Herätys: Vanhemmalta kuluu paljon aikaa lasten harrastuksiin, auton nopeusmittari vääristää vuodesta toiseen, ylikansoitus riivaa Brasilian vankiloita

Heli Backman on aktiivinen organisaattori kahden lapsensa jalkapalloseurassa, Helsingin Ponnistuksessa.

Heli Backman on aktiivinen organisaattori kahden lapsensa jalkapalloseurassa, Helsingin Ponnistuksessa. Mårten Lampén / Yle

Yhdeltä vanhemmalta kuluu lasten harrastuksiin keskimäärin reilut viisi tuntia viikossa. Näin vanhemmat vastaavat Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä. Jääkiekko kuljetuksineen vie vanhemmilta paljon aikaa, partio selvästi vähemmän. Kyselyyn vastanneista vanhemmista joka kymmenes toimii lapsensa harrastuksessa myös valmentajana, miehet useammin kuin naiset.

Miksi autojen nopeusmittarit näyttävät nopeuden lähes aina väärin?

Mehmet Doruk Tasci / AOP

Mittarivirheitä löytyy edelleen kaikista autoista. Mitä suurempi nopeus on, sitä isompi on myös auton nopeusmittarin virhe. Ensi kesäkuussa voimaan tulee uusi tieliikennelaki, jossa kielletään ensimmäistä kertaa alinopeudella ajaminen. Oman auton nopeusmittarin toimintaan kannattaa siis tutustua viimeistään nyt.

Brasilian vankiloissa kuolee satoja vankeja joka vuosi

Brasilian vankilat ovat rajusti ylikansoitettuja. Tämä kuva on Rio de Janeirossa sijaitsevasta vankilasta. AOP

Brasiliassa yhden vartijan vastuulla voi olla periaatteessa satoja vankeja. Käytännössä "jengivalta" onkin ainoa ratkaisu vähentää väkivaltaa, sanoo Brasilian vankiloiden olosuhteisiin perehtynyt tutkija Sacha Darke. Viimeksi maanantaina 58 vankia kuoli Altamiran vankilassa tapahtuneessa verilöylyssä. Vuosittain väkivaltaisuuksissa kuolee satoja vankeja.

Nainen ei enää tarvitse lupaa matkustamiseen Saudi-Arabiassa

Ahmed Yosri / EPA

Saudiarabialaisen naisen ei tarvitse enää hakea lupaa matkustamiseen miespuoliselta huoltajalta. Hallinnon virallinen lehti Umm Al Qura kertoo, että yli 21-vuotiaat naiset voivat hakea jatkossa passia ja matkustaa ulkomaille ilman huoltajan lupaa. Englanninkielinen Arab News kertoo, että kuningas Salman Bin Abdulaziz antoi hyväksyntänsä matkustamislupaa koskevalle uudistukselle.

Kelttinaisen komea hauta kertoo Euroopasta ennen roomalaisaikaa

Taitelijan näkemys noin vuonna 200 eaa. haudatusta kelttinaisesta. Amt für Städtebau, Stadt Zürich

Keltit olivat Keski-Euroopan valtaheimo, jolla oli rikas kulttuuri ja hurjaa sotaväkeä. 2 200 vuotta sitten nykyisessä Sveitsissä hautaan saateltu nainen puettiin hienoihin vaatteisiin ja arvokoruihin. Tutkimus kertoo, että nykyisen Saksan kelteille maistuivat tuontiviinit, joista nauttivat muutkin kuin eliitti.

Sää viilenee entisestään

Loppuviikolla koillisesta virtaa Suomeen kylmää ilmaa. Pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata. Perjantaina maan lounaisosassa on lämpimämpää ilmaa ja jos aurinko pääsee paistamaan, lämpötila nousee yli 20 asteen. Muualla maassa pilvisyys on runsasta ja idässä tulee myös sadekuuroja. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.