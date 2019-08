Lehti: Naisen ei tarvitse enää hakea Saudi-Arabiassa lupaa matkustamiseen mieshuoltajalta

Lehtitietojen mukaan Saudi-Arabian kuningas on antanut hyväksyntänsä naisten matkustamislupaa koskevalle uudistukselle.

Saudiarabialaisen naisen ei tarvitse jatkossa hakea lupaa matkustamiseen miespuoliselta huoltajalta, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun)perustaen tietonsa saudiarabialaislehden uutiseen.

Paikallinen Okaz-sanomalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi torstaina, että yli 21-vuotiaat naiset voivat hakea passia ja matkustaa ulkomaille ilman huoltajan lupaa. Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole ainakaan toistaiseksi vahvistaneet tietoa.

Okaz ei kerro uutisessaan, mihin sen tiedot perustuvat. Englanninkielinen Arab News (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että kuningas Salman Bin Abdulaziz on antanut hyväksyntänsä matkustamislupaa koskevalle uudistukselle.

Saudi-Arabia on ollut lukuisia kertoja kyseenalaisissa otsikoissa maasta paenneiden nuorien naisten vuoksi. Paossa olleet naiset ovat pyytäneet kansainvälistä suojelua muun muassa sosiaalisen median kautta. Monet naisista ovat kertoneet pakenevansa perheettään ja saudihallitusta sekä toivovansa turvapaikan maasta, joka takaisi heille ihmisoikeudet.

Kruununprinssi Mohammed bin Salman on halunnut esiintyä kunnianhimoisena uudistajana, jonka noustua valtaan naiset ovat saaneet muun muassa oikeuden ajaa autolla. Lisäksi naiset voivat tätä nykyä hakea yliopistoon opiskelemaan tai käydä töissä ilman miespuolisen huoltajan lupaa.

Toisaalta kruununprinssin arvostelijat muistuttavat, että hänen valtaannousunsa jälkeen maassa on vangittu lukuisia naisaktivisteja. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vangittuja naisia on kidutettu vankiloissa. Saudi-Arabia on kiistänyt kidutukset.

