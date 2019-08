Viron ja Latvian viinaverokilpa jatkuu – suomalaiset ovat latvialaisille alkoholikaupoille tärkeä asiakasryhmä

AINAZI Salolaiset Anna Fredriksson ja Marko Lehti pakkaavat autoaan ison alkoholimyymälän pihalla Ainazin kaupungissa Latvian ja Viron rajalla.

Takakonttiin menee muun muassa lonkeroa, olutta ja viiniä.

– Olimme lomalla Riiassa ja päätimme kotimatkalla pysähtyä tänne Ainaziin ostamaan loppuvuoden juomat. Tästä jatkamme matkaa Pärnun ja Tallinnan kautta Saloon, kertoo Fredriksson.

Fredriksson ja Lehti tiesivät, että Latviasta saa alkoholia halvemmalla kuin Suomesta ja Virosta, mutta he eivät olleet kuulleet, että Latvia laski tänään torstaina alkoholiveroaan entisestään. Odotettua alhaisemmat hinnat tulivat heille myönteisenä yllätyksenä.

– Hintaero varsinkin lonkeron kohdalla yllätti. Se maksaa täällä suunnilleen kolmanneksen siitä mitä Suomessa, Lehti sanoo.

Osa Latvian rajalla ostoksia tekevistä suomalaisasiakkaista oli tullut paikalle varta vasten kuultuaan veronalennuksesta.

Pärnussa lomailevat Tiina ja Mika Kettunen olivat seuranneet uutisia aiheesta ja päättäneet yhdistää Viron-lomaansa piipahduksen Latviassa.

– Teimme tänne täsmäiskun ihan tämän veromuutoksen takia, Mika Kettunen sanoo.

Tiina ja Mika Kettunen yhdistivät alkoholiostokset Latviassa Pärnun-lomaan. Silja Massa

Vielä ei nähty ostosryntäystä

Baltiassa on käynnissä kahden maan välinen pattitilanne, jota on Virossa kutsuttu jopa viinasodaksi. Sekä Virolla että Latvialla on kova tarve saada pidettyä alkoholikauppa omien rajojensa sisällä.

Viro laski alkoholiveroaan heinäkuun alusta 25 prosenttia ja Latvia nyt väkevien veroja 15 prosenttia.

Viron ja Latvian rajalla toimivissa alkoholimyymälöissä ei kuitenkaan ollut torstaina havaittavissa poikkeuksellista asiakasryntäystä.

Kauppojen edessä ei ollut jonoja tai ruuhkaa.

– Emme odottaneetkaan tänään erityisen suuria asiakasmääriä. Toivomme kuitenkin, että tulevana viikonloppuna veronalennus alkaisi näkyä asiakkaiden määrän kasvuna, kertoo sekä Virossa että Latviassa toimivan Alko1000-kaupan johtaja Einar Visnapuu.

"Alkoholiyrittäjät ovat pelinappuloita kahden valtion kisassa"

Viron valtiovarainministeriö on arvioinut Viron menettäneen Latviaan suuntautuvan viinarallin vuoksi jopa satoja miljoonia euroja verotuloja – virolaiset kun ovat ostaneet viime vuosina jopa neljänneksen kuluttamastaan alkoholista Latvian puolelta.

Latvian parlamentti taas laski, että Latvia kärsisi yli 90 miljoonan euron tappiot, jos se ei olisi laskenut alkoholiveroaan Viron vanavedessä.

Verotulojen lisäksi julkisessa keskustelussa on kuitenkin nostettu esiin myös kansanterveydellinen näkökulma – ja kyseenalaistettu, onko alkoholin matala hinta pelkästään hyvä asia, jos se lisää alkoholin kulutusta.

Latvian alkoholiyrittäjät kertovat olevaansa tyytyväisiä Latvian päätökseen laskea alkoholiveroa. Samalla he ovat turhautuneita jatkuviin verouudistuksiin.

SuperAlko-liikkeen myymäläpäällikkö Jolanta Branta kertoo, että tuotteiden hintalappujen jatkuva vaihtaminen rasittaa kaupan henkilökuntaa.

– Tuntuu, että me alkoholiyrittäjät olemme pieniä pelinappuloita kahden valtion välisessä kisassa.

Suomalaiset ovat latvialaisille tärkeä asiakasryhmä

Ainazin kaupungin alkoholimyymälöissä kuuli torstaina enemmän suomea kuin mitään muuta kieltä.

– Noin 40 prosenttia asiakkaistamme on suomalaisia, 40 prosenttia virolaisia ja loput latvialaisia ja muita kansallisuuksia, kertoo Jolanta Branta.

Kun Viro heinäkuun alussa laski alkoholiveroaan, Ainazin SuperAlkon myynti notkahti Brantan mukaan hieman.

Jolanta Branta on Ainazissa sijaitsevan SuperAlko-liikkeen myymäläpäällikkö. Silja Massa

– Asiakkaita on käynyt meillä suunnilleen saman verran kuin ennenkin, mutta asiakkaiden tekemät ostokset olivat heinäkuussa tavallista pienempiä.

Branta toivoo, että veronalennuksen jälkeen suomalaiset ja virolaiset tapahtumien ja isojen juhlien järjestäjät tekisivät yhä useammin alkoholiostoksensa Latviassa.

"Suomen Alko on minulle liian kallis"

Virolainen Siiri Ratassepp asuu Suomessa, mutta viettää kesät Pärnussa.

– Pidän tässä kuussa isot syntymäpäiväjuhlat, ja tulin hakemaan juhlajuomat täältä Latvian puolelta, hän kertoo.

Etenkin väkevien alkoholijuomien hinnoissa on Ratasseppin mukaan Latvian uusimman veronalennuksen jälkeen merkittävä ero Viron ja Latvian välillä.

Suomen hintoja hän pitää aivan liian kalliina.

– Minulla ei ole mitään asiaa Suomen Alkoon. Minulla ei ole siihen varaa.

Myös tamperelainen Heidi Päiväniemi pitää Suomen alkoholihintoja kovina.

–Jos järjestäisin isot juhlat, en missään tapauksessa ostaisi juomia Suomesta. Paljon mieluummin täältä Latviasta, Päiväniemi sanoo.

– Tällä kertaa tosin ostan vain pari kuohuviinipulloa kotiin viemisiksi.

