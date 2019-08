Helsingin Laajasalon seksuaalirikosepäilyssä löytynyt jälleen uusia uhreja – mahdollisia uhreja on nyt kaikkiaan 17

Helsingin Laajasalon seksuaalirikosepäilyssä on tullut esiin kolme mahdollista uutta uhria. Tutkinnanjohtaja Saara Asmundela kertoo, että mahdollisia uhreja on nyt kaikkiaan 17.

Kaikki epäillyt rikokset ovat tekotavaltaan saman tyyppisiä ja ajoittuvat samalle ajanjaksolle: vuodesta 2006 alkuvuoteen 2019. Nyt julki tulleissa uusissa rikosepäilyissä on kyse useamman vuoden takaisista tapahtumista. Uusien ilmoitusten rikosnimikkeitä ovat muun muassa raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakottaminen seksuaaliseen tekoon.

Yhteydenottoja on tullut tähän mennessä noin 80. Kaikkiin yhteyttä ottaneisiin on oltu yhteydessä. Asmundelan mukaan merkittävä määrä yhteydenotoista on liittynyt tutkintaan keskeisesti ja niillä on ollut merkitystä asian selvittämisessä.

Osa yhteydenottajista on kertonut itseensä kohdistuneista rikoksista, jotka eivät liity nyt tutkittavana olevaan tapaukseen. Nämä teot ovat Asmundelan mukaan olleet pääosin jo rikosoikeudellisesti vanhentuneita. Yhteydenottajat on ohjattu jatkotuen piiriin.

