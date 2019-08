Festariesiintyjien perumiset eivät ole ilmiö, toteaa Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja – “Sarja tosi huonoa onnea ja syitä laidasta laitaan”

Tuomo Tähtinen on toimitusjohtaja Fullsteam Agencyssä, joka yrittää houkutella kansainvälisiä tähtiartisteja Suomeen.

Suomen festarikesä on ollut täynnä artistien peruuntumisia. Moni musiikkifestivaali on joutunut painimaan enemmän tai vähemmän viime tingassa keikkansa peruvan pääesiintyjän kanssa.

Ongelmien toistuessa on kyselty, onko kyseessä jo ilmiö, tai ovatko tietyt artistit erityisen herkkiä perumaan keikkojaan.

– Ei koskaan ole festarijärjestäjälle sen enempää kuin kävijällekään iloinen uutinen, kun peruuntuminen tulee. Siinä sitten yritetään parhaansa mukaan korvaajaa löytää. Aina ei onnistuta ainakaan saman tyylilajin edustajaa löytämään, toteaa Tuomo Tähtinen.

Hän on toimitusjohtaja Fullsteam Agencyssa, eli on yksi keskeisistä toimijoista Suomen musiikkikentässä.

Tähtinen torjuu puheet keikkojen peruuntumisesta ilmiönä.

– Nyt on vain ollut tosi ikävien sattumusten kesä, en muista milloin tällaista olisi viimeksi ollut.

Keikkojen peruuntumiset eivät myöskään ole seuranneet mitään tiettyä kaavaa.

– Tässä on ollut sarja huonoa onnea ja syitäkin laidasta laitaan.

Jättikeikoissa maantiede on yhä haaste

Festareiden ohella kesällä on puhuttu myös yksittäisten artistien suurista keikoista. Suurin oli Ed Sheeranin tuplakeikka, joka kokosi kahtena iltana yhteensä yli 100 000 kuuntelijaa Malmin lentokentälle.

– Tää kesähän on osoittanut, että jättikeikkojakin Suomeen saadaan. Toki tässäkin on syklisyyttä. Paljon riippuu siitä, mitä kiertueita on liikkeellä ja sopiiko Suomi kalentereihin, Tuomo Tähtinen pohtii.

– Se on myönnettävä, ettei Suomi ole kohteena kaikille artisteille ihan siellä A-luokassa, ihan jo maantieteestä johtuen, Tähtinen sanoo.

Esimerkiksi Baltian vetovoiman kasvu keikkapaikkana heijastuu siten myös Suomeen.

– Kyse on siitä, kiertääkö artisti esimerkiksi Venäjällä tai Baltiassa. Se helpottaa sitä, että artisti voi aikatauluttaa keikkoja myös Suomea ennen tai jälkeen.

Festarit houkuttavat suurimpia nimiä enää harvoin

Megakonserttien ja festarikeikkojen välillä on jo vuosia tapahtunut eriytymistä.

– Festarikeikat tehdään ylipäätään usein artistin yksittäiskeikkoja pienemmällä kalustolla, ja ne ovat siksi helpommin liikuteltavissa.

Suomen festareille isoimmat artistinimet ovat kuitenkin haaste muun muassa siksi, ettei Suomessa yksinkertaisesti riitä musiikkifestareille samanlaista väkimäärää, kuin vaikkapa Keski-Euroopassa.

– Vielä joitakin vuosia sitten aika isonkin kokoluokan artistit esiintyi Suomessa festareilla, mutta nyt vaatii aikamoisen onnenkantamoisen, että stadionluokan artistin saa festariesiintyjäksi.

Tuomo Tähtinen uskoo, että tulevaisuudessa myös yhä usemman kotimaisen artistin suosio riittää stadionkeikkoihin. Karoliina Simoinen / Yle

Supertähtien ohella myös kotimaisten artistien suosio on kasvanut, ja myös kotimaiset tähdet yltävät stadionluokkaan.

– Suomalaisartistien isojen keikkojen määrä ei varmasti tule ainakaan vähentymään, päinvastoin, uskon että ne saavat jatkoa, Tähtinen toteaa.

Isojen keikkojen palapeliin vaikuttaa myös se, millaisia konserttipaikkoja on ylipäätään tarjolla.

– Mielenkiinnolla odotan, mitä tapahtuu, kun Olympiastadion tulee remontista. Sillä tulee varmasti olemaan vaikutus.

Suurten artistien houkuttelu Suomeen on pitkä prosessi. Fullsteam neuvotteli muun muassa Ed Sheeranin Suomen keikoista.

– Kyllä me Sheerania on haviteltu monta vuotta. Nyt tämän kyseinen kiertue on jatkunut monta “legiä” niin hänet viimein saatiin, Tähtinen naurahtaa.

Sheeranin kiertue on nyt kolmannella Euroopan "legillään" eli kiertue jatkuu jo kolmatta vuotta.

– Me ollaan suhdealalla, eli pitää tuntea oikeat ihmiset ja saavuttaa heidän luottamuksensa. Pitää osoittaa että pystytään keikka järjestämään ja tuotannollinen vastuu kantamaan. Jo sen maineen rakentaminen vie aikaa, Tähtinen kuvailee.

Toisaalta onnistumiset auttavat myös seuraavien artistien kanssa neuvotellessa.

– Kyllähän sana kiirii, kun isoja keikkoja onnistuneesti Suomessa tehdään. Siksi on hyvä, että meillä on täällä monia toimijoita, jotka pystyvät isoja tapahtumia järjestämään.

Fullsteam Agencyn Tuomo Tähtistä haastatellaan 8 minuuttia -ohjelmassa. Katso koko haastattelu klikkaamalla pääkuvaa. Katso myös sarjan aiemmat jaksot Yle Areenasta.

