsenäisesti suhtautumisestaan jäsenmaksuesitykseen. Uskon, että jos esitykseen ei saada ehdollisuutta oikeusvaltioperiaatteen mukaan, silloin nettomaksajat eivät ole valmiita maksamaan ajattelemiaan summia Britannian poislähdön jälkeen.

Isis-leirin suomalaisten siirroissa ei edistystä

Rinne kertoi ennen kesälomia, että Suomi neuvottelee Syyriassa al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisäitien ja -lasten tilanteesta muiden EU-maiden kanssa.

Rinne tapasi myös leirillä olevien suomalaisten omaisia. Naisten ja lasten läheiset ovat olleet valmiita kustantamaan heidän matkansa Suomeen.

Ollaanko naisia tai lapsia siirtämässä Suomeen lähiaikoina (siirryt toiseen palveluun)?

Rinteen mukaan asia ei ole edennyt, koska Suomella ei ole ketään, jonka kanssa neuvotella mahdollisista siirroista. Leiriä ylläpitävä kurdihallinto ei Rinteen mukaan ole neuvottelutaho. Leiriltä ei myöskään poistuta tuosta vain, vaikka matkat maksettaisiinkin.

– Heitä pidetään internointileirillä, koska ylläpitäjä epäilee heidän syyllistyneen jonkinasteiseen terroristiseen toimintaan. Se ei ole leiri, josta lähdetään vapaaehtoisesti tai joku vain hakee sieltä.

– Meillä ei ole keinoa käydä hakemassa sieltä ketään, eikä myöskään omaisilla, vaikka olisikin rahaa maksaa matkat. Poistuminen pitää neuvotella ja sopia jonkun kanssa. Tällaista yhteyttä ei tällä hetkellä ole olemassa.

Rinne kertoo kuitenkin, että suomalaisia naisia ja lapsia on autettu kansalaisjärjestöjen kautta niin paljon kuin on pystytty heidän turvallisuuttaan vaarantamatta. Hän ei paljasta, onko apu mennyt rahan tai esimerkiksi ruuan ja lääkkeiden muodossa.

Pääministerin työtahti ei yllättänyt – vointi hyvä

Antti Rinne on toiminut nyt kaksi kuukautta pääministerinä. Hän sairastui vakavasti alkuvuonna, ja heti perään piti vetää kaksi vaalikampanjaa, hallitusneuvottelut ja heinäkuussa alkoi Suomen EU-puheenjohtajuuskausi.

Pääministerin työ on kuormittavaa ilman sairastumistakin.

Pääministerin työtahti ei tullut Rinteelle yllätyksenä, koska hän on toiminut jo aiemmin valtiovarainministerinä. Pääministeri kuvailee vointiaan hyväksi.

– Kävin noin kuukausi sitten lopputarkastuksessa ja lääkäri totesi, että mies on ihmeellisen nopeasti parantunut. On täydessä iskussa ja työkyvyssä. Lääkäri kirjoitti epikriisin, että tätä kuvaa se, että mies neuvottelee hallitusohjelmaa tällä hetkellä.

Pääministerin kesäloma on jäänyt puolentoista viikon mittaiseksi. Sen hän on viettänyt purjehtimalla veneellään.

