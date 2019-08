Hietalahden ampumatapauksen osallisilla on pitkä yhteinen historia – poliisi tutkii, liittyykö rikos tiiviin yhteisön väleihin

Hietalahden ampumatapaukseen liittyvillä ihmisillä on pitkä yhteinen historia. Tutkinnanjohtaja Jukka Larkion mukaan epäilty ampuja, uhrit ja uhrien käyttämän auton omistaja tuntevat toisensa jo pitkän ajan takaa.

Samaa tuttavapiiriä on myös mies, jonka epäillään pahoinpidelleen epäillyn ampujan viime marraskuussa. He kaikki ovat lähtöisin Kosovosta. Larkio ei osaa sanoa, ovatko he olleet tekemisissä keskenään jo Kosovossa ennen Suomeen tuloaan.

– Se selviää varmaan lähitulevaisuudessa, hän sanoo.

Yle Uutisten tietojen mukaan he ovat kaikki lähtöisin samalta seudulta.

Larkio ei ota vielä kantaa siihen, ovatko ampumisen uhrit sukua muille tapahtumien osapuolille.

Liittyykö pienen yhteisön keskinäisiin sääntöihin?

Jukka Larkion mukaan poliisi selvittää nyt muun muassa sitä, liittyykö ampuminen jollakin tavalla tiiviin yhteisön keskinäisiin sääntöihin tai riippuvuussuhteisiin.

Poliisi odottaa pääsevänsä kuulemaan uhreja lähiaikoina, ehkä jo ensi viikolla. Uhrien vointi on paranemaan päin.

Ampuminen tapahtui viime viikon tiistaina Helsingin Hietalahdessa. Teosta epäiltynä on vangittu 32-vuotias mies, joka työskentelee rakennusalalla toimitusjohtajana.

