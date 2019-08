Syyrian Idlibiin tulitauko – Hallinto: Turkin ja Venäjän puskurivyöhyke pantava täytäntöön

Syyrian hallinto on myöntynyt tulitaukoon maan luoteisosassa, Idlibin maakunnassa, kertoi valtion uutistoimisto SANA. Tulitauon oli määrä alkaa torstai-iltana. Suurta osaa Idlibia ja joitakin sen ympärysalueita kontrolloi jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Sham.

Hallinnon ehtona on, että alueelle sovittu Turkin ja Venäjän valvoma puskurivyöhyke pannaan täytäntöön. Hallinto vaatii, että jihadistit ja alueen kapinalliset vetäytyvät vyöhykkeeltä. Syyrian presidentti Bashar al-Assadin mukaan Turkki on laahannut perässä vyöhykkeen toimeenpanossa.

Al-Jazeeran (siirryt toiseen palveluun) mukaan vyöhyke on 15-20 neliökilometrin alue, jonka on tarkoitus erottaa Syyrian joukot kapinallisista. Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestön mukaan 2 000 taistelijaa on kuollut vyöhykkeen tuntumassa.

Venäjän hallinnon edustaja sanoi, että tulitauko on tervetullut. Edustajan mukaan jihadistien ja kapinallisten tulee noudattaa aikaisempia rauhansopimuksia.

Idlibin maakunta on ollut hallinnon ja sen liittolaisen Venäjän pommitusten kohteena huhtikuun lopun jälkeen.

YK kertoi viime kuussa, että Syyrian luoteisosissa yli 400 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan kolmen viime kuukauden aikana.

Lähteet: AFP