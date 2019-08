Harva hakee tukirahaa muuttaakseen vanhan autonsa ekologiseksi – Etanoliautoilija: "Käyttöön pitää ottaa kaikki päästöjä vähentävät keinot"

Marraskuussa Suomen ilmastopaneeli arvioi, että kotimaan liikenteen päästöjen tulisi pudota noin 70 prosenttia nykytasolta vuoteen 2035 mennessä, jos Suomi aikoo vähentää päästöjään 1,5 asteen ilmastotavoitteen vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa rajuja muutoksia suomalaisten autoiluun.

Auton muuttaminen etanolia käyttäväksi voi olla yksi keino vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Näin tuumii Helsingin Laajasalossa asuva Olli Sumari.

– Autooni asennettiin flexfuel-laite huhtikuussa. Olen ajanut sillä nyt muutama tuhat kilometriä ilman ongelmia. Kovalla pakkasella auton käynnistäminen voi olla vaikeaa. Silloin suositellaankin, että tankkiin laitetaan enemmän tavallista bensaa sekaan, hän sanoo.

Olli Sumari luki lehdestä etanoliautoista, ja päätti itsekin hankkia asennussarjan autoonsa. Hänen tuttavistaan juuri kukaan ei ollut kuullut etanoliautoista aikaisemmin. Mikko Koski / Yle

Kaarinalainen Katriina Laine kertoi Ylelle helmikuussa, että hänen perheensä säästää vuodessa noin 200–400 euroa etanoliauton ansiosta. Sumarille ympäristö oli kuitenkin tärkein syy muuntolaitteen asentamiselle.

– Ilmaston lämpenemisen torjunnassa käyttöön pitää ottaa kaikki päästöjä vähentävät keinot. Parhaimmillaan hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 80 prosenttia kun ulkomainen fossiilinen polttoaine on pääosin korvattu kotimaisella jätteellä.

Sumari tiedostaa, että ympäristön kannalta parasta olisi jättää auto parkkiin ja suosia pyöräilyä ja kävelyä. Näin hän tekeekin useimmiten, mutta arjen helpottamiseksi kohta 78-vuotias eläkeläinen sanoo tarvitsevansa välillä myös autoa.

Sumari aikoo ajaa autollaan vielä ainakin seuraavat kymmenen vuotta.

– Moottorilla voi ajaa puoli miljoonaa kilometriä ja nyt on vasta 150 000 mittarissa.

Muuntotukea haetaan vähän

Auton etanolikonversioon on vuoden 2018 alusta lähtien voinut saada 200 euroa tukea. Tukea haetaan Traficomilta (siirryt toiseen palveluun), ja sitä voi saada vuoden 2021 joulukuuhun asti, tai niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Muuntotuki voidaan maksaa vain kerran samasta autosta ja samalle henkilölle enintään kerran kalenterivuodessa.

Auto pitää myös katsastaa muuntosarjan asentamisen jälkeen. Auton muutoskatsastus on mahdollista tehdä vain ennen vuotta 2007 käyttöön otettuihin bensiiniautoihin. Autoa ei myöskään voi tehdä etanolikäyttöiseksi, jos autossa on suorasuihkutusmoottori.

Auton muuttaminen etanolia käyttäväksi tarkoittaa käytännössä, että autoon asennetaan asennussarja. Olli Sumari kertoo, että muuntolaitteen asentaminen kesti noin tunnin ja maksoi 520 euroa. Muuntokatsastus maksoi Sumarin mukaan noin 52 euroa ja hän sai auton etanolimuunnokseen 200 euroa muuntotukea. Mikko Koski / Yle

Traficomin mukaan tukea on tähän mennessä haettu vasta varsin vähän. Tänä vuonna Traficom on myöntänyt tukea etanolimuutokseen yhteensä 647:lle hakijalle. Vuodesta 2018 lähtien etanolimuutoksia on myönnetty yhteensä 1 915.

Muuntotukea on budjetoitu yhteensä 24 miljoonaa euroa. Määräraha sisältää myös tuen kaasumuutokselle ja sähköautojen hankintatuen. Neljän vuoden määrärahasta on käytetty tähän mennessä vasta 5,6 prosenttia.

Etanoli ei asiantuntijan mukaan sovi kaikille autoille

Sumarin mukaan autojen omistajat eivät tiedä, että auton voi muuttaa etanolikäyttöiseksi. Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Vernen apulaisprofessori Heikki Liimatainen on samaa mieltä.

– On varmasti joukko autoilijoita, jotka ovat tietoisia etanolivaihtoehdosta, mutta suurelle yleisölle tämä ei ole kovin tuttu asia. Sähköautot ovat tutumpia, Liimatainen sanoo.

Auton muuttaminen etanoliautoksi ei myöskään välttämättä ole mikään läpihuutojuttu, sillä etanoli ei Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtavan tutkijan Juhani Laurikon mukaan sovi kaikille autoille.

– Monien vanhojen autojen materiaalit voivat olla sellaisia, että ne eivät kestä korkeaseosetanolia, koska niitä ei ole suunniteltu käytettäväksi sellaisella polttoaineella. Se ei ole niin yksinkertaista, että vaan laitetaan se palikka kiinni ja lähdetään ajamaan.

Suomessa myytävä E85-korkeaseosetanoli valmistetaan elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä sekä kauppojen ja kotitalouksien biojätteistä. Etanolia tarjoavia asemia on eniten suurten kaupunkien läheisyydessä, mutta osassa Suomea matka tankille on yhä pitkä. Mikko Koski / Yle

Suorasuihkutusmottoreille etanoli ei sovi. Laurikon mukaan on mahdotonta sanoa, minkälaisiin autoihin muunnosjärjestelmä sopii.

– Autot ovat yksilöitä ja niillä on omat historiansa. Niihin on esimerkiksi voitu vaihtaa osia. Samanlaisille osille voi olla useita eri valmistajia ja jonkun valmistajan osa saattaa olla ok, mutta toisen taas ei. Tämä on sellainen noidankehä, että en itse lähtisi tekemään muutosta.

Kaikki muunnossarjan ostajat eivät Laurikon mukaan välttämättä tee muuntokatsausta, mikä voi myös selittää muuntotukien vähäistä suosiota.

"Verotuksen tulisi suosia sähköautoja"

Uusia etanoliautoja ei Laurikon mukaan Euroopassa enää valmisteta.

– Euroopassa johtava maa oli Ruotsi, mutta sielläkään uusia etanoliautoja ei ole muutamaan vuoteen tullut markkinoille. Pakokaasumääräykset ovat kiristyneet niin paljon, etteivät autonvalmistajat ole enää halunneet panostaa niihin. Tämä on sellainen niin sanottu katoava kansanperinne.

Suomessa etanoliautojen kanta on Laurikon mukaan kasvanut sillä, että Ruotsista on tuotu etanoliautoja.

– Siellä taisi parhaimmillaan olla lähemmäs 100 000 etanoliautoa. Niistä on riittänyt myös suomalaisille.

Liimataisen mukaan sähköautot ovat pitkällä aikavälillä ympäristön kannalta etanoliautoja parempi vaihtoehto.

– Sähköistyminen parantaa energiatehokkuutta huomattavasti ja kun energiaa pitää tuottaa vähemmän, se voidaan tuottaa pienemmillä päästöillä.Sähkön tuottamiseen on saatavissa laaja kirjo vaihtoehtoja, myös päästöttömiä.

Apulaisprofessori Heikki Liimatainen. Virpi Hukkanen / Yle

Liimataisen mukaan autovero ja ajoneuvovero pitäisi sitoa nykyistä jyrkemmin autojen päästötasoihin.

– Verotuksen tulisi suosia sähköautoja nykyistä selvemmin. Norjassa se on toiminut hyvin. Sähköautot ovat siellä suosittuja, koska sähköautoista ei makseta veroja lainkaan ja polttomoottoriautoista maksetaan korkeita veroja.

Liimatainen korostaa kuitenkin, että monenlaisia ratkaisuja tarvitaan, sillä päästöjen vähentämisessä on kyse isosta kokonaisuudesta.

– On hyvä, että konversiotukia on tarjolla. Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia uutta autoa, ja he jäävät siksi paitsi tällaisesta veroedusta. Vanhoille autoille voidaan jatkossakin tarjota konversiotukia.

